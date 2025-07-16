什么是 GamerBoom？打造 Web3 世界的数据与激励引擎









随着生成式 AI 的爆发式发展，对高质量数据的需求迅速上升。传统 AI 公司往往依赖中心化平台获取用户数据，带来了隐私、分润与效率等多重问题。





BOOM 正是为了解决这一矛盾而生。它希望通过 Web3 模型重构数据贡献和 AI 训练之间的关系，让每一个参与者都能获得公平回报，从而推动一个健康、可持续的 AI 数据经济循环。









BOOM 构建了一个三层协同生态系统：









任务可来自开发者、DApp、Web2 公司或去中心化自治组织（DAO），涵盖语言、图像、行为、音频等数据维度。任务设有不同的难度等级与奖励系数，支持按成果自动结算。









所有提交数据经验证后成为平台资产，可用于模型训练或通过许可机制出售，平台鼓励将数据 token 化并在链上标记“质量标签”，提高交易效率。









平台支持训练开源模型、部署微调模型（如 BOOM 自研模型、合作 LLM），模型收益将部分回馈数据贡献者与验证者，形成循环闭环。









BOOM 是一个以 AI 激励机制为核心、连接现实世界数据与区块链经济的创新基础设施。其核心功能包括：





游戏即权益：将游戏中的战利品和行为转化为经 AI 验证的链上资产，使玩家的时间与技能具备经济价值；

社交资本市场：量化社交影响力，将点赞、分享等行为变为可编程资产；

AI 验证的实物资产层：支持房地产、商品等现实资产的上链与碎片化流通；

机构级数据炼厂：汇聚网络级数据，生成符合金融标准的可组合资产。









$BOOM 代币是 Boom 协议的核心，能够无缝整合游戏、社交资本、现实资产与去中心化金融等多个领域。









代币名称：$BOOM

总供应量：：1,000,000,000









$BOOM 代币的分配如下：





生态系统增长：26%

空投与社区激励：25%

战略投资者：16.5%

团队与顾问：15%

基金会储备：10%

市场营销与合作伙伴关系：7.5%













$BOOM 是 Boom 协议的核心效用型代币，支撑整个数据驱动的生态系统。其作用如下：





治理功能：持币用户可参与生态治理投票，决定应用集成优先级、资产协议开发等关键方向。

支付媒介：在法律允许的范围内，$BOOM 可用于购买游戏资产、社交影响力或 AI 验证的现实资产等。

激励机制：通过游戏成就、社交互动等行为获取奖励，鼓励用户积极参与生态建设。

跨应用通用性：可在 Boom 生态中的多个游戏、DeFi 与社交平台之间无缝流通与转换。









通过去中心化技术、公平的经济模型与对创作者权益的深度尊重，BOOM 正在重新定义数字娱乐产业的权力结构。在这里，每个创作者都能直接获得观众的支持，每段内容都能找到真正的受众。无论你是数据标注者、AI 模型开发者，还是 Web3 信仰者，BOOM 提供了一个参与下一代 AI 基础设施构建的入口。









1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

合约交易； 2）在搜索框中搜索 BOOM 代币名称，选择 BOOM 的 现货交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。



