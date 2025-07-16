GamerBoom （以下简称 BOOM）是一个颠覆性基础设施，通过 AI 驱动的激励机制，将现实世界的数据与区块链经济有效连接起来。它旨在构建一个融合真实数据与去中心化金融的新型生态系统。 1.BOOM 项目背景 随着生成式 AI 的爆发式发展，对高质量数据的需求迅速上升。传统 AI 公司往往依赖中心化平台获取用户数据，带来了隐私、分润与效率等多重问题。 BOOM 正是为了解决这一矛盾而生。它希GamerBoom （以下简称 BOOM）是一个颠覆性基础设施，通过 AI 驱动的激励机制，将现实世界的数据与区块链经济有效连接起来。它旨在构建一个融合真实数据与去中心化金融的新型生态系统。 1.BOOM 项目背景 随着生成式 AI 的爆发式发展，对高质量数据的需求迅速上升。传统 AI 公司往往依赖中心化平台获取用户数据，带来了隐私、分润与效率等多重问题。 BOOM 正是为了解决这一矛盾而生。它希
什么是 GamerBoom？打造 Web3 世界的数据与激励引擎

GamerBoom （以下简称 BOOM）是一个颠覆性基础设施，通过 AI 驱动的激励机制，将现实世界的数据与区块链经济有效连接起来。它旨在构建一个融合真实数据与去中心化金融的新型生态系统。

1.BOOM 项目背景


随着生成式 AI 的爆发式发展，对高质量数据的需求迅速上升。传统 AI 公司往往依赖中心化平台获取用户数据，带来了隐私、分润与效率等多重问题。

BOOM 正是为了解决这一矛盾而生。它希望通过 Web3 模型重构数据贡献和 AI 训练之间的关系，让每一个参与者都能获得公平回报，从而推动一个健康、可持续的 AI 数据经济循环。

2.BOOM 生态组成


BOOM 构建了一个三层协同生态系统：

2.1 任务层（Boom Missions）


任务可来自开发者、DApp、Web2 公司或去中心化自治组织（DAO），涵盖语言、图像、行为、音频等数据维度。任务设有不同的难度等级与奖励系数，支持按成果自动结算。

2.2 数据层（Data Assets Layer）


所有提交数据经验证后成为平台资产，可用于模型训练或通过许可机制出售，平台鼓励将数据 token 化并在链上标记“质量标签”，提高交易效率。

2.3 模型层（Boom AI Hub）


平台支持训练开源模型、部署微调模型（如 BOOM 自研模型、合作 LLM），模型收益将部分回馈数据贡献者与验证者，形成循环闭环。

3.BOOM 核心特色


BOOM 是一个以 AI 激励机制为核心、连接现实世界数据与区块链经济的创新基础设施。其核心功能包括：

游戏即权益：将游戏中的战利品和行为转化为经 AI 验证的链上资产，使玩家的时间与技能具备经济价值；
社交资本市场：量化社交影响力，将点赞、分享等行为变为可编程资产；
AI 验证的实物资产层：支持房地产、商品等现实资产的上链与碎片化流通；
机构级数据炼厂：汇聚网络级数据，生成符合金融标准的可组合资产。

4.$BOOM 代币经济学


$BOOM 代币是 Boom 协议的核心，能够无缝整合游戏、社交资本、现实资产与去中心化金融等多个领域。

4.1 $BOOM 概述


代币名称：$BOOM
总供应量：：1,000,000,000

4.2 代币分配


$BOOM 代币的分配如下：

生态系统增长：26%
空投与社区激励：25%
战略投资者：16.5%
团队与顾问：15%
基金会储备：10%
市场营销与合作伙伴关系：7.5%


4.3 代币功能


$BOOM 是 Boom 协议的核心效用型代币，支撑整个数据驱动的生态系统。其作用如下：

治理功能：持币用户可参与生态治理投票，决定应用集成优先级、资产协议开发等关键方向。
支付媒介：在法律允许的范围内，$BOOM 可用于购买游戏资产、社交影响力或 AI 验证的现实资产等。
激励机制：通过游戏成就、社交互动等行为获取奖励，鼓励用户积极参与生态建设。
跨应用通用性：可在 Boom 生态中的多个游戏、DeFi 与社交平台之间无缝流通与转换。

5.如何在 MEXC 购买 $BOOM 代币？


通过去中心化技术、公平的经济模型与对创作者权益的深度尊重，BOOM 正在重新定义数字娱乐产业的权力结构。在这里，每个创作者都能直接获得观众的支持，每段内容都能找到真正的受众。无论你是数据标注者、AI 模型开发者，还是 Web3 信仰者，BOOM 提供了一个参与下一代 AI 基础设施构建的入口。

作为全球领先的数字资产交易平台，MEXC 上线 $BOOM ，并为该项目提供了稳定流畅的交易环境与极具竞争力的手续费优惠，您可按以下步骤快速交易 $BOOM ：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 BOOM 代币名称，选择 BOOM 的现货交易合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

