什么是 FlyTrade（FLY）？跨链交易体验的升级引擎

随着多链生态的持续繁荣，链与链之间的资产交互已成为用户日常操作中的关键需求。FlyTrade（FLY）正是为了解决这一痛点而生 —— 作为一个高效、安全、用户友好的跨链交易平台，FlyTrade 致力于用“最智能的路径”和“最少的步骤”重新定义跨链交易体验。

1.项目定位：下一代链抽象交易协议


FlyTrade 是一个构建在链抽象理念之上的跨链流动性协议，目标是通过统一入口整合多链资产流动性，实现链与链之间的无缝互操作。目前，FlyTrade 支持多个主流区块链网络与 18,000 多种资产的聚合交易，包含稳定币、LP 代币、收益代币等。FlyTrade 的前身是 Magpie Protocol，当前已完成品牌升级与产品重塑，以更完整的链抽象交易框架切入 DeFi 市场

2.核心功能亮点：真正的一站式跨链体验


2.1 智能路由算法，自动寻找最优路径


FlyTrade 构建了一套跨链智能聚合引擎，能从上百个 DEX 和流动性池中实时抓取数据，自动寻找最低滑点与最佳价格路径，确保每一笔跨链交易都以最高效率完成。

2.2 一键交易，无需手动切链


用户无需切换钱包网络、无需手动跨桥，FlyTrade 会自动识别目标资产所在链并完成背后的链间通信，真正实现“你只需输入想要的结果，其它交由协议完成”。

2.3 多链支持广泛，生态全面覆盖

目前支持包括以太坊、Arbitrum、Optimism、Polygon、Base、zkSync、Avalanche、Scroll、Linea、Manta、Berachain、Blast、Metis、Fantom 等热门网络，覆盖当前主流链上资产交互场景。

2.4 去中心化账户抽象体验（即将推出）


FlyTrade 计划引入“账户抽象”功能，实现 Gas 代支付、链间自动签名、多资产钱包管理等高级特性，使用户在多链环境下的操作像使用中心化平台一样流畅。

3. FlyTrade 代币经济模型


FlyTrade 的代币经济模型围绕其原生代币 FLY 构建，采用创新的 FLYwheel 循环机制，旨在激励活跃交易者和长期参与者，实现生态的可持续发展和高效治理。模型核心包括 xFLYFLY33 两种参与方式，兼顾积极交易者与被动持有者的需求。


3.1xFLY：积极参与者的通行证


  • 锁定获得投票权：用户锁定 FLY 获得 xFLY，锁定时间越长，投票权越大。
  • 投票决定激励分配：xFLY 持有者投票指导 FLY 激励分配至具体交易对，优化资金流向。
  • 交易费和滑点补贴：被大量投票的交易对将享受更低的手续费和滑点。
  • 收益分享：xFLY 持有者可按其投票资产份额获得平台手续费分成。
  • 奖励倍增：活跃锁定与交易可获得倍增奖励，激励用户持续参与。
  • 退出机制：FlyTrade 提供两种退出方式，标准退出为三个月线性释放，有助于保持生态稳定；即时退出则可立即取回代币，但会销毁 50%，以减少流通量。

3.2 FLY33：被动持有者的选择


  • 算法自动投票：无需主动投票，系统自动分配投票权。
  • 自动复投奖励：收益自动复投，提升资产增值效率。
  • 无锁定限制：FLY33 为流动代币，方便随时交易或转让。
  • 适合低频交易或长期持有者，享受部分生态激励。

这一代币经济模型让交易者直接受益于交易行为，而非仅仅奖励流动性提供者，打造更高效、活跃的交易生态系统。

4.技术架构与安全保障


FlyTrade 的协议合约经过多轮第三方安全审计，配备实时风险监控系统，确保用户资产安全。平台前端支持包括 MetaMask、WalletConnect、Coinbase Wallet 等主流非托管钱包，结合链上数据签名验证机制，保障用户全程自主掌控资金。此外，FlyTrade 未来将接入中心化交易所的聚合流动性池，并拓展移动端 App，让更多用户享受“随时随地跨链换资产”的体验。

5.团队与融资背景


FlyTrade 由一支跨国技术团队领导，拥有丰富的 Web3 产品开发、金融工程与区块链底层协议经验：

  • CEO：Ali Raheman —— Web3 架构师，曾创建多个链上协议
  • CIO：Ikram Ansari —— 金融市场专家，主导策略与资本对接
  • CTO：Gergely Hegyközi —— 区块链开发专家，负责核心协议设计

在融资方面，FlyTrade 获得了 Jump Crypto、ParaFi、Republic、GSR、Big Brain Holdings、Arkstream Capital 等知名投资机构的支持，为其长期技术迭代与市场拓展提供了强大后盾。


6.发展路线图：构建真正“链无感”的交易入口


FlyTrade 的发展战略集中于以下几个方向：

  • 账户抽象功能落地，提升新用户的易用性；
  • 移动端 App 上线，优化交易体验与 Web3 登录流程；
  • 引入中心化交易所流动性，进一步提升成交深度；
  • 持续扩展支持链与资产种类，满足更广泛的交易需求；
  • 增强用户激励机制，推动社区自治与协议治理成熟。

