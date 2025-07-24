什么是GHIBLI？数字资产简介

GHIBLI是一种基于区块链的加密货币和模因代币，灵感来源于吉卜力工作室标志性的美学以及AI生成的动漫风格艺术的病毒式趋势。GHIBLI于2025年3月推出，旨在吸引数字艺术爱好者和模因币交易者，利用“吉卜力化”（Ghiblification）的流行——这是一种通过AI将普通照片转化为吉卜力风格视觉效果的过程。GHIBLI建立在Solana区块链上，旨在提供一种有趣的、由社区驱动的数字资产，依靠互联网文化、快速交易和创意互动蓬勃发展。其主要功能是作为收藏家、交易者和数字艺术爱好者的模因币，通过MEXC等加密货币平台提供高流动性和易用性。

目前可获得的资料中尚未公开披露GHIBLI背后的具体创始团队。作为一种模因币，GHIBLI遵循社区驱动项目的趋势，重点在于病毒式吸引力和快速采用，而非传统的公司结构。该项目的愿景是利用AI生成艺术与区块链技术的交汇点，创建一个庆祝创造力和数字文化的平台。

关键的发展里程碑包括2025年3月GHIBLI在Solana区块链上的正式发布，随后迅速在MEXC上线，为全球用户提供了早期访问机会。由于“吉卜力化”趋势的病毒式传播以及MEXC平台的支持，GHIBLI代币迅速获得了关注，该平台实现了无缝的加密货币交易和流动性。社交媒体的热议和AI艺术趋势的整合推动了项目的发展，使GHIBLI成为数字艺术和加密领域中的杰出模因币。

GHIBLI生态系统围绕以下核心组件展开：

吉卜力化平台 ：GHIBLI生态系统的主要应用是吉卜力化平台，它允许用户使用AI将照片转化为动漫风格的艺术作品。该平台利用先进的图像处理技术，提供独特且受吉卜力启发的视觉效果，让广泛的用户能够轻松参与数字艺术创作。该平台的病毒式吸引力吸引了成千上万的用户，使其成为AI艺术领域的领先解决方案。

GHIBLI代币的效用 ：GHIBLI代币是生态系统内的主要交换媒介。用户可以使用GHIBLI代币访问高级功能、参与社区活动，并在MEXC等支持的加密货币平台上进行交易。代币与Solana区块链的集成确保了快速、低成本的交易和高度的可扩展性。

社区参与和活动：GHIBLI通过定期举办活动、空投和创意竞赛来培养充满活力的社区。这些举措鼓励用户参与，奖励互动，并推动代币在社交媒体平台上的流行。这种社区驱动的方法确保GHIBLI能够动态地响应加密货币领域中的新兴趋势。

这些组件共同创造了一个全面的环境，在其中GHIBLI既作为实用工具又作为数字创造力的象征，支持网络内的所有交互，并维持一个自我可持续的加密货币生态系统。

对AI生成艺术的访问有限 ：许多用户缺乏便捷地使用先进AI工具来创建高质量动漫风格艺术作品的机会。

碎片化的模因币生态系统 ：加密货币模因币市场通常较为分散，除了投机交易外，其实用性和参与度有限。

数字艺术爱好者进入门槛高：传统数字艺术平台可能复杂或昂贵，阻碍了新用户的加入。

GHIBLI通过其创新方法解决了这些挑战：

普及AI艺术创作：通过将AI驱动的图像处理集成到用户友好的平台中，GHIBLI使任何人都能轻松创建吉卜力风格的艺术作品。这降低了进入门槛，让更多受众参与数字艺术创作。 增强模因币的实用性：与许多缺乏实际应用场景的加密货币模因币不同，GHIBLI将其代币与具体的应用——AI艺术生成——联系起来，从而提升其在社区中的相关性和价值。 构建创意社区：GHIBLI注重社区活动和互动，营造归属感并鼓励持续参与，解决了用户留存和加密货币生态系统增长的问题。

通过利用区块链和AI技术，GHIBLI提供了一种全面的解决方案，改变了用户与数字艺术和加密模因币的互动方式。

数字代币GHIBLI的总发行量（最大供应量）和比例分配在搜索结果中并未明确详细说明。然而，可以提供以下关键数据点和背景信息：

总供应量 ：999,957,035.49 GHIBLI。

市值 ：GHIBLI在发布后的24小时内达到了约 2100万至2400万美元 的市值。

交易量 ：该代币在前24小时的加密货币交易量达到 7000万至8700万美元 ，超过25万笔独立交易。

：该代币在前24小时的加密货币交易量达到 ，超过25万笔独立交易。 最大已知持有量：链上数据显示，在最活跃的交易期间，单个地址持有728万GHIBLI代币。

搜索结果中没有 官方的代币分配明细 （例如，团队、社区、流动性、储备）。

单个地址持有728万代币表明早期加密货币持有者或内部人士之间存在一定程度的 集中性 。

。 该代币在中心化（例如，MEXC）和去中心化加密货币交易所均有活跃交易，流动性池在第一天持有超过33万美元的SOL。

GHIBLI是一种受吉卜力工作室美学和AI生成艺术启发的 加密模因币 ，在Solana区块链上发布。

，在Solana区块链上发布。 该代币的迅速崛起归因于投机性加密货币交易和病毒式互联网文化，而非详细的技术或经济基础。

搜索结果中未引用官方白皮书或详细的代币经济学文档。

搜索结果中未引用 官方网站或白皮书 ，因此确切的总供应量和正式分配百分比仍然 未披露 。

，因此确切的总供应量和正式分配百分比仍然 。 所有可用数据均基于链上分析和媒体报道，而非项目的主要文档。

如果您需要官方的总供应量和分配明细，建议查阅GHIBLI代币的官方网站或白皮书，这些内容在当前搜索结果中未被引用。上述数据反映了截至2025年3月的最佳公开信息。

GHIBLI作为数字艺术领域中的一种创新加密模因币，通过整合AI生成艺术和社区驱动的互动解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和病毒式吸引力，GHIBLI展现了显著潜力，可能会改变数字艺术爱好者和加密货币交易者与基于区块链资产的互动方式。