什么是 Coinweb (CWEB)？数字资产简介

Coinweb (CWEB) 是一种基于区块链的加密货币，为 Coinweb 项目提供动力，这是一个旨在解决区块链互操作性和可扩展性挑战的去中心化基础设施。Coinweb 项目于 2021 年 12 月推出，旨在应对当前区块链领域中存在的碎片化和低效问题。通过利用其独特的 InChain 架构，Coinweb 使用户和开发者能够构建可以跨多个区块链无缝交互的去中心化应用程序 (dApps)，从而确保增强的安全性、效率和现实世界的可用性。CWEB 代币作为 Coinweb 生态系统中的实用代币，促进交易、激励网络参与并支持平台的治理机制。

Coinweb 项目由一群在区块链技术、金融和软件工程领域有经验的专业人士于 2017 年创立。创始团队的愿景是创建一个能够连接不同区块链网络的平台，从而为去中心化应用程序和现实世界的应用解锁新的可能性。自成立以来，Coinweb (CWEB) 已经实现了几个关键里程碑，包括成功启动主网、推出其专有的 InChain 架构，以及与区块链项目和传统企业建立战略合作伙伴关系。这些成就使 CWEB 代币成为区块链互操作性领域的创新者，吸引了开发者、投资者和行业利益相关者的关注。

Coinweb 生态系统围绕几个核心产品和功能构建，共同满足开发者、企业和终端用户的需求：

主平台（Coinweb 协议）：

Coinweb 协议是生态系统的基石，支持跨链 dApp 的创建和部署。通过利用 InChain 架构，该平台允许 dApp 访问和组合来自多个区块链的数据，从而提供增强的功能和灵活性。这种方法确保了基于 Coinweb 项目构建的应用程序可以利用各种底层链的优势，同时最大限度地减少安全性和性能方面的权衡。

跨链 dApp 开发工具：

Coinweb 项目提供了一套开发工具和 SDK，简化了构建互操作性 dApp 的过程。这些工具使开发者能够创建与多个区块链交互的应用程序，而无需管理复杂的桥接解决方案，从而实现更无缝和高效的开发体验。

去中心化服务和预言机：

该平台集成了去中心化服务，包括预言机，以提供可靠的链下数据并增强 dApp 的能力。这些服务通过确保准确和及时的数据馈送，支持从 DeFi 到供应链管理的广泛用例。

这些组件共同创造了一个综合环境，其中 CWEB 代币作为实用代币，推动交易、激励参与并在网络内实现治理。

区块链行业面临几个持续的挑战，Coinweb 项目试图解决这些问题：

碎片化和缺乏互操作性：

现有的区块链在孤岛中运行，使得应用程序和用户难以跨网络进行交互。这种碎片化限制了去中心化应用程序的潜力，并阻碍了大规模采用。

可扩展性和性能瓶颈：

许多区块链在可扩展性方面遇到困难，在网络拥堵期间导致交易速度缓慢和费用高昂。这些问题降低了区块链解决方案在现实世界用例中的实用性。

开发者和用户的复杂性：

构建和使用跨链应用程序通常需要导航复杂的桥接解决方案，这可能引入安全风险并增加开发成本。

Coinweb 通过其 InChain 架构解决了这些痛点，实现了真正的跨链互操作性、改进的可扩展性和简化的开发过程。通过抽象多个区块链的复杂性，CWEB 代币生态系统使开发者能够构建更强大且用户友好的 dApp，同时用户受益于更快、更安全和更具成本效益的交易。

Coinweb (CWEB) 数字代币的总发行量（最大供应量）为 7,680,000,000 CWEB。根据数据来源和更新时间的不同，当前流通供应量大约在57.6 亿至 61.6 亿 CWEB之间。

根据 Coinweb 项目发布的代币经济学，总供应量的分配如下：

类别 分配的代币数量 百分比 挖矿储备 1,680,000,000 21.90% 战略合作伙伴 416,986,502 5.40% 公司储备 2,946,085,170 38.40% 战略轮 410,256,412 5.30% 私募轮 538,461,538 7.00% 公募 23,076,923 0.30% 创始人 1,039,808,693 13.50% 团队 + 顾问 343,204,805 4.50% 种子轮 282,119,956 3.70%

挖矿储备 : 21.90%

: 21.90% 战略合作伙伴 : 5.40%

: 5.40% 公司储备 : 38.40%

: 38.40% 战略轮 : 5.30%

: 5.30% 私募轮 : 7.00%

: 7.00% 公募 : 0.30%

: 0.30% 创始人 : 13.50%

: 13.50% 团队 + 顾问 : 4.50%

: 4.50% 种子轮: 3.70%

在 Coinweb 生态系统中，CWEB 代币具有多种功能：

交易费用： 用于支付交易处理和网络运营费用。

用于支付交易处理和网络运营费用。 激励： 奖励验证者、矿工和为网络安全和功能做出贡献的参与者。

奖励验证者、矿工和为网络安全和功能做出贡献的参与者。 治理：CWEB 代币持有者可以参与协议治理，对平台提案和升级进行投票。

在首次上市时，一部分 CWEB 代币进入流通，其余部分则受制于归属计划和解锁时间表，旨在促进长期稳定和增长。具体的解锁时间表详见 Coinweb 项目的白皮书，其结构旨在协调利益相关者的激励，防止市场过度供应。

Coinweb 项目实施了一种治理模式，允许 CWEB 持有者提议并对协议变更进行投票，确保社区驱动的发展。此外，用户可以通过质押其 CWEB 代币来赚取奖励并参与网络安全，收益由网络活动和质押参与率决定。

官方网站 : coinweb.io

: coinweb.io 白皮书: 可通过官方网站获取

注意事项：

流通供应量数字在不同来源间略有差异，可能是由于更新频率和报告标准不同所致。

比例分配基于初始代币经济学，可能不反映后续的归属、销毁或重新分配情况。要获取最新的链上分布或钱包级别的细分，请参考 Coinweb 项目的官方浏览器或最新白皮书更新。

