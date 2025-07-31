什么是GLMR？数字资产简介

GLMR（Glimmer） 是一种基于区块链的加密货币，为Moonbeam项目提供动力，该项目旨在将与以太坊兼容的智能合约引入波卡（Polkadot）生态系统。GLMR代币于2022年1月推出，旨在解决以太坊和波卡之间的互操作性挑战，使开发者能够以最少的更改部署现有的Solidity智能合约和去中心化应用（DApps）。通过其独特的以太坊虚拟机（EVM）兼容性和基于Substrate的架构组合，Moonbeam项目使用户能够从跨链集成、低交易费用和强大的安全性中受益，同时利用波卡网络的可扩展性和共享安全性。
Moonbeam由Derek Yoo于2020年创立，他之前曾担任专注于区块链基础设施和云服务的公司PureStake的首席执行官。创始团队在区块链开发、云计算和去中心化基础设施方面拥有深厚的专业知识。他们的愿景是创建一个平台，能够无缝连接基于以太坊的应用程序与波卡生态系统，从而通过先进的互操作性扩展去中心化应用（DApps）的覆盖范围和实用性。
自成立以来，Moonbeam项目已经达成了多个重要里程碑，包括从领先的区块链投资者那里筹集了大量资金，在2022年1月推出了主网，并与波卡和以太坊生态系统中的主要项目建立了战略合作伙伴关系。该项目在成为波卡上首批完全运行的平行链之一后获得了广泛关注，使GLMR代币生态系统成为跨链智能合约部署和去中心化金融（DeFi）创新的领先解决方案。
Moonbeam生态系统由多个相互关联的产品组成，为寻求跨链功能的开发者、用户和企业提供了全面的解决方案：
Moonbeam主网：
主网是Moonbeam项目生态系统的核心平台，允许用户和开发者在波卡上部署和交互与以太坊兼容的智能合约。该平台与现有的以太坊工具、钱包和DApps无缝集成，便于迁移和互操作。主网被数百个项目和数千名用户广泛用于DeFi、NFT和Web3应用，使GLMR代币成为跨链智能合约领域的领先解决方案。
开发者工具和API：
Moonbeam项目通过提供一套开发者工具、API和SDK扩展了其功能，这些工具简化了构建、测试和部署跨链应用程序的过程。这些资源允许开发者利用熟悉的以太坊开发环境，同时访问波卡的可扩展性和安全性。这些工具为GLMR代币网络的所有参与者创造了高效且用户友好的体验。
跨链桥和集成：
Moonbeam生态系统的完善得益于其强大的跨链桥和集成，这些桥梁和集成功能使资产和数据能够在以太坊、波卡和其他区块链之间进行转移。这一组件支持用户和DApps的互操作性和流动性，代表了一种创新的方法来解决区块链网络的碎片化问题。
这三大组件共同创造了一个全面的环境，其中GLMR代币作为实用和治理代币，为网络内的所有交互提供动力，推动了一个自我维持和不断增长的生态系统。
区块链行业面临着几个关键挑战，Moonbeam项目和GLMR代币旨在解决这些问题：
Moonbeam项目通过其兼容EVM、基于Substrate的架构解决了这些痛点，实现了无缝的跨链互操作性、简化的开发流程和更低的交易成本。通过利用波卡的共享安全性和可扩展性，Moonbeam提供了全面的解决方案，改变了开发者和用户在多个区块链上与去中心化应用交互的方式。
GLMR代币在Moonbeam项目中的总发行量（最大供应量）目前约为1,181,556,153 GLMR，流通供应量约为990,156,144 GLMR。最初代币的设计上限为10亿GLMR，但由于每年5%的通胀率，供应量现在不设上限，并持续增长。
比例分配：
汇总表：
|指标
|数值
|最大/总供应量
|1,181,556,153 GLMR
|流通供应量
|990,156,144 GLMR
|初始社区活动
|100,000,000 GLMR (10%)
|年度通胀
|5%（无上限供应）
有关最权威和最新的详细信息，请参考官方Moonbeam项目网站和白皮书。
在Moonbeam项目生态系统中，GLMR代币具有多种功能：
在最初发布时，约10%的GLMR代币（100,000,000 GLMR）进入流通。剩余的代币根据与Moonbeam项目通胀模型一致的时间表释放，确保市场稳定并支持长期生态系统的增长。
GLMR代币实施链上治理模式，允许代币持有者提出并对协议变更进行投票。质押功能可用，使用户能够赚取奖励并参与网络安全。质押的年百分比收益率（APY）根据网络条件和总质押金额而变化，MEXC平台上有详细信息可供查阅。
GLMR代币和Moonbeam项目作为跨链智能合约领域的创新解决方案，通过其EVM兼容性和强大的互操作性特点，解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和活跃的社区，GLMR代币展示了显著潜力，能够改变开发者和用户在多个区块链上与去中心化应用互动的方式。准备开始交易GLMR了吗？我们的综合指南《GLMR交易完整指南：从入门到实际操作》将引导您了解所需的一切——从GLMR基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供知识。立即探索如何最大化您的GLMR潜力！
