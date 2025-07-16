什么是 CESS Network ？Web3 时代的数据主权与去中心化存储新基建













随着 Web3 的发展，传统的中心化云服务（如 AWS、Google Cloud）面临数据安全、隐私泄露、成本高昂、审查制度等问题。CESS 正是为了解决这一痛点而生。





CESS 不仅提供安全、高可用的数据存储服务，还通过创新的内容分发系统（CD²N），实现 Web3 环境下的高效访问、数据共享和协作能力。其目标是打造一个支持隐私保护、企业级性能、内容分发能力和 AI 联邦学习 的全栈式 Web3 存储基础设施。









CESS Network 通过四个关键层次构建了高效的去中心化数据存储和交付架构：





区块链层：提供数据存储、所有权管理和智能合约服务，确保数据安全和网络激励。





分布式存储资源层：整合共识节点和存储节点，负责元数据存储、交易处理及用户数据存储，并优化资源利用。





内容交付网络层：通过去中心化 CD²N 和 P2P 技术，利用缓存和检索节点实现快速数据传输和降低成本。





接口层：提供 CLI、API、SDK 和 CESS AI 协议套件，支持用户交互和 AI 训练中的数据隐私保护。









去中心化存储与内容分发：CESS Network 构建了一个去中心化的存储和内容分发网络，为 Web3 应用提供高效的数据存储和检索服务。





数据授权与重加密机制：通过 Proxy Re-encryption（代理重加密），用户可授权他人临时访问其加密数据，无需暴露原始密钥，进一步保护了数据隐私。





Random Rotational Selection (R²S) 共识机制：CESS 独特的 R²S 共识机制增强了网络的去中心化和安全性，确保了存储和检索过程的可靠性和高效性。





多类型节点：CESS Network 包含共识节点、存储节点、缓存节点和检索节点四种类型，共同协作以维持网络的稳定运行。













代币名称：CESS

发行量：100 亿









CESS 代币分配经过精心设计，旨在推动平台长期发展。其中，15% 分配给初始贡献者，10% 分配给早期投资者，10% 用于社区发展、激励和推广，5% 用于云合作伙伴业务合作，5% 作为基金会储备应对紧急情况和支持未来生态发展； 30% 分配给存储节点，15% 分配给共识节点，以及 10% 用于缓存层建设。













CESS 代币是 CESS 网络的原生加密货币，在生态系统中扮演着多种关键角色。它不仅是用户参与网络质押以赚取被动收益的媒介，还赋予代币持有者参与治理的权利，使其能够影响 CESS 网络的未来发展方向。此外，CESS 代币是访问网络中各种存储服务所必需的，是使用 CESS 去中心化存储功能的通行证。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



