什么是 Collector Crypt？100 万数字卡包销量背后的 RWA 交易革命









1）Collector Crypt 已实现年营收 7000 万美元，成功将 8 位数美元 GMV 代币化。

2）CARDS 代币 100% 净收益用于购买实物交易卡充实库藏，与实物资产直接挂钩。

3）扭蛋（Gacha）产品提供 +5% 到 +10% 正期望值，用户可以 90%-95% 市价获得收藏品

4）狙击工具（Sniper）已完成超 1000 万美元竞拍，成功收 1% 手续费，失败 100% 退款。

5）Collector Crypt 团队拥有近百年收藏品行业经验和 30 年加密货币综合经验，背景涵盖亚马逊、对冲基金等。













Collector Crypt 已经成为 Solana 区块链上领先的 RWA 交易卡应用。至今，我们已经创造了超过 7000 万美元的营收，并且成功将价值 8 位数美元的商品交易总额（GMV）实现了代币化。





Collector Crypt 的核心团队拥有深厚的创业和技术背景，CEO 是一位多次获得风险投资支持的连续创业者，在生物科技和高科技领域经验丰富；CTO 在为财富 500 强企业提供数字营销服务方面有着出色的成绩；业务发展负责人曾在亚马逊和对冲基金工作，经验横跨多个领域。这样的团队组合确保了 Collector Crypt 不仅在技术层面具有创新能力，在商业运营、市场推广和金融服务等方面也都有专业的把控。团队成员之间的技能互补和经验叠加，为平台的长远发展奠定了坚实基础。

























CARDS 总供应量：20 亿枚





分配类别 比例 说明 基金会 36.76% 确保项目长期可持续发展、增长和持续开发，目前无出售计划。 社区奖励 20.00% 包括创世空投，奖励真实用户并引导关注新功能，避免炒作性空投。 团队份额 19.50% 预留给为平台持续开发做出贡献的团队成员。 种子前轮 8.20% 分配给最早期支持项目愿景的贡献者。 TGE 公售 5.00% 公开销售份额，全部净收益用于购买交易卡片充实库藏。 顾问 4.37% 分配给提供专业知识和指导的战略合作伙伴。 种子轮 3.67% 分配给项目最后一轮私募的贡献者。 链上流动性 2.50% 用于 DEX（如 Raydium ）流动性配置，确保健康的交易市场。













CARDS 代币的引入解决了传统收藏品交易中的多个痛点。

首先，它大大加快了支付速度，用户不再需要等待银行转账或其他传统支付方式的确认时间。

其次，代币交易的透明性和可追溯性有效降低了欺诈风险。

最后，代币还为跨国交易提供了便利，避免了汇率转换和国际转账的复杂流程。









Collector Crypt 构建了一个完整的产品生态系统，涵盖了收藏品交易的各个环节。









Collector Crypt 上的每个 NFT 都可以兑换成它所代表的实物交易卡（RWA）。收藏家可以存入实体卡片来铸造代币化的 RWA，也可以随时销毁 NFT，让实体卡片直接送到家门口。这个功能实现了数字资产和实物收藏品之间的无缝转换。









Collector Crypt 构建了专门为集换式卡牌游戏（TCG）设计的交易市场，它包含了收藏家期望的所有筛选和发现工具，同时充分利用了 Web3 互操作性的优势。Collector Crypt 的 NFT 可以在 Magic Eden 等兼容平台上使用，为收藏家提供了前所未有的自由度和流动性。









Collector Crypt 的 RWA 扭蛋是最受欢迎的产品，也是市面上期望值（EV）最高的数字补充包产品。用户平均可以享受 +5% 到 +10% 的正期望值，让它变成了一种游戏化的购物体验，而不是庄家永远赢的赌博机器。我们的利润完全来自回购，这意味着收藏家可以：

保留所有卡片，以市场价 90-95% 的价格获得整套收藏（内置折扣）

卖回不想要的卡片，去追求价值是卡包成本 40-80 倍的稀有史诗和传奇卡

或者两者兼顾，享受开包的刺激同时不会在价值上吃亏













对于想在 Web2 市场上精准捕获珍品的用户，Collector Crypt 的狙击工具是完美选择。设置最高出价，用 USDC 支付押金，我们会在最后一秒帮你竞拍并将交易卡代币化。成功收取 1% 手续费，失败 100% 退款。通过这个工具，Collector Crypt 已经完成了超过 1000 万美元的竞拍，以显著低于市场价的折扣引入了价值数百万美元的卡片。









Collector Crypt 的顶级 NFT 通行证，持有者可以独家访问白名单、新产品等更多权益。









Collector Crypt 在 Discord 和 X（Twitter）等社交媒体上建立了官方社区，为收藏家们提供了交流心得、分享收藏、讨论市场趋势的空间。这些社区不仅是信息交流的场所，更是平台收集用户反馈、持续改进产品的重要渠道。





Collector Crypt 的用户界面设计也体现了对用户体验的重视。无论是存入收藏品、进行交易，还是参与 Gacha 游戏，每个操作流程都经过精心设计，确保即使是初次接触的用户也能快速上手。同时平台提供了详细的文档支持，包括使用指南、常见问题解答等，帮助用户充分利用平台的各项功能。









Collector Crypt 正在朝着成为全球领先的数字化收藏品交易平台的目标稳步前进。平台计划继续扩展支持的收藏品类别，从目前主要的交易卡片延伸到更多领域，如艺术品、纪念品、限量版商品等。技术层面，团队正在探索更多创新功能，包括增强现实（AR）展示、人工智能鉴定、智能推荐系统等，进一步提升用户体验。





随着区块链技术的不断成熟和普及，Collector Crypt 有望成为连接传统收藏品市场和数字经济的重要枢纽。平台的愿景不仅是提供一个交易场所，更是要建立一个完整的收藏品生态系统，让每一位收藏家都能在这里找到属于自己的价值和乐趣。









Collector Crypt 代表了收藏品市场数字化转型的重要一步。通过结合传统收藏品交易的专业知识和前沿的区块链技术，为收藏家们创造了一个更加安全、高效、有趣的交易环境。无论您是经验丰富的收藏家，还是刚刚踏入这个领域的新手，Collector Crypt 都为用户准备了合适的工具和服务。在这个平台上，收藏不再只是简单的买卖，而是一种充满可能性的数字化体验。随着平台的不断发展和完善，Collector Crypt 将在推动全球收藏品市场的数字化进程中扮演越来越重要的角色。



