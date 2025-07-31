什么是GLMR？数字资产简介

GLMR（Glimmer） 是一种基于区块链的加密货币，为Moonbeam项目提供动力，该项目旨在将与以太坊兼容的智能合约引入波卡（Polkadot）生态系统。GLMR代币于2022年1月推出，旨在解决以太坊和波卡之间的互操作性挑战，使开发者能够以最少的更改部署现有的Solidity智能合约和去中心化应用（DApps）。通过其独特的以太坊虚拟机（EVM）兼容性和基于Substrate的架构组合，Moonbeam项目使用户能够从跨链集成、低交易费用和强大的安全性中受益，同时利用波卡网络的可扩展性和共享安全性。

Moonbeam由Derek Yoo于2020年创立，他之前曾担任专注于区块链基础设施和云服务的公司PureStake的首席执行官。创始团队在区块链开发、云计算和去中心化基础设施方面拥有深厚的专业知识。他们的愿景是创建一个平台，能够无缝连接基于以太坊的应用程序与波卡生态系统，从而通过先进的互操作性扩展去中心化应用（DApps）的覆盖范围和实用性。

自成立以来，Moonbeam项目已经达成了多个重要里程碑，包括从领先的区块链投资者那里筹集了大量资金，在2022年1月推出了主网，并与波卡和以太坊生态系统中的主要项目建立了战略合作伙伴关系。该项目在成为波卡上首批完全运行的平行链之一后获得了广泛关注，使GLMR代币生态系统成为跨链智能合约部署和去中心化金融（DeFi）创新的领先解决方案。

Moonbeam生态系统由多个相互关联的产品组成，为寻求跨链功能的开发者、用户和企业提供了全面的解决方案：

Moonbeam主网：

主网是Moonbeam项目生态系统的核心平台，允许用户和开发者在波卡上部署和交互与以太坊兼容的智能合约。该平台与现有的以太坊工具、钱包和DApps无缝集成，便于迁移和互操作。主网被数百个项目和数千名用户广泛用于DeFi、NFT和Web3应用，使GLMR代币成为跨链智能合约领域的领先解决方案。

开发者工具和API：

Moonbeam项目通过提供一套开发者工具、API和SDK扩展了其功能，这些工具简化了构建、测试和部署跨链应用程序的过程。这些资源允许开发者利用熟悉的以太坊开发环境，同时访问波卡的可扩展性和安全性。这些工具为GLMR代币网络的所有参与者创造了高效且用户友好的体验。

跨链桥和集成：

Moonbeam生态系统的完善得益于其强大的跨链桥和集成，这些桥梁和集成功能使资产和数据能够在以太坊、波卡和其他区块链之间进行转移。这一组件支持用户和DApps的互操作性和流动性，代表了一种创新的方法来解决区块链网络的碎片化问题。

这三大组件共同创造了一个全面的环境，其中GLMR代币作为实用和治理代币，为网络内的所有交互提供动力，推动了一个自我维持和不断增长的生态系统。

区块链行业面临着几个关键挑战，Moonbeam项目和GLMR代币旨在解决这些问题：

缺乏互操作性：

用户和开发者常常难以在不同区块链之间无缝移动资产和数据，导致流动性的碎片化和用户体验受限。这个问题影响了开发者和最终用户，导致效率低下和成本增加。由于技术壁垒和孤立的架构，传统解决方案未能解决此问题。 多链开发的复杂性：

构建跨多个区块链运行的应用程序复杂且资源密集。开发者必须学习新的编程语言并适应不同的环境，这减缓了创新速度并增加了成本。现有解决方案试图弥合这一差距，但往往因为兼容性有限和缺乏强大的工具而未能如愿。 高昂的交易费用和可扩展性问题：

许多区块链网络，尤其是以太坊，饱受高昂的交易费用和可扩展性瓶颈的困扰，这阻碍了大规模采用并限制了去中心化应用的可用性。先前尝试解决这些问题的努力因网络设计的根本限制而受阻。

Moonbeam项目通过其兼容EVM、基于Substrate的架构解决了这些痛点，实现了无缝的跨链互操作性、简化的开发流程和更低的交易成本。通过利用波卡的共享安全性和可扩展性，Moonbeam提供了全面的解决方案，改变了开发者和用户在多个区块链上与去中心化应用交互的方式。

GLMR代币在Moonbeam项目中的总发行量（最大供应量）目前约为1,181,556,153 GLMR，流通供应量约为990,156,144 GLMR。最初代币的设计上限为10亿GLMR，但由于每年5%的通胀率，供应量现在不设上限，并持续增长。

比例分配：

初始分配： 在名为“Take Flight”的初始社区活动中发行了10%（100,000,000 GLMR）。

在名为“Take Flight”的初始社区活动中发行了10%（100,000,000 GLMR）。 当前流通供应量： 大约有9.9亿GLMR代币在流通，约占当前总供应量的84%。

大约有9.9亿GLMR代币在流通，约占当前总供应量的84%。 通胀：供应量每年增加5%，因此Moonbeam项目的早期参与者的代币持有比例会随着时间推移而稀释。

汇总表：

指标 数值 最大/总供应量 1,181,556,153 GLMR 流通供应量 990,156,144 GLMR 初始社区活动 100,000,000 GLMR (10%) 年度通胀 5%（无上限供应）

有关最权威和最新的详细信息，请参考官方Moonbeam项目网站和白皮书。

在Moonbeam项目生态系统中，GLMR代币具有多种功能：

交易费用： 用于支付智能合约执行和网络交易。

用于支付智能合约执行和网络交易。 治理： GLMR代币持有人可以参与链上治理，对协议升级和关键决策进行投票。

GLMR代币持有人可以参与链上治理，对协议升级和关键决策进行投票。 质押和奖励：用户可以质押GLMR代币以帮助保护网络安全并赚取奖励，MEXC平台直接提供质押选项。

在最初发布时，约10%的GLMR代币（100,000,000 GLMR）进入流通。剩余的代币根据与Moonbeam项目通胀模型一致的时间表释放，确保市场稳定并支持长期生态系统的增长。

GLMR代币实施链上治理模式，允许代币持有者提出并对协议变更进行投票。质押功能可用，使用户能够赚取奖励并参与网络安全。质押的年百分比收益率（APY）根据网络条件和总质押金额而变化，MEXC平台上有详细信息可供查阅。

GLMR代币和Moonbeam项目作为跨链智能合约领域的创新解决方案，通过其EVM兼容性和强大的互操作性特点，解决了关键挑战。随着其不断发展的生态系统和活跃的社区，GLMR代币展示了显著潜力，能够改变开发者和用户在多个区块链上与去中心化应用互动的方式。准备开始交易GLMR了吗？我们的综合指南《GLMR交易完整指南：从入门到实际操作》将引导您了解所需的一切——从GLMR基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供知识。立即探索如何最大化您的GLMR潜力！

