什么是DARK？数字资产简介

DARK是一种基于区块链的加密货币，为Dark Eclipse去中心化平台提供动力，旨在弥合传统游戏与Web3创新之间的差距。DARK于2025年推出，旨在解决游戏行业中游戏内经济与区块链技术之间缺乏无缝集成的问题。凭借其强大的技术基础，DARK使用户能够参与边玩边赚机制、质押DARK代币并参与社区驱动的治理，同时确保安全性、透明性和高效的数字资产交易。
DARK由一群经验丰富的区块链开发者和游戏行业资深人士于2025年创立。核心团队此前曾参与加密和游戏领域的领先项目，汇集了智能合约开发、游戏设计和去中心化金融方面的专业知识。他们的使命是通过真正的数字所有权和透明的奖励系统，打造一个赋能玩家和内容创作者的平台。自成立以来，DARK已经实现了多个里程碑，包括主网的成功启动、边玩边赚生态系统的推出以及与知名区块链项目的战略合作。在MEXC上市后，并引入了AI驱动的游戏功能，DARK获得了广泛关注，成为GameFi领域和数字资产市场的创新者。
DARK生态系统由多个相互关联的产品组成，为玩家和加密爱好者提供全面的解决方案：
1. Dark Eclipse平台：DARK生态系统的主要应用，该平台允许用户在区块链驱动的游戏环境中进行游戏、赚钱和交易。它利用智能合约确保公平奖励和透明交易，吸引了成千上万的活跃用户，并确立了其在GameFi细分市场和数字资产生态系统中的领先地位。
2. 质押与挖矿模块：此服务允许用户质押DARK代币并参与挖矿活动，通过参与获得额外奖励。质押机制设计高效且安全，为用户提供了一种无缝的方式来增长其数字资产，同时支持网络稳定性。
3. 社区发展中心：该组件通过分发DARK代币作为激励措施来支持内容创作者、推广者和贡献者，促进生态系统增长。它营造了一个充满活力的社区并鼓励持续参与，代表了数字资产领域内社区驱动发展的创新方法。
这些组件共同作用，创建了一个综合环境，在其中DARK作为实用和治理代币，推动所有交互并确保自我维持的生态系统。
游戏行业面临几个关键挑战，而DARK旨在通过其创新方法解决这些问题：
1. 碎片化的游戏内经济：传统游戏通常拥有封闭的经济体系，限制了玩家将其成就货币化的能力。这导致玩家价值的损失并抑制了创造力。DARK通过实现真正的数字所有权和无缝代币转移，赋予玩家通过数字资产赚取真实奖励的能力。
2. 奖励缺乏透明度：许多游戏平台缺乏透明的奖励系统，导致玩家之间的不信任。DARK利用区块链技术确保所有交易和奖励分配公开可追溯，从而在数字资产领域建立信任和问责制。
3. 社区参与度有限：现有平台往往未能激励社区贡献，导致增长停滞。DARK的社区发展中心奖励内容创作者和推广者，为数字资产营造了一个动态且活跃的生态系统。
通过利用区块链和人工智能技术，DARK提供了一种安全、高效且透明的解决方案，改变了玩家和创作者与数字资产互动的方式。
数字代币DARK的总发行量上限为1,000,000,000枚（十亿枚），不计划进一步铸造。比例分配旨在支持生态系统增长、玩家激励、社区发展和流动性，但各类别的具体百分比并未在公共来源中完全披露。
重要背景和支持细节：
- 总供应量：最大供应量设定为十亿枚DARK代币，此上限旨在防止通货膨胀并确保这些数字资产的长期稳定性。
- 分配原则：
- 玩家奖励：很大一部分分配给玩家激励，包括早期采用者的空投和每日任务奖励。
- 社区发展：代币分发给内容创作者、推广者和贡献者，以促进数字资产生态系统中的社区增长。
- 流动性支持：一部分保留用于流动性池，以维持市场稳定和DARK代币的高效交易。
- 经济模型：代币经济学强调发行（奖励）与消费（游戏内支出）之间的平衡，通过质押和挖矿机制奖励对数字资产生态系统的积极参与。
- 透明度：所有代币流通都在链上管理，使得分配和交易公开可追溯。
其他相关信息：
- 某区块链浏览器的一份冲突报告显示总供应量为100,000,000,000 DARK（一千亿），但KuCoin和Phemex提供的最新权威来源确认供应量为十亿。该浏览器列表可能指代不同的代币合约或为错误。
- 当前流通供应量与总供应量紧密匹配，表明大多数DARK代币已在流通。
- 不计划进一步铸造，该项目使用质押和挖矿机制来分配奖励并激励生态系统的参与。
在生态系统内，DARK具有多种功能：
- 实用代币：用于游戏内购买、升级和参与特殊活动。
- 治理：代币持有者可以对关键提案和协议变更进行投票，塑造平台的未来。
- 质押：用户可以质押DARK以赚取奖励并支持网络安全，收益率由参与率和数字资产市场中的生态系统增长决定。
DARK作为GameFi领域的一项创新解决方案，通过其透明的奖励系统和强大的社区激励措施解决了关键挑战。凭借其不断增长的用户群和全面的生态系统，DARK展示了变革玩家和创作者与数字资产互动方式的巨大潜力。准备开始交易DARK代币了吗？我们的全面指南《DARK交易完整指南：从入门到实战交易》将引导您了解所需的一切知识——从DARK基础知识和钱包设置到高级交易策略和风险管理技术。无论您是加密货币的新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将为您提供在MEXC安全平台上进行数字资产交易的知识。立即探索如何最大化您的DARK潜力！
1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会,提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。
Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。
强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触发。
