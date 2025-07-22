什么是Eclipse？数字资产简介

Eclipse（ES）是一种基于区块链的加密货币，为Eclipse网络提供动力。Eclipse是一个下一代模块化的Layer 2解决方案，旨在通过Solana虚拟机（SVM）扩展以太坊。Eclipse于2025年7月推出，旨在解决以太坊面临的持久可扩展性挑战，如高额交易费用和有限的吞吐量。通过利用SVM执行、在以太坊上结算交易并将数据发布到Celestia，Eclipse生态系统使用户和开发者能够以前所未有的速度和效率构建和交互去中心化应用程序（dApps）。ES网络已经展示了接近每秒9,000笔交易（TPS）的能力，成为以太坊生态系统中的变革力量。

Eclipse由首席执行官Vijay Chetty领导的团队于2025年创立，Vijay Chetty是加密货币行业的知名资深人士。创始团队在区块链工程、密码学和去中心化金融方面拥有深厚的专业知识，并曾在领先的技术和加密组织中工作。他们的愿景是创建一个平台，通过将Solana虚拟机的高性能能力与以太坊的强大安全性和流动性相结合，释放以太坊的全部潜力。

自成立以来，Eclipse生态系统已经实现了几个重要的里程碑。其中包括2025年7月成功推出其主网和ES代币空投、SVM执行与以太坊结算的集成，以及充满活力的开发者和用户社区的加入。该项目的快速增长和技术成就使Eclipse成为模块化区块链和Layer 2扩展领域的领先创新者。

Eclipse生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为寻求可扩展区块链基础设施的开发者、用户和企业提供全面的解决方案。

Eclipse主网（SVM Layer 2）：

主网作为核心执行环境，利用Solana虚拟机高速处理交易，同时在以太坊上进行结算以确保安全性。这种架构使用户能够享受低费用和快速确认时间，非常适合Eclipse生态系统内的高吞吐量dApp和DeFi协议。

主网作为核心执行环境，利用Solana虚拟机高速处理交易，同时在以太坊上进行结算以确保安全性。这种架构使用户能够享受低费用和快速确认时间，非常适合Eclipse生态系统内的高吞吐量dApp和DeFi协议。 通过Celestia实现跨链数据可用性：

Eclipse利用Celestia实现数据可用性，确保交易数据安全发布并在网络间可访问。这增强了Eclipse生态系统的可靠性和透明度，支持各种去中心化应用。

Eclipse利用Celestia实现数据可用性，确保交易数据安全发布并在网络间可访问。这增强了Eclipse生态系统的可靠性和透明度，支持各种去中心化应用。 开发者工具和SDK：

Eclipse生态系统提供了强大的开发者工具和软件开发工具包（SDK），以促进dApp的创建和部署。这些资源降低了新项目的门槛，并在ES网络内推动创新。

这些组件共同作用，创造了一个无缝的环境，其中ES代币作为实用和治理代币，为所有交互提供动力并激励网络参与。其结果是一个自我维持且快速增长的Eclipse生态系统，满足了开发者和最终用户的需求。

区块链行业，特别是以太坊生态系统，面临Eclipse旨在解决的几个关键挑战：

可扩展性瓶颈：

以太坊有限的吞吐量和高昂的交易费用阻碍了大规模采用和复杂dApp的开发。用户和开发者经常经历缓慢的确认时间和过高的成本，限制了网络的实用性。

以太坊有限的吞吐量和高昂的交易费用阻碍了大规模采用和复杂dApp的开发。用户和开发者经常经历缓慢的确认时间和过高的成本，限制了网络的实用性。 分散的开发者体验：

在以太坊上构建可扩展的应用程序需要在复杂的Layer 2解决方案中导航，每个方案都有自己的权衡和技术障碍。这种碎片化减缓了创新并增加了开发成本。

在以太坊上构建可扩展的应用程序需要在复杂的Layer 2解决方案中导航，每个方案都有自己的权衡和技术障碍。这种碎片化减缓了创新并增加了开发成本。 数据可用性与安全性：

确保跨多条链的交易数据既可用又安全是一个持续的挑战。现有的解决方案往往在速度或安全性上妥协，使用户暴露于风险之中。

Eclipse通过其模块化架构解决了这些痛点，该架构结合了Solana虚拟机的速度、以太坊的安全性和Celestia的数据可用性。这种方法实现了高吞吐量、低成本的交易、统一的开发者体验和强大的数据完整性，改变了用户和开发者与Eclipse生态系统及更广泛的以太坊网络的互动方式。

Eclipse数字代币（$ES）的总发行量为10亿枚代币。ES代币供应的比例分配如下：

15% ：空投和流动性供应，面向从一开始就支持Eclipse网络的核心社区成员和开发者。

：空投和流动性供应，面向从一开始就支持Eclipse网络的核心社区成员和开发者。 35% ：生态系统增长和研发，旨在扩展ES网络。

：生态系统增长和研发，旨在扩展ES网络。 19% ：贡献者（包括团队成员），需遵循四年的归属期和三年的锁定期。

：贡献者（包括团队成员），需遵循四年的归属期和三年的锁定期。 31%：早期支持者和投资者，需遵循三年的锁定期。

这种分配结构旨在激励早期参与和对Eclipse生态系统的长期承诺。

在Eclipse生态系统中，ES代币具有多种功能：

交易费用： 用于支付Eclipse主网上交易处理和网络操作的费用。

用于支付Eclipse主网上交易处理和网络操作的费用。 治理： ES代币持有者可以参与协议治理，对提案和网络升级进行投票。

ES代币持有者可以参与协议治理，对提案和网络升级进行投票。 质押与激励：用户可以通过质押ES代币来保护网络并赚取奖励，进一步协调长期参与的激励机制。

在启动时，大约15%的ES总供应量通过空投和流动性供应进入流通。剩余的ES代币则受结构化的归属和锁定计划约束，贡献者和投资者的分配将在三到四年内解锁。这种逐步释放旨在确保市场稳定并支持Eclipse生态系统的可持续增长。

Eclipse实施了一种去中心化的治理模式，赋予ES代币持有者提议和投票关键协议变更的权利。质押机制允许用户锁定其ES代币以换取奖励，收益率由网络活动和参与率决定。

Eclipse作为区块链扩展领域的一项创新解决方案，通过其高性能的SVM执行、强大的数据可用性和周到的代币经济学，解决了以太坊最紧迫的挑战。随着快速发展的生态系统和对社区驱动开发的坚定承诺，ES代币展现了显著的潜力，以改变开发者和用户与以太坊和去中心化应用程序的交互方式。准备开始交易Eclipse了吗？我们全面的“Eclipse交易完整指南：从入门到实操交易”将引导您了解所需的一切——从Eclipse ES的基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本分步指南都将帮助您在MEXC的安全平台上掌握知识。立即探索如何最大化您的Eclipse ES代币潜力！