什么是 Chis AI？融合 AI 与区块链的创新平台









在人工智能与区块链技术飞速发展的时代背景下，传统 AI 服务面临诸多挑战，如订阅模式限制、资源分配不均、中央化控制等。为解决这些问题，Chis AI 应运而生，致力于通过去中心化的方式，重新定义 AI 服务的提供与使用模式。





在 Chis AI 平台上，用户可以轻松连接 Web3 钱包，如 Metamask 等，通过持有 $CHISAI 代币来解锁 AI 服务。这种基于代币的访问控制机制，不仅确保了服务的公平性，还促进了代币的流通与价值增长。





Chis AI 不仅融合了前沿的 AI 技术与区块链的透明性、安全性，还通过其独特的代币经济模型，为用户提供了更加公平、高效的 AI 服务体验。













Chis AI 采用了一种创新的基于代币的访问控制机制。用户需要持有一定数量的 $CHISAI 代币，才能解锁相应的 AI 服务。这种机制确保了服务的公平分配，避免了资源被少数用户垄断的情况。同时，它也激励了用户积极参与平台生态，通过持有和使用代币来享受更多的AI服务。









为了满足不同用户的需求，Chis AI 引入了分层提示系统。用户根据其持有的 $CHISAI 代币数量，被分配到不同的层级，每个层级对应着不同的每日 AI 提示限额。这种机制既保证了新用户的入门体验，又奖励了长期支持平台的忠实用户。









Chis AI 提供了丰富多样的 AI 服务，涵盖了文本到图像、文本到语音、图像到视频、AI 代码生成、区块链应用 AI、AI 驱动的设计以及内容与营销 AI 等多个领域。这些服务不仅满足了用户在不同场景下的需求，还通过 AI 技术提升了工作效率和创造力。





文本到图像：用户只需输入文字描述，即可生成高质量、风格多样的 AI 图像，适用于设计项目、营销材料等多种场景。

文本到语音：提供自然流畅的 AI 语音合成服务，支持多种语音风格和语言，适用于播客、有声书、广告等多种应用。

图像到视频：能够将静态图像转化为动态视频，增强视觉叙事能力，适用于 NFT、社交媒体内容等。

AI 代码生成：协助开发者生成高效代码片段、调试脚本，并提供智能代码建议，支持多种编程语言，包括区块链应用的智能合约代码。

区块链应用 AI：针对 Web3 生态系统，提供智能合约开发、代币经济学建模、区块链数据分析等AI辅助服务。

AI 驱动的设计：生成 UI/UX 设计元素、品牌资产等创意视觉内容，帮助设计师快速实现概念可视化。

内容与营销 AI：帮助企业和创作者生成吸引人的内容，包括广告文案、社交媒体帖子、SEO 优化文章等。









Chis AI 利用区块链技术确保 AI 任务的执行既高效又安全透明。通过混合计算模型，AI 请求在链上和链下得到高效处理，既保证了速度又实现了去中心化。智能合约的应用确保了交易的公平性和防止滥用，为用户提供了一个可靠的服务环境。





















开发：20%

社区激励：15%

流动性与上市：32.5%，其中 50%用于初期流动性提供

金库：10%

营销：10%

销毁机制：10%

公开销售：2.5%









AI 提示访问：用户需持有 $CHISAI 代币以解锁AI服务，代币数量决定每日提示限额。





生态系统奖励：代币持有者可通过质押、参与治理等方式获得额外奖励。





质押与治理：质押 $CHISAI 代币可赚取额外代币，并享有平台升级、AI 模型改进等治理决策的投票权。





交易与流通：$CHISAI 代币将在 DEXs 和 CEXs 上交易，支持用户买卖代币，确保市场流动性。









Chis AI 作为一个融合了AI与区块链技术的创新平台，通过其独特的代币经济模型和分层提示系统，为用户提供了更加公平、高效的 AI 服务体验。其多样化的 AI 服务满足了不同用户的需求，而去中心化处理与安全透明的特点则确保了服务的可靠性和用户的信任。随着 $CHISAI 代币的推出和市场的逐步认可，Chis AI 有望在 AI 服务领域树立新的标杆，引领行业向更加去中心化、用户驱动的方向发展。





在 Chis AI 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。





目前，MEXC 平台已上线 $CHISAI 现货交易 ，您可以在 MEXC 以 超低费率 进行代币交易。





1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 CHISAI 代币名称，选择 CHISAI 的 现货交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。











