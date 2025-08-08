什么是EDGE？数字资产简介

EDGE 是一种基于区块链的加密货币，为Definitive平台提供动力——这是一个去中心化的高级交易平台，专为链上代币和跨链资产交易而设计。EDGE于2025年4月推出，旨在通过提供统一的智能路由解决方案来应对去中心化交易中的低效和碎片化问题。凭借其强大的技术，EDGE使用户能够获得深度流动性、执行全套订单类型（包括市价单、限价单、止损单和时间加权平均价格TWAP），并通过质押减少交易费用，同时确保数字资产生态系统中的安全性、速度和成本效益。

EDGE由一群前Coinbase交易主管于2024年创立，他们在区块链技术、金融市场和算法交易方面拥有丰富的经验。创始团队的愿景是创建一个能够通过聚合流动性和向所有用户提供专业级交易工具来变革去中心化交易的平台。自成立以来，EDGE已经实现了多个重要里程碑，包括：

获得顶级行业投资者的支持。

于2025年4月推出Definitive主网和平台。

整合智能路由技术，从100多个去中心化交易所和资金池中聚合流动性。

引入EDGE实用型代币，通过质押解锁高级平台功能和交易费用折扣。

该项目在公开发布及其创新的跨链交易能力宣布后获得了广泛关注，使EDGE成为DeFi交易领域的领先创新者。

EDGE生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为活跃交易者和DeFi参与者提供全面的解决方案：

1. Definitive交易平台：

EDGE生态系统的核心，该平台使用户能够在多个区块链上交易链上资产，并使用高级订单类型。通过智能路由，它确保用户始终获得最佳可用价格和最大回报。该平台已被数千名交易者用于跨链交换，成为去中心化交易领域的领先解决方案。

2. EDGE质押模块：

该服务允许用户质押其EDGE代币以解锁交易费用折扣并访问高级功能。通过利用安全的智能合约系统，质押模块为所有参与者创造了无缝且有益的体验，激励长期参与和对数字资产市场的平台忠诚度。

3. 流动性聚合引擎：

该组件从100多个去中心化交易所和资金池中聚合流动性，确保深度订单簿和所有交易的最小滑点。该引擎的创新路由算法支持高效执行，并支持平台为EDGE加密货币用户提供最佳交易结果的使命。

这些组件共同创造了一个强大、自我维持的环境，其中EDGE作为实用型代币推动网络内所有交互。

去中心化交易领域面临几个关键挑战，EDGE旨在解决这些问题：

1. 碎片化流动性：

用户常常因为流动性分散在多个DEX上而难以找到最佳价格，导致更高的成本和较差的执行效果。这影响了数字资产市场中的零售和机构交易者，导致效率低下和错失机会。传统聚合器缺乏实现最佳交易所需的深度和速度。

2. 有限的订单类型：

大多数去中心化平台仅支持基本交换，阻止用户执行高级交易策略。这一限制限制了专业交易者并降低了DeFi交易的吸引力。现有的解决方案尝试通过部分实施来解决这个问题，但它们往往缺乏可靠性与灵活性，无法满足EDGE加密货币交易者的需求。

3. 高额交易费用和糟糕的用户激励：

DeFi用户面临高额交易费用以及平台忠诚度的有限奖励。这阻碍了积极参与和长期互动。以往试图解决此问题的努力因不可持续的代币经济或平台代币缺乏有意义的实用性而受阻。

EDGE通过其智能路由技术、全面的订单套件和基于质押的费用折扣解决了这些痛点。通过利用区块链和智能合约技术，EDGE提供了一种安全、高效且以用户为中心的解决方案，改变了交易者与去中心化市场互动的方式。

截至2025年7月，数字代币EDGE（Definitive）的总发行量（流通供应量）为2亿EDGE。这个数字代表了当前流通中的代币数量，但搜索结果并未具体说明最大或总供应上限，也没有提供比例分配（如团队、投资者、生态系统或储备金分配）的详细信息。完整的分配明细需要参考官方网站或白皮书，但这些内容未包含在搜索结果中。

流通供应量： 2亿EDGE加密货币

2亿EDGE加密货币 市值： 41,331,822美元（截至2025年7月24日）

在生态系统中，EDGE具有多种功能：

质押以获取交易费折扣 ：质押EDGE以解锁减少的交易费用并访问Definitive平台上的高级功能。

：质押EDGE以解锁减少的交易费用并访问Definitive平台上的高级功能。 平台实用性 ：访问高级交易工具和数字资产生态系统中的独家平台福利所必需。

：访问高级交易工具和数字资产生态系统中的独家平台福利所必需。 生态系统激励：用于奖励活跃参与者和流动性提供者，促进与EDGE加密货币的长期互动。

提供的搜索结果中没有详细的解锁计划或归属时间表。有关代币释放和归属的具体信息，请参阅官方Definitive文档或网站。

EDGE实施了一种质押机制，允许用户赚取交易费用折扣，并可能获得其他平台特权。搜索结果中未发现关于治理权利或投票机制的信息。

EDGE作为去中心化交易领域的一项创新解决方案，通过其智能路由技术和全面的交易套件解决了关键挑战。随着其不断增长的用户群和强大的生态系统，EDGE加密货币展示了显著潜力，有望改变交易者与链上资产互动的方式。准备好开始交易EDGE了吗？我们全面的“EDGE交易完整指南：从入门到实际操作”将引导您了解所需的一切知识——从EDGE基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是数字资产领域的资深交易者，这份逐步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的EDGE潜力！