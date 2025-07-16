什么是 DeLorean Labs （DMC）？构建汽车品牌的 Web3 基础设施

随着全球品牌纷纷探索区块链应用， DeLorean Labs 正在尝试将传统汽车工业与 Web3 世界深度融合。作为传奇汽车品牌 DeLorean 的衍生项目，DeLorean Labs 致力于打造一套服务品牌方、开发者和用户的 Web3 基础设施，以 DMC 代币为核心连接链上身份、实物资产和数字体验，为现实世界的品牌打造链上扩展路径。









DeLorean Labs 是 DeLorean 品牌旗下专注于 Web3 架构设计与应用开发的实验性组织。其使命不仅是将品牌的核心价值延展至链上，更在于探索如何通过代币经济、链上身份与智能合约，实现品牌体验的去中心化重构。





DeLorean Labs 并非传统意义上的 NFT 项目，而是构建品牌与用户在链上互动的基础设施。通过身份系统、奖励机制、预约功能与代币化经济体系，项目正推动 DeLorean 品牌实现从“汽车制造商”向“Web3 平台参与者”的角色转变。其目标不仅是推动自有品牌链上化，更是建立一个可供其他品牌复用的模块化 Web3 协议，助力传统企业完成数字身份和资产的链上迁移。









DeLorean Labs 基于 Sui 区块链 构建其应用层架构，Sui 提供的高速执行、低延迟和对象导向的数据模型，适合承载复杂的品牌交互逻辑与多样化的资产类型。DeLorean Labs 在其上构建了多项核心模块：





Flux Protocol ：链上身份与声誉系统，用于认证用户参与行为与解锁奖励；

预约系统 ：用户可使用 DMC 预约购买 DeLorean 实车，或参与限量链上活动；

链上抽签与激励模块 ：保障公平分配、增强用户粘性；

品牌开发工具套件：未来将支持其他品牌通过类似方式接入 Web3。





DeLorean Labs 不只是自用平台，也在打造开放协议，服务更广泛的品牌合作伙伴。









DeLorean Labs 的生态核心是 $DMC 代币，它既是访问网络的权限凭证，也是品牌用户互动的激励机制，其用途主要包括：





实用功能 ：$DMC 可用于参与生态中的活动、解锁限定内容、支付铸造费用、预订车辆等；

经济价值 ：DMC 将在公开市场流通，并用于构建激励模型和用户留存机制；

品牌连接：持有 DMC 可享受 DeLorean 品牌链上与线下整合的独特体验，如纪念品兑换、社区投票、限量款 NFT 解锁等。





DMC 不是一个独立的加密资产，它承担的是品牌身份与链上服务之间的桥梁角色。





据悉，$DMC 的总发行量为 128 亿枚，初始分配结构如下：













DeLorean Labs 项目在每一阶段都稳步推进，从技术到生态、从社群到场景，逐步构建完整的 Web3 品牌交互模型，其发展分为几个关键阶段：





阶段 时间 关键里程碑 启动阶段

2024 Q4 官网上线，代币经济模型公开，Flux V1 测试版发布 成长期 2025 Q1 NFT 空投、活动激励系统上线、车辆预约功能部署 生态扩张阶段 2025 Q2 DMC Launchpad 启动，引入合作品牌模块 品牌开放合作 2025 H2 提供 SDK 工具包，支持其他品牌集成 Web3 功能





值得一提的是，在 DeLorean Labs 构建链上互动生态的过程中，“Time Capsule”活动成为标志性事件之一。该活动于 2024 年限量发行 8,888 枚数字与实体藏品，并邀请《回到未来》主演 Christopher Lloyd（Doc Brown）作为官方代言人，引发社区热烈响应。





所有 Time Capsule 于统一时间同步揭晓，用户可获得不同稀有度的数字资产，以及包括 DeLorean Alpha5 电动车、F1 赛车体验、Web3 游戏可用虚拟汽车等实体及链上权益。这一创新模式不仅增强了品牌互动的仪式感，也首次实现实体汽车品牌与链上收藏、权益机制的融合，为未来品牌数字化互动提供了现实范式。









DeLorean Labs 并非仅服务 DeLorean 一家品牌，其核心愿景是打造一个可扩展的 Web3 品牌生态基础设施。面向开发者、品牌方及链上内容创作者，平台正在提供如下能力：





API/SDK 接入工具 ：简化品牌链上化流程；

链上身份与用户标签系统 ：帮助品牌识别并奖励高价值用户；

低门槛 Launchpad 模块 ：支持品牌发行 NFT、活动通证、预售资格等；

合规性辅助工具：简化链上活动的法律与财务流程。





未来，DeLorean Labs 有望成为“品牌的 Web3 Shopify”。









DeLorean Labs 的独特之处在于，它不是为了加密而加密，而是将链上技术转化为现实商业价值的一种工具。DMC 并非空中楼阁式的“炒作代币”，而是支撑 DeLorean 品牌未来在数字领域持续运营的关键基础。





随着品牌数字资产的逐步成熟、用户身份与激励机制的不断完善，DeLorean Labs 正在开辟一条将汽车品牌与 Web3 原生逻辑融合的范式路径。它的成功经验将为更多希望拥抱去中心化、增强用户连接力的品牌提供参考模板。





目前，DMC 代币已在 MEXC 平台上线，您可以 超低费率 进行代币交易，步骤如下：





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 DMC 代币名称，选择 DMC 的 现货交易 或者 合约交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。







