什么是ELF？数字资产入门

ELF 是 aelf 的原生代币，aelf 是一种基于区块链的加密货币，为 aelf 去中心化云计算平台提供动力。aelf 于 2017 年 12 月推出，旨在解决现有区块链在企业级和去中心化应用（dApp）领域面临的可扩展性和定制化挑战。凭借其独特的多链架构和模块化设计，aelf 使用户能够高效地部署、运行和管理 dApp，同时确保高吞吐量、安全性和成本效益。ELF 代币是 aelf 生态系统中的主要实用和治理资产，通过 ELF 区块链协议促进交易费用支付、资源分配以及参与网络治理。

aelf 由区块链创业者马昊伯于 2017 年创立，他拥有计算机科学背景并具备开发分布式系统的经验。创始团队汇集了来自区块链、云计算和企业 IT 领域的专家，目标是打造一个能够提供可扩展、可定制且适用于企业的区块链解决方案的平台。他们的愿景是让企业和开发者能够在 ELF 生态系统中构建灵活且性能优越的去中心化应用，以满足现实世界的需求。

自成立以来，aelf 实现了多个重要里程碑，包括从知名区块链投资者那里筹集数百万美元的早期资金、于 2020 年 12 月推出主网，并与技术公司和区块链项目建立了战略合作伙伴关系。在引入侧链架构和跨链互操作性功能后，ELF 项目获得了业界关注，确立了 aelf 在区块链基础设施领域的创新者地位。

aelf 生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为开发者、企业和用户提供全面的解决方案：

aelf 主网作为核心区块链平台，使用户能够部署和管理智能合约、创建侧链，并通过其委托权益证明（DPoS）共识机制实现高速交易。该平台具备可扩展性和灵活性，支持广泛的去中心化应用和企业用例，适用于 ELF 网络。

aelf 的侧链架构允许开发者创建针对特定应用或行业的定制区块链。每条侧链独立运行，但可以与主链和其他侧链交互，从而实现无缝互操作性和资源隔离。这种方法增强了可扩展性，并支持 ELF 交易的专用业务逻辑。

aelf 提供跨链桥和互操作性协议，允许资产和数据在 aelf 与其他区块链之间安全转移。此功能支持多链生态系统，并扩展了 ELF 代币在不同网络中的实用性。

这些组件共同构成了一个强大的环境，其中 ELF 作为实用和治理代币，驱动网络内的所有交互，并支持一个自我维持、可扩展的生态系统。

区块链行业面临几个关键挑战，而 aelf 和 ELF 代币致力于解决这些问题：

许多区块链因吞吐量有限和交易成本高昂而难以实现大规模采用和企业应用。aelf 的多链架构和 DPoS 共识机制实现了高性能和低成本，使其适合利用 ELF 代币的大规模应用。

传统区块链通常为开发者提供的灵活性有限，难以根据特定业务需求调整解决方案。aelf 的模块化设计和侧链基础设施支持可定制的区块链，满足 ELF 生态系统内多样化的用例和监管要求。

孤立的区块链网络限制了资产和数据的流动，阻碍了去中心化生态系统的潜力。aelf 的跨链协议促进了无缝互操作性，使多个区块链之间能够协作并通过 ELF 代币实现价值转移。

通过利用先进的区块链技术，aelf 提供了一种全面、高效且安全的解决方案，改变了开发者和企业通过 ELF 代币与去中心化基础设施互动的方式。

根据多个来源的最新且一致的数据，数字代币 ELF（aelf）的总发行量（总供应量）约为 9.964 亿至 10 亿 ELF 代币。流通供应量——即当前市场上可用和交易的数量——根据来源和报告日期的不同，范围大约在 7.654 亿至 9.966 亿 ELF 代币。

指标 数值（近似值） 总供应量 9.964 亿 – 10 亿 ELF 流通供应量 7.654 亿 – 9.966 亿 ELF

流通供应量 占总 ELF 供应量的约 76.8% 至 100% ，具体比例取决于来源及最新的代币解锁或分配情况。

占总 ELF 供应量的约 ，具体比例取决于来源及最新的代币解锁或分配情况。 剩余的 ELF 代币（如有）通常保留给团队、生态系统开发、质押奖励或其他分配，具体细节由项目的代币经济学定义。然而，这些分配的具体细目并未在搜索结果中详细说明。

官方网站 为 aelf.io。

为 aelf.io。 白皮书可在官方网站上找到，通常位于“资源”或“文档”部分，如需详细了解 ELF 代币分配（例如团队、投资者、生态系统等），请参考 aelf 白皮书或官方文档。

在 aelf 生态系统中，ELF 具有多项功能：

交易费用： 用于支付 ELF 网络上的交易处理和智能合约执行费用。

用于支付 ELF 网络上的交易处理和智能合约执行费用。 资源分配： 部署和管理侧链以及访问 ELF 生态系统中的网络资源所需。

部署和管理侧链以及访问 ELF 生态系统中的网络资源所需。 治理：ELF 代币持有者可以通过投票参与提案和协议升级来参与网络治理。

在 ELF 代币发布时，一部分 ELF 代币进入流通，其余部分则遵循归属和解锁计划，以确保市场稳定和长期增长。具体的解锁时间表和分配比例详见 aelf 白皮书。

aelf 实施委托权益证明（DPoS）治理模式，允许 ELF 持有者投票选举区块生产者并参与协议决策。用户可以质押其 ELF 代币以赚取奖励并获得额外特权，年收益率（APY）根据网络状况和质押参与度而变化。

ELF 凭借其可扩展的架构和可定制的侧链功能，在区块链基础设施领域提供了创新的解决方案。随着其不断发展的生态系统和强大的技术支持，ELF 展现出巨大的潜力，将改变开发者和企业构建和与去中心化应用互动的方式。