什么是 Electroneum (ETN)？数字资产简介

Electroneum (ETN) 是一种基于区块链的加密货币，旨在让所有人都能使用数字支付，特别关注移动用户和无银行账户的人群。Electroneum 于 2017 年 9 月推出，致力于解决新兴市场中金融包容性和数字支付可访问性的挑战。Electroneum 构建在自己的 Layer 1 EVM 兼容区块链上，用户可以通过该网络即时发送和接收 ETN 代币支付，交易速度最快可达 5 秒，并且智能合约费用极低。该网络利用 IBFT 共识机制，确保高安全性、能源效率和快速终结性。Electroneum 的使命是通过 ETN 代币为全球数百万人提供一种简单、安全且经济高效的方式参与数字经济。

Electroneum 由Richard Ells 于 2017 年创立，他是一位拥有数字营销和技术初创公司背景的企业家。在创建 Electroneum 和 ETN 代币之前，Ells 创立了社交媒体管理平台 Retortal 和网页开发公司 SiteWizard。创始团队的愿景是创造一种能够弥合传统金融与无银行账户人群之间差距的加密货币，利用移动技术接触银行业基础设施有限地区的用户。

自成立以来，Electroneum 已经实现了多个关键里程碑。该项目在 2017 年通过首次代币发行 (ICO) 成功筹集资金，售出了约 63 亿枚 ETN 代币。Electroneum 在 ICO 后不久推出了主网，并在随后几年扩展了其生态系统，为全球超过 400 万用户服务。显著成就包括即时支付技术的集成、移动挖矿体验的推出（后来因合规原因逐步淘汰），以及与非政府组织和移动运营商的合作以推动 ETN 代币在发展中国家市场的采用。Electroneum 对现实世界实用性和社会影响的关注使其成为数字支付领域的先驱。

Electroneum 生态系统围绕几个核心产品和服务构建，旨在实现无缝且包容的数字支付：

Electroneum 区块链平台

生态系统的中心是 Electroneum 区块链，这是一个 Layer 1 EVM 兼容网络，支持快速、安全且低成本的 ETN 交易。平台的 IBFT 共识机制确保即时终结性和能源效率，使其适合高频次的日常支付。该区块链由包括大学和 Web3 基础设施公司在内的已知验证者维护，提高了透明度和信任度。

移动应用与数字钱包

Electroneum 的移动应用程序让用户可以轻松发送、接收和存储 ETN 代币。该应用程序设计简单，即使是技术知识有限的用户也能参与数字经济。功能包括二维码支付、交易历史记录以及与本地支付提供商的集成。该应用已被下载数百万次，反映了其在新兴市场用户中的受欢迎程度。

生态系统服务与合作伙伴关系

Electroneum 开发了一系列服务来支持其金融包容性使命。这些服务包括与非政府组织合作以促进直接援助支付、与移动运营商合作以实现使用 ETN 进行话费和数据充值，以及为商家开发 API 以接受 ETN 支付。这些组件共同构成了一个综合生态系统，其中 ETN 作为实用代币驱动所有交互。

这些产品共同形成了一个强大的环境，使 Electroneum 能够为全球用户提供快速、实惠且可访问的数字支付。

数字支付行业，尤其是在发展中地区，面临着 Electroneum 致力解决的几个长期挑战：

金融排斥

全球数十亿人无法获得传统银行服务，限制了他们参与全球经济的能力。这种排斥影响经济增长并加剧贫困。

高交易成本与缓慢结算

传统的汇款和支付系统通常涉及高额费用和缓慢的处理时间，使其不适合小额交易和跨境支付。

复杂性与对数字资产缺乏信任

许多潜在用户因现有加密货币的复杂性以及对安全性和透明度的担忧而却步。

Electroneum 通过其用户友好的移动应用程序、低成本且即时的 ETN 区块链交易以及与值得信赖的组织的合作，解决了这些痛点。通过利用区块链技术，Electroneum 提供了一种安全、高效且包容的解决方案，使用户能够轻松发送、接收和消费 ETN 代币。

Electroneum (ETN) 代币的总发行量上限为 210 亿枚 ETN。这是最大供应量限制，意味着不会超出此数量发行新代币。

在发布时， 创建了 210 亿枚 ETN 代币 。

。 在 ICO 期间，大约 售出了 63 亿枚 ETN 代币 。

。 目前流通供应量约为 180 亿枚 ETN 代币，这意味着大部分总供应量已经进入流通。

参数 数量 总供应量（最大） 210 亿 ETN ICO 销售 ~63 亿 ETN 流通供应量 ~180 亿 ETN

这一分配反映了 Electroneum 提供广泛可访问加密货币的目标，特别针对移动用户和无银行账户人群。

在 Electroneum 生态系统中，ETN 代币具有多种功能：

交换媒介： 用于点对点支付、商户交易和汇款。

用于点对点支付、商户交易和汇款。 手机充值： 允许用户在支持的地区使用 ETN 购买手机通话时间和数据。

允许用户在支持的地区使用 ETN 购买手机通话时间和数据。 生态系统激励：为生态系统参与者（包括非政府组织和商户）提供奖励和激励。

在发布时，很大一部分 ETN 代币通过 ICO 和随后的生态系统活动进入流通。剩余代币分配用于 Electroneum 生态系统的持续开发、团队激励和储备金，解锁时间表旨在支持长期增长和市场稳定。

Electroneum 的治理模式主要由核心开发团队和已知验证者管理，重点关注网络安全和协议升级。虽然传统的链上治理和质押机制不是核心功能，但网络的验证者结构确保了透明度和问责制。用户无需复杂的质押流程即可享受安全高效的 ETN 代币网络。

Electroneum 是数字支付领域的一项创新解决方案，通过其快速、安全且用户友好的区块链生态系统解决了金融排斥、高交易成本和复杂性等关键问题。凭借不断增长的用户群和对现实世界实用性的明确关注，Electroneum 及其 ETN 代币展示了变革个人和组织与数字资产互动方式的巨大潜力，特别是在服务不足的市场中。

准备开始交易 Electroneum 了吗？我们的全面指南《Electroneum 交易完整指南：从入门到实践交易》将带您了解所需的一切知识——从 Electroneum 基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将在 MEXC 安全平台上为您提供必要的知识。立即探索如何最大化您的 ETN 代币潜力！