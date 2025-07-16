什么是 CUDIS？打造去中心化健康标杆，构建全民健康生态

CUDIS 是一个基于 Solana 区块链的创新健康项目，融合了可穿戴设备、人工智能和 Web3 技术，旨在通过“Move-to-Earn”机制激励用户养成健康生活习惯。 1.CUDIS的项目背景 在传统健康管理中，用户的健康数据往往被中心化平台掌控，缺乏隐私保护和经济激励。随着区块链和人工智能技术的不断发展，DePIN（去中心化物理基础设施网络）正逐渐成为推动 Web3 落地的重要领域之一。 CUDIS 是一个基于 Solana 区块链的创新健康项目，融合了可穿戴设备、人工智能和 Web3 技术，旨在通过“Move-to-Earn”机制激励用户养成健康生活习惯。 1.CUDIS的项目背景 在传统健康管理中，用户的健康数据往往被中心化平台掌控，缺乏隐私保护和经济激励。随着区块链和人工智能技术的不断发展，DePIN（去中心化物理基础设施网络）正逐渐成为推动 Web3 落地的重要领域之一。
CUDIS 是一个基于 Solana 区块链的创新健康项目，融合了可穿戴设备、人工智能和 Web3 技术，旨在通过“Move-to-Earn”机制激励用户养成健康生活习惯。

1.CUDIS的项目背景


在传统健康管理中，用户的健康数据往往被中心化平台掌控，缺乏隐私保护和经济激励。随着区块链和人工智能技术的不断发展，DePIN（去中心化物理基础设施网络）正逐渐成为推动 Web3 落地的重要领域之一。

CUDIS 致力于通过去中心化技术，赋予用户对自身健康数据的控制权，并通过数据货币化机制，实现健康行为的经济回报。CUDIS 结合了可穿戴设备、人工智能和区块链技术，打造一个用户主导的健康生态系统，让用户真正掌控自己的健康数据，实现长寿目标的可追踪、个性化和奖励化。

2.CUDIS的核心特点


2.1 用户主导的健康数据主权


CUDIS 建立在区块链技术之上，为用户提供了一个安全、透明的健康数据管理平台。用户可以安全地管理、分享或保持其健康数据的私密性，确保个人健康洞察的真正数据主权。

2.2 实时长寿追踪与个性化建议


CUDIS 集成了可穿戴设备、人工智能驱动的长寿中心和区块链驱动的超级应用，让用户能够实时追踪自己的健康数据，并获得个性化的长寿建议。通过人工智能算法，CUDIS 能够过滤错误信息，提供经过科学验证的策略，帮助用户改善生物健康状况。

2.3 精选长寿产品与服务


CUDIS 不仅提供健康数据追踪和建议，还策划了一系列精选的长寿产品、程序和服务。这些产品和服务都是基于用户的个人需求和健康状况量身定制的，旨在为用户提供全方位的健康管理解决方案。

2.4 经济激励与奖励机制


CUDIS 引入了经济激励和奖励机制，鼓励用户积极参与健康管理。用户通过优化自己的健康状况，可以获得 CUDIS代币奖励。

3.CUDIS 的产品矩阵


CUDIS Ring：智能戒指，实时监测用户的健康数据。

CUDIS Super App：集成健康数据管理、AI 健康教练和奖励机制的应用程序。

CUDIS 数据网络：去中心化的数据共享平台，用户可通过共享数据获得经济回报。

Longevity Hub：集成 DApp 商店和项目融资功能的长寿生态系统平台。

4.什么是 $CUDIS


4.1 代币基本信息


  • 代币名称：CUDIS
  • 最大供应量：10 亿枚

4.2 代币分配


  • 生态系统：15%
  • 公共销售：25%
  • 项目顾问：5%
  • 项目金库：9%
  • 开发团队：15%
  • 投资人：17%
  • 流动性：5.87%
  • 市场：8.13%


4.3 代币用途


健康行为奖励：用户通过健康行为获得 CUDIS 代币奖励。

数据货币化：用户可选择匿名共享健康数据，获得代币回报。

商品和服务支付：在 Longevity Hub 中使用代币购买健康相关商品和服务。

质押与治理：用户可质押代币参与平台治理和获得额外收益。

5.如何在 MEXC 购买 $CUDIS？


CUDIS 致力于通过科技手段实现全民健康和长寿，结合可穿戴设备、AI 和区块链技术，提供创新的健康管理解决方案。其代币经济模型旨在激励用户参与和贡献，构建可持续的健康生态系统。对于关注健康科技和 Web3 应用的投资者而言，CUDIS 提供了一个值得关注的项目。

目前，MEXC 平台已上线 $CUDIS ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 CUDIS 代币名称，选择 CUDIS 的现货交易或者合约交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

与此同时， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 $CUDIS 的充值和交易活动，即有机会赢取丰厚奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


