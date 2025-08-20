什么是FUEL？数字资产简介

FUEL是一种基于区块链的加密货币，为Fuel Network提供动力。Fuel Network是一个去中心化平台，专注于解决区块链技术的可扩展性和效率挑战。FUEL于2024年推出，旨在应对限制去中心化应用程序（dApps）主流采用的持久吞吐量限制和高昂交易成本。通过其模块化的执行层和创新架构，FUEL使用户能够与高性能、可扩展的Web3应用程序交互，同时确保安全性、去中心化和低操作门槛。FUEL代币是这一下一代区块链生态系统中的原生货币。
FUEL由一群经验丰富的区块链工程师和研究人员于2021年创立，其中许多人有领导Web3项目和分布式系统学术研究的背景。创始团队的愿景是创建一个平台，通过创新应用由FUEL代币驱动的模块化区块链技术，从根本上改变区块链的可扩展性和去中心化。
自成立以来，FUEL已经实现了几个重要的里程碑，包括从著名风险投资公司获得大量种子资金，2024年底推出主网，并与主要的Web3基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系。在推出FuelVM和模块化执行层后，该项目获得了广泛关注，确立了FUEL在可扩展区块链基础设施领域的领先地位。
FUEL生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为寻求可扩展、高效区块链基础设施的开发者和用户提供全面解决方案。核心产品包括：
1. Fuel Network主网：
主网作为FUEL生态系统的主要平台，允许用户和开发者部署和交互高吞吐量的去中心化应用程序。基于FuelVM和UTXO模型构建，该平台支持快速、低成本的FUEL交易，同时保持可验证性和去中心化。目前，主网支持越来越多的dApps和项目，成为模块化区块链领域的领先解决方案。
2. FuelVM：
FuelVM通过提供一个优化并行执行和状态最小化的定制虚拟机，扩展了FUEL生态系统的功能。这使得开发者能够在受益于高性能和低FUEL费用的同时，构建复杂且可扩展的应用程序。通过独特的交易处理方法，FuelVM为所有网络参与者创造了一个高效且安全的环境。
3. 共享排序架构：
这一组件通过满足公平高效交易排序的需求，完善了FUEL生态系统。通过其创新的共享排序功能，网络实现了快速区块生成并支持去中心化共识，代表了一种市场上前所未有的独特可扩展性解决方案。FUEL代币在促进这一排序过程中起着关键作用。
这三大组件协同工作，共同创造了一个综合环境，其中FUEL作为实用和治理代币，推动网络内的所有交互，形成了一个自我维持且高效的生态系统。
区块链行业目前面临几个关键挑战，FUEL旨在通过其创新的方法解决这些问题：
1. 可扩展性瓶颈：
区块链领域的用户面临着有限的吞吐量和高昂的交易成本，导致网络拥塞和用户体验不佳。这一问题影响了开发者和最终用户，导致效率低下并扼杀了创新。FUEL通过提供高度可扩展的基础设施解决了这些挑战，在传统单一区块链因架构限制而失败的地方取得了成功。
2. 中心化风险：
另一个重大挑战是节点运营和区块生产的日益中心化，这破坏了去中心化和安全性的核心原则。当前的解决方案试图通过各种共识机制来解决这一问题，但由于高硬件要求和操作复杂性，往往收效甚微。FUEL网络的设计显著降低了这些参与壁垒。
3. 开发者障碍：
区块链领域还存在开发者进入门槛高的问题，这导致了dApp生态系统的创新和多样性缺乏。尽管之前有过努力，但这一挑战依然存在，因为现有平台难以扩展和维护。FUEL为开发者提供了强大的工具和基础设施，帮助他们克服这些限制。
FUEL通过其模块化架构解决了这些痛点，实现了高吞吐量、低成本交易以及便捷的节点操作。通过利用FuelVM和共享排序，FUEL提供了一个全面且高效的解决方案，改变了开发者和用户与区块链基础设施交互的方式。
数字代币FUEL（Fuel Network）的总发行量（最大供应量）约为101.3亿个FUEL代币。根据最新可用数据，FUEL的当前流通量在56.3亿至56.7亿个代币之间。
FUEL代币的比例分配如下：
- 购买者：占FUEL代币的27.74%
- 生态系统和研发：占FUEL供应量的25.82%
- 社区：占FUEL总量的16.76%
- 通胀：占FUEL分配的16.27%
- 贡献者：占FUEL分配的13.41%
FUEL的总供应量并未严格封顶，可能会受到通胀影响，正如“通胀”分配和一些来源中提到的“无限”供应所示。然而，大多数最新数据和代币追踪器显示最大供应量为101.3亿个FUEL代币。
在生态系统中，FUEL具有多种功能：
- 交易费用：FUEL用于支付网络操作和dApp交互。
- 治理：FUEL代币持有者可以参与协议治理并对关键提案进行投票。
- 质押和激励：用户可以通过质押FUEL来保护网络并赚取FUEL奖励。
FUEL的流通计划和解锁时间表旨在确保市场稳定和长期增长，FUEL代币将根据透明的归属时间表发布。Fuel Network实施了去中心化的治理模式，允许FUEL代币持有者通过链上投票机制影响协议升级和生态系统发展。质押FUEL为用户提供了赚取奖励并更积极参与网络安全和治理的机会。
官方文档可在fuel.network上找到，白皮书则可在docs.fuel.network查阅。
FUEL作为区块链基础设施领域的一项创新解决方案，通过其模块化执行层和高吞吐量架构解决了关键挑战。凭借不断发展的FUEL生态系统和强大的技术堆栈，FUEL展现了变革开发者和用户与可扩展去中心化应用程序交互方式的巨大潜力。
