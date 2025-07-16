什么是 FlyTrade（FLY）？跨链交易体验的升级引擎





















FlyTrade 构建了一套跨链智能聚合引擎，能从上百个 DEX 和流动性池中实时抓取数据，自动寻找最低滑点与最佳价格路径，确保每一笔跨链交易都以最高效率完成。









用户无需切换钱包网络、无需手动跨桥，FlyTrade 会自动识别目标资产所在链并完成背后的链间通信，真正实现“你只需输入想要的结果，其它交由协议完成”。













FlyTrade 计划引入“账户抽象”功能，实现 Gas 代支付、链间自动签名、多资产钱包管理等高级特性，使用户在多链环境下的操作像使用中心化平台一样流畅。









FlyTrade 的代币经济模型围绕其原生代币 FLY 构建，采用创新的 FLYwheel 循环机制，旨在激励活跃交易者和长期参与者，实现生态的可持续发展和高效治理。模型核心包括 xFLY 和 FLY33 两种参与方式，兼顾积极交易者与被动持有者的需求。













锁定获得投票权 ：用户锁定 FLY 获得 xFLY，锁定时间越长，投票权越大。

投票决定激励分配 ：xFLY 持有者投票指导 FLY 激励分配至具体交易对，优化资金流向。

交易费和滑点补贴 ：被大量投票的交易对将享受更低的手续费和滑点。

收益分享 ：xFLY 持有者可按其投票资产份额获得平台手续费分成。

奖励倍增 ：活跃锁定与交易可获得倍增奖励，激励用户持续参与。

退出机制 ：FlyTrade 提供两种退出方式，标准退出为三个月线性释放，有助于保持生态稳定；即时退出则可立即取回代币，但会销毁 50%，以减少流通量。









算法自动投票 ：无需主动投票，系统自动分配投票权。

自动复投奖励 ：收益自动复投，提升资产增值效率。

无锁定限制 ：FLY33 为流动代币，方便随时交易或转让。

适合低频交易或长期持有者，享受部分生态激励。





这一代币经济模型让交易者直接受益于交易行为，而非仅仅奖励流动性提供者，打造更高效、活跃的交易生态系统。









FlyTrade 的协议合约经过多轮第三方安全审计，配备实时风险监控系统，确保用户资产安全。平台前端支持包括 MetaMask、WalletConnect、Coinbase Wallet 等主流非托管钱包，结合链上数据签名验证机制，保障用户全程自主掌控资金。此外，FlyTrade 未来将接入中心化交易所的聚合流动性池，并拓展移动端 App，让更多用户享受“随时随地跨链换资产”的体验。









FlyTrade 由一支跨国技术团队领导，拥有丰富的 Web3 产品开发、金融工程与区块链底层协议经验：





CEO：Ali Raheman —— Web3 架构师，曾创建多个链上协议

CIO：Ikram Ansari —— 金融市场专家，主导策略与资本对接

CTO：Gergely Hegyközi —— 区块链开发专家，负责核心协议设计





在融资方面，FlyTrade 获得了 Jump Crypto、ParaFi、Republic、GSR、Big Brain Holdings、Arkstream Capital 等知名投资机构的支持，为其长期技术迭代与市场拓展提供了强大后盾。









FlyTrade 的发展战略集中于以下几个方向：





账户抽象功能落地 ，提升新用户的易用性；

移动端 App 上线 ，优化交易体验与 Web3 登录流程；

引入中心化交易所流动性 ，进一步提升成交深度；

持续扩展支持链与资产种类 ，满足更广泛的交易需求；

增强用户激励机制，推动社区自治与协议治理成熟。



