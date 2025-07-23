什么是EigenLayer（EigenCloud）？数字资产简介

EigenLayer，现已更名为EigenCloud（代币符号：EIGEN），是一个基于以太坊构建的区块链协议，引入了一个名为再质押的新概念。EigenLayer于2023年推出，旨在解决为新的去中心化应用程序（DApps）和服务引导加密经济安全性的问题。传统上，每个新协议都需要建立自己的安全网络，这既昂贵又低效。EigenLayer通过允许用户再质押其现有的质押ETH或流动性质押代币（LSTs），将强大的以太坊安全保证扩展到广泛的新服务中。这种方法使开发人员能够构建可验证、信任最小化的应用程序，同时确保整个EigenLayer生态系统具备高度的安全性、可扩展性和资本效率。
EigenLayer由一群在区块链、密码学和分布式系统方面具有深厚背景的研究人员和工程师于2021年创立。核心团队包括华盛顿大学教授Sreeram Kannan以及其他在领先技术公司和学术机构有经验的贡献者。他们的愿景是创建一个平台，利用以太坊现有的验证者集和经济激励措施来改变去中心化服务的安全方式，促进创新并减少Web3领域的碎片化，最终将EIGEN代币定位为此生态系统中的关键实用工具。
自成立以来，EigenLayer已经实现了几个重要的里程碑。该项目筹集了超过2.2亿美元的资金，其中包括由Andreessen Horowitz（a16z）领投的7000万美元融资轮。关键的开发里程碑包括主网的发布、再质押机制的引入以及统一数据可用性、争议解决和去中心化计算于一体的EigenCloud的推出。战略合作伙伴关系和自主可验证服务（AVSs）的整合进一步巩固了EigenLayer作为去中心化基础设施领导者的地位。
EigenCloud生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求安全、可验证且可扩展的去中心化服务的开发者和用户提供全面解决方案：
EigenDA（数据可用性层）：
EigenDA作为主要的数据可用性平台，允许DApps和AVS高效地发布和验证大量数据。通过利用再质押资产，EigenDA确保数据可靠存储且易于访问，支持诸如汇总和链上游戏等高吞吐量应用。该平台已被多个项目用于在EigenLayer网络内寻找可扩展且安全的数据解决方案。
EigenVerify（争议解决）：
EigenVerify通过提供一个去中心化的机制来解决争议并验证链下计算，扩展了生态系统的功能。这项服务允许用户挑战并验证结果的正确性，确保复杂工作流中的信任和透明度。使用加密经济激励和削减机制为所有EigenLayer参与者创造了一个安全和公平的环境。
EigenCompute（去中心化计算）：
EigenCompute支持工作负载的去中心化执行，适用于需要可验证计算的应用程序，例如AI模型训练和金融模拟。通过与再质押模型集成，EigenCompute为开发者提供了可扩展、成本效益高且信任最小化的计算资源。
这些组件共同创建了一个全面的环境，其中EIGEN充当实用和治理代币，驱动网络内的所有交互。最终形成了一个自我维持的EigenLayer生态系统，协调了质押者、运营商和开发者的利益，推动持续增长和创新。
去中心化基础设施领域面临几个关键挑战，而EigenLayer（EigenCloud）旨在应对这些问题：
分散的安全性：
新协议通常需要建立自己的验证者网络，导致整个生态系统中的安全支离破碎且较弱。这种碎片化增加了成本并降低了去中心化服务的可靠性，这是EigenLayer统一方法直接解决的问题。
资本利用效率低下：
质押资产通常锁定在一个协议中以保障安全，导致资本未得到充分利用，质押者获得额外奖励的机会有限。这种低效阻碍了新项目的成长和可持续性，而EIGEN代币经济有助于解决这一问题。
创新障碍：
启动安全保障的高成本和复杂性使开发人员望而却步，减缓了创新速度并限制了可供用户使用的应用多样性。
EigenLayer（EigenCloud）如何应对这些挑战：
1. 通过再质押实现聚合安全：
EigenLayer允许质押者选择使用其现有的质押ETH或LSTs来保护多个模块和服务。这创建了一个共享的安全池，显著提高了新协议可用的安全性，而无需它们建立单独的验证者集。结果是整个EigenLayer生态系统拥有更强大和统一的安全模式。
2. 优化资本效率：
通过启用再质押，EigenLayer允许质押者从多项服务中赚取额外奖励，最大化其EIGEN资产的效用。这种方法减少了质押者的机会成本，并为长期参与EigenLayer网络提供了可持续的激励结构。
3. 降低开发者门槛：
EigenLayer的信任市场和可编程可验证性工具使开发者更容易推出新的AVS和DApp。通过利用以太坊的安全性和再质押模型，项目可以专注于创新而非基础设施，加速Web3空间的发展步伐并扩大EIGEN代币的实用性。
EigenLayer（EigenCloud，代币符号：EIGEN）代币的总发行量（最大供应量）约为17.4亿枚代币。这些代币的比例分配如下：
|分配
|占总供应量百分比
|已解锁（截至最新数据）
|锁定
|投资者
|29.5%
|-
|28.4%
|早期贡献者
|25.5%
|-
|24.6%
|生态系统发展
|15%
|-
|-
|Stakedrop 1
|6.75%
|6.50%
|-
|Stakedrop 2
|5.20%
|5.01%
|-
|社区倡议
|4.10%
|3.23%
|0.77%
|Stakedrops
|3.05%
|-
|-
关键点：
注意事项：
在EigenCloud生态系统中，EIGEN代币具有多种功能：
在初始代币发行时，一部分EIGEN代币通过Stakedrop和社区倡议分发，而大部分面向投资者和贡献者的代币受多年锁定期安排约束。解锁结构旨在确保市场稳定和长期增长，部分分配设有悬崖锁定期，其他则逐步释放。
EigenCloud实施了去中心化治理模型，允许EIGEN持有者提出并对协议升级、参数更改和生态系统倡议进行投票。质押EIGEN不仅保障网络安全，还使参与者能够赚取奖励，收益率由网络活动、服务使用情况和协议参数决定。
EigenLayer（EigenCloud）在去中心化基础设施领域是一项创新解决方案，通过其再质押机制和统一平台的方法解决了关键挑战。凭借其稳健的EIGEN代币经济学、全面的生态系统和不断壮大的社区，EigenCloud展现了巨大潜力，能够改变开发者、质押者和用户与去中心化服务互动的方式。
准备开始交易EigenCloud（EIGEN）了吗？我们的综合指南《EigenCloud交易完全指南：从入门到实战交易》将带您了解所需的一切——从EigenLayer基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将帮助您在MEXC的安全平台上掌握知识。立即探索如何最大化您的EIGEN代币潜力！
