什么是 CUDIS？打造去中心化健康标杆，构建全民健康生态

CUDIS 致力于通过去中心化技术，赋予用户对自身健康数据的控制权，并通过数据货币化机制，实现健康行为的经济回报。CUDIS 结合了可穿戴设备、人工智能和区块链技术，打造一个用户主导的健康生态系统，让用户真正掌控自己的健康数据，实现长寿目标的可追踪、个性化和奖励化。













CUDIS 建立在区块链技术之上，为用户提供了一个安全、透明的健康数据管理平台。用户可以安全地管理、分享或保持其健康数据的私密性，确保个人健康洞察的真正数据主权。









CUDIS 集成了可穿戴设备、人工智能驱动的长寿中心和区块链驱动的超级应用，让用户能够实时追踪自己的健康数据，并获得个性化的长寿建议。通过人工智能算法，CUDIS 能够过滤错误信息，提供经过科学验证的策略，帮助用户改善生物健康状况。









CUDIS 不仅提供健康数据追踪和建议，还策划了一系列精选的长寿产品、程序和服务。这些产品和服务都是基于用户的个人需求和健康状况量身定制的，旨在为用户提供全方位的健康管理解决方案。









CUDIS 引入了经济激励和奖励机制，鼓励用户积极参与健康管理。用户通过优化自己的健康状况，可以获得 CUDIS代币奖励。









CUDIS Ring：智能戒指，实时监测用户的健康数据。





CUDIS Super App：集成健康数据管理、AI 健康教练和奖励机制的应用程序。





CUDIS 数据网络：去中心化的数据共享平台，用户可通过共享数据获得经济回报。





Longevity Hub：集成 DApp 商店和项目融资功能的长寿生态系统平台。













代币名称 ：CUDIS

最大供应量：10 亿枚









生态系统：15%

公共销售：25%

项目顾问：5%

项目金库：9%

开发团队：15%

投资人：17%

流动性：5.87%

市场：8.13%













健康行为奖励：用户通过健康行为获得 CUDIS 代币奖励。





数据货币化：用户可选择匿名共享健康数据，获得代币回报。





商品和服务支付：在 Longevity Hub 中使用代币购买健康相关商品和服务。





质押与治理：用户可质押代币参与平台治理和获得额外收益。









CUDIS 致力于通过科技手段实现全民健康和长寿，结合可穿戴设备、AI 和区块链技术，提供创新的健康管理解决方案。其代币经济模型旨在激励用户参与和贡献，构建可持续的健康生态系统。对于关注健康科技和 Web3 应用的投资者而言，CUDIS 提供了一个值得关注的项目。





