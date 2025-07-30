什么是Coldstack (CLS)？数字资产简介

Coldstack (CLS) 是一种基于区块链的加密货币，为Coldstack项目提供动力。该项目是一个去中心化平台，专注于聚合去中心化的云存储解决方案。Coldstack项目于2021年5月启动，旨在解决Web3生态系统中去中心化存储的碎片化和复杂性问题。通过其人工智能驱动的聚合技术，Coldstack使用户能够通过单一的统一界面访问、管理和优化多个去中心化网络中的存储。这种方法确保了个人和企业都能以高成本效益、安全且易于使用的方式利用去中心化存储，而无需应对不同提供商之间的技术差异。
Coldstack项目 由一群具有分布式系统、密码学和企业IT背景的区块链与云计算专家于2021年创立。创始团队的愿景是通过利用区块链和人工智能技术创建一个平台，简化并民主化对去中心化存储的访问。他们的使命是解决去中心化存储领域中的互操作性、可用性和成本优化挑战。
自成立以来，Coldstack已经达成了几个重要的里程碑，包括于2021年5月10日成功完成首次去中心化交易所发行（IDO）、主网平台的推出以及与Filecoin等主要去中心化存储网络的集成。该项目还与领先的Web3基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系，将Coldstack项目定位为去中心化云聚合领域的创新者。
Coldstack生态系统 包含多个相互关联的产品，旨在提供无缝的去中心化存储体验：
Coldstack聚合平台
该平台是生态系统的核心，允许用户通过单一界面跨多个去中心化存储网络存储、检索和管理数据。通过利用基于人工智能的流程，Coldstack项目会自动为每个文件选择最具成本效益和最安全的存储选项，从而优化价格和性能。该平台兼容Amazon S3 API，使其易于被熟悉传统云存储的开发者和企业使用。
统一API和开发者工具
Coldstack提供了一个统一的、与Amazon S3兼容的API，使开发者能够在不学习新协议的情况下将去中心化存储集成到他们的应用中。此API简化了访问各种去中心化存储解决方案的过程，减少了开发时间和复杂性。
人工智能驱动的存储优化
该平台利用人工智能实时分析存储选项，确保用户始终获得价格、速度和安全性最佳的组合。这一特性对跨不同存储提供商管理大量数据的企业尤其有价值。
这些组件共同构成了一个综合环境，其中CLS代币作为实用代币，支持网络内的所有交互，助力自我维持和高效的生态系统。
去中心化存储行业面临若干关键挑战，Coldstack项目旨在解决这些问题：
存储解决方案的碎片化
用户和开发者必须面对支离破碎的去中心化存储提供商格局，每家都有自己的协议、定价和性能特点。这种复杂性导致效率低下和成本增加。
缺乏互操作性
现有的去中心化存储解决方案往往缺乏互操作性，使得在提供商之间移动数据或将多种服务集成到单一工作流变得困难。
可用性障碍
去中心化存储的技术复杂性可能是主流采用的障碍，特别是对于习惯于传统云服务的企业而言。
Coldstack项目通过其聚合平台解决了这些痛点，该平台统一了对多个去中心化存储网络的访问，自动化了存储选择和优化，并为开发者提供了熟悉的API。通过利用区块链和人工智能，Coldstack提供了一种安全、高效且用户友好的解决方案，彻底改变了用户与去中心化存储互动的方式。
CLS代币（Coldstack）的总发行量（最大供应量） 为 50,000,000个代币。当前总供应量 为 49,763,520 CLS，流通供应量 为 18,180,000 CLS，占最大供应量的36.4%。
比例分配：
剩余的代币（约占最大供应量的63.6%）尚未流通，可能被预留、锁定或分配用于Coldstack项目的未来用途，但具体细分（如团队、储备金、生态系统、质押）并未在搜索结果中详细说明。
在Coldstack生态系统中，CLS代币 具有多种功能：
在IDO期间，一部分CLS代币进入流通，其余部分则根据归属和解锁计划逐步释放，以确保Coldstack项目的市场稳定和长期增长。然而，确切的解锁时间线和分配类别并未在当前搜索结果中说明。
Coldstack项目预计将实施一种治理模式，允许CLS代币持有者对关键提案和协议变更进行投票。质押机制也可能被引入，以激励网络参与和安全性，但具体参数（如APY或质押要求）在当前数据中不可用。
Coldstack项目（CLS） 作为去中心化存储领域的一项创新解决方案，凭借其人工智能驱动的聚合平台和统一API解决了关键挑战。随着其生态系统的不断扩展以及对可用性的关注，Coldstack项目展现了变革用户和企业与去中心化存储互动方式的巨大潜力。准备开始交易Coldstack (CLS)了吗？我们的全面指南《Coldstack (CLS) 交易完整指南：从入门到实操交易》将引导您了解从CLS代币基础、钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧的所有内容。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都将在MEXC的安全平台上为您提供所需的知识。立即探索如何最大化您的Coldstack (CLS)潜力吧！
Start
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页