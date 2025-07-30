什么是Coldstack (CLS)？数字资产简介

Coldstack (CLS) 是一种基于区块链的加密货币，为Coldstack项目提供动力。该项目是一个去中心化平台，专注于聚合去中心化的云存储解决方案。Coldstack项目于2021年5月启动，旨在解决Web3生态系统中去中心化存储的碎片化和复杂性问题。通过其人工智能驱动的聚合技术，Coldstack使用户能够通过单一的统一界面访问、管理和优化多个去中心化网络中的存储。这种方法确保了个人和企业都能以高成本效益、安全且易于使用的方式利用去中心化存储，而无需应对不同提供商之间的技术差异。

Coldstack项目 由一群具有分布式系统、密码学和企业IT背景的区块链与云计算专家于2021年创立。创始团队的愿景是通过利用区块链和人工智能技术创建一个平台，简化并民主化对去中心化存储的访问。他们的使命是解决去中心化存储领域中的互操作性、可用性和成本优化挑战。

自成立以来，Coldstack已经达成了几个重要的里程碑，包括于2021年5月10日成功完成首次去中心化交易所发行（IDO）、主网平台的推出以及与Filecoin等主要去中心化存储网络的集成。该项目还与领先的Web3基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系，将Coldstack项目定位为去中心化云聚合领域的创新者。

Coldstack生态系统 包含多个相互关联的产品，旨在提供无缝的去中心化存储体验：

Coldstack聚合平台

该平台是生态系统的核心，允许用户通过单一界面跨多个去中心化存储网络存储、检索和管理数据。通过利用基于人工智能的流程，Coldstack项目会自动为每个文件选择最具成本效益和最安全的存储选项，从而优化价格和性能。该平台兼容Amazon S3 API，使其易于被熟悉传统云存储的开发者和企业使用。

统一API和开发者工具

Coldstack提供了一个统一的、与Amazon S3兼容的API，使开发者能够在不学习新协议的情况下将去中心化存储集成到他们的应用中。此API简化了访问各种去中心化存储解决方案的过程，减少了开发时间和复杂性。

人工智能驱动的存储优化

该平台利用人工智能实时分析存储选项，确保用户始终获得价格、速度和安全性最佳的组合。这一特性对跨不同存储提供商管理大量数据的企业尤其有价值。

这些组件共同构成了一个综合环境，其中CLS代币作为实用代币，支持网络内的所有交互，助力自我维持和高效的生态系统。

去中心化存储行业面临若干关键挑战，Coldstack项目旨在解决这些问题：

存储解决方案的碎片化

用户和开发者必须面对支离破碎的去中心化存储提供商格局，每家都有自己的协议、定价和性能特点。这种复杂性导致效率低下和成本增加。

缺乏互操作性

现有的去中心化存储解决方案往往缺乏互操作性，使得在提供商之间移动数据或将多种服务集成到单一工作流变得困难。

可用性障碍

去中心化存储的技术复杂性可能是主流采用的障碍，特别是对于习惯于传统云服务的企业而言。

Coldstack项目通过其聚合平台解决了这些痛点，该平台统一了对多个去中心化存储网络的访问，自动化了存储选择和优化，并为开发者提供了熟悉的API。通过利用区块链和人工智能，Coldstack提供了一种安全、高效且用户友好的解决方案，彻底改变了用户与去中心化存储互动的方式。

CLS代币（Coldstack）的总发行量（最大供应量） 为 50,000,000个代币。当前总供应量 为 49,763,520 CLS，流通供应量 为 18,180,000 CLS，占最大供应量的36.4%。

比例分配：

最大供应量： 50,000,000 CLS代币（100%）

50,000,000 CLS代币（100%） 总供应量： 49,763,520 CLS（占最大供应量的99.5%）

49,763,520 CLS（占最大供应量的99.5%） 流通供应量： 18,180,000 CLS（占最大供应量的36.4%）

剩余的代币（约占最大供应量的63.6%）尚未流通，可能被预留、锁定或分配用于Coldstack项目的未来用途，但具体细分（如团队、储备金、生态系统、质押）并未在搜索结果中详细说明。

IDO（首次去中心化交易所发行）日期： 2021年5月10日

2021年5月10日 IDO价格： 每个CLS代币0.5美元

每个CLS代币0.5美元 历史最高价： 36.95美元（2021年5月12日）

36.95美元（2021年5月12日） 历史最低价： 0.0214美元（2025年6月23日）

搜索结果未提供非流通供应的详细分类（如团队分配、生态系统、储备金）。

要获取最准确和最新的分配细节，请查阅Coldstack项目的官方网站或白皮书，这些内容并未直接链接在搜索结果中。

在Coldstack生态系统中，CLS代币 具有多种功能：

支付存储服务： 用户使用CLS代币支付去中心化存储和检索服务。

用户使用CLS代币支付去中心化存储和检索服务。 治理： CLS代币持有者可以参与治理决策，例如协议升级和费用结构（取决于未来的实施）。

CLS代币持有者可以参与治理决策，例如协议升级和费用结构（取决于未来的实施）。 质押与激励： CLS可用于质押以保护网络或赚取奖励，尽管具体机制在现有资料中未详细说明。

在IDO期间，一部分CLS代币进入流通，其余部分则根据归属和解锁计划逐步释放，以确保Coldstack项目的市场稳定和长期增长。然而，确切的解锁时间线和分配类别并未在当前搜索结果中说明。

Coldstack项目预计将实施一种治理模式，允许CLS代币持有者对关键提案和协议变更进行投票。质押机制也可能被引入，以激励网络参与和安全性，但具体参数（如APY或质押要求）在当前数据中不可用。

Coldstack项目（CLS） 作为去中心化存储领域的一项创新解决方案，凭借其人工智能驱动的聚合平台和统一API解决了关键挑战。随着其生态系统的不断扩展以及对可用性的关注，Coldstack项目展现了变革用户和企业与去中心化存储互动方式的巨大潜力。

