Chis AI 是一个创新的 AI 服务平台，它将 AI 技术与区块链技术深度融合，为用户提供了一种全新的AI服务使用方式。与传统的 AI 服务平台不同，Chis AI 不依赖于标准的 API 订阅模式，而是通过用户的 $CHISAI 代币持有量来决定 AI 服务的使用权限，确保了一个去中心化且由用户驱动的服务体验。 1.Chis AI 的项目介绍 在人工智能与区块链技术飞速发展的时代背景下，传统Chis AI 是一个创新的 AI 服务平台，它将 AI 技术与区块链技术深度融合，为用户提供了一种全新的AI服务使用方式。与传统的 AI 服务平台不同，Chis AI 不依赖于标准的 API 订阅模式，而是通过用户的 $CHISAI 代币持有量来决定 AI 服务的使用权限，确保了一个去中心化且由用户驱动的服务体验。 1.Chis AI 的项目介绍 在人工智能与区块链技术飞速发展的时代背景下，传统
新手学院/热币专区/项目介绍/什么是 Chi...块链的创新平台

什么是 Chis AI？融合 AI 与区块链的创新平台

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Sleepless AI
AI$0.065+5.96%
Chis AI
CHISAI$0.22583+0.07%
NFT
NFT$0.0000004004-0.04%
TokenFi
TOKEN$0.007551+9.49%
RWAX
APP$0.000863+8.45%

Chis AI 是一个创新的 AI 服务平台，它将 AI 技术与区块链技术深度融合，为用户提供了一种全新的AI服务使用方式。与传统的 AI 服务平台不同，Chis AI 不依赖于标准的 API 订阅模式，而是通过用户的 $CHISAI 代币持有量来决定 AI 服务的使用权限，确保了一个去中心化且由用户驱动的服务体验。

1.Chis AI 的项目介绍


在人工智能与区块链技术飞速发展的时代背景下，传统 AI 服务面临诸多挑战，如订阅模式限制、资源分配不均、中央化控制等。为解决这些问题，Chis AI 应运而生，致力于通过去中心化的方式，重新定义 AI 服务的提供与使用模式。

在 Chis AI 平台上，用户可以轻松连接 Web3 钱包，如 Metamask 等，通过持有 $CHISAI 代币来解锁 AI 服务。这种基于代币的访问控制机制，不仅确保了服务的公平性，还促进了代币的流通与价值增长。

Chis AI 不仅融合了前沿的 AI 技术与区块链的透明性、安全性，还通过其独特的代币经济模型，为用户提供了更加公平、高效的 AI 服务体验。

2.Chis AI 核心功能和特点


2.1 基于代币的访问控制


Chis AI 采用了一种创新的基于代币的访问控制机制。用户需要持有一定数量的 $CHISAI 代币，才能解锁相应的 AI 服务。这种机制确保了服务的公平分配，避免了资源被少数用户垄断的情况。同时，它也激励了用户积极参与平台生态，通过持有和使用代币来享受更多的AI服务。

2.2 分层提示系统


为了满足不同用户的需求，Chis AI 引入了分层提示系统。用户根据其持有的 $CHISAI 代币数量，被分配到不同的层级，每个层级对应着不同的每日 AI 提示限额。这种机制既保证了新用户的入门体验，又奖励了长期支持平台的忠实用户。

2.3 多样化的AI服务


Chis AI 提供了丰富多样的 AI 服务，涵盖了文本到图像、文本到语音、图像到视频、AI 代码生成、区块链应用 AI、AI 驱动的设计以及内容与营销 AI 等多个领域。这些服务不仅满足了用户在不同场景下的需求，还通过 AI 技术提升了工作效率和创造力。

  • 文本到图像：用户只需输入文字描述，即可生成高质量、风格多样的 AI 图像，适用于设计项目、营销材料等多种场景。
  • 文本到语音：提供自然流畅的 AI 语音合成服务，支持多种语音风格和语言，适用于播客、有声书、广告等多种应用。
  • 图像到视频：能够将静态图像转化为动态视频，增强视觉叙事能力，适用于 NFT、社交媒体内容等。
  • AI 代码生成：协助开发者生成高效代码片段、调试脚本，并提供智能代码建议，支持多种编程语言，包括区块链应用的智能合约代码。
  • 区块链应用 AI：针对 Web3 生态系统，提供智能合约开发、代币经济学建模、区块链数据分析等AI辅助服务。
  • AI 驱动的设计：生成 UI/UX 设计元素、品牌资产等创意视觉内容，帮助设计师快速实现概念可视化。
  • 内容与营销 AI：帮助企业和创作者生成吸引人的内容，包括广告文案、社交媒体帖子、SEO 优化文章等。

2.4 去中心化处理与安全透明


Chis AI 利用区块链技术确保 AI 任务的执行既高效又安全透明。通过混合计算模型，AI 请求在链上和链下得到高效处理，既保证了速度又实现了去中心化。智能合约的应用确保了交易的公平性和防止滥用，为用户提供了一个可靠的服务环境。

3.$CHISAI 代币及其功能


3.1 代币概览


  • 代币名称：Chis AI Token
  • 代币符号：$CHISAI
  • 总供应量：1亿枚

3.2 分配比例


  • 开发：20%
  • 社区激励：15%
  • 流动性与上市：32.5%，其中 50%用于初期流动性提供
  • 金库：10%
  • 营销：10%
  • 销毁机制：10%
  • 公开销售：2.5%

3.3 代币主要用途


AI 提示访问：用户需持有 $CHISAI 代币以解锁AI服务，代币数量决定每日提示限额。

生态系统奖励：代币持有者可通过质押、参与治理等方式获得额外奖励。

质押与治理：质押 $CHISAI 代币可赚取额外代币，并享有平台升级、AI 模型改进等治理决策的投票权。

交易与流通：$CHISAI 代币将在 DEXs 和 CEXs 上交易，支持用户买卖代币，确保市场流动性。

4.如何在 MEXC 购买 $CHISAI ？


Chis AI 作为一个融合了AI与区块链技术的创新平台，通过其独特的代币经济模型和分层提示系统，为用户提供了更加公平、高效的 AI 服务体验。其多样化的 AI 服务满足了不同用户的需求，而去中心化处理与安全透明的特点则确保了服务的可靠性和用户的信任。随着 $CHISAI 代币的推出和市场的逐步认可，Chis AI 有望在 AI 服务领域树立新的标杆，引领行业向更加去中心化、用户驱动的方向发展。

在 Chis AI 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。

目前，MEXC 平台已上线 $CHISAI 现货交易，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 CHISAI 代币名称，选择 CHISAI 的现货交易
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


与此同时， 您可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 $CHISAI 的充值或交易活动，即有机会赢取丰厚奖励！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金