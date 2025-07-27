什么是CELR？Celer Network数字资产简介

Celer Network（代币符号：CELR）是一种基于区块链的加密货币，为Celer Network提供动力。Celer Network是一个领先的第二层扩展平台，旨在为支付和广义智能合约实现快速、便捷且安全的链下交易。CELR代币于2019年3月推出，旨在解决去中心化应用（dApps）和区块链网络面临的可扩展性和可用性挑战。通过利用先进的链下扩展技术和激励一致的密码经济学，Celer Network允许用户和开发者构建、运行和交互高度可扩展的dApp，确保跨多个区块链的低延迟、高吞吐量和成本效益的交易。CELR加密货币作为该生态系统中的实用代币，促进网络操作、激励参与者并支持无缝的多链用户体验。
Celer Network于2018年由一群具有知名机构和领先技术公司背景的经验丰富的工程师和研究人员创立。创始团队包括董默博士、刘俊达博士、李晓舟博士和梁清凯博士，他们均拥有计算机科学博士学位，并曾在谷歌、微软和学术界等组织工作。他们的愿景是创建一个可以通过创新的第二层和跨链技术解决区块链可扩展性和互操作性问题的平台。
自成立以来，Celer Network已实现了几个重要的里程碑。这些包括筹集了大量种子和私人资金、在2019年推出主网，并与主要区块链项目和基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系。在cBridge和跨链消息框架发布后，该项目获得了行业的关注，使Celer Network成为区块链互操作性和扩展领域的先驱。
Celer Network生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为寻求可扩展、跨链区块链体验的开发者和用户提供全面的解决方案。
Celer cBridge:
cBridge是Celer Network的主要跨链桥应用，使用户能够跨多个区块链无缝转移资产和数据。cBridge建立在Celer跨链消息框架之上，提供快速、低成本且安全的跨链转账，支持广泛的代币和网络。该平台被dApp开发者和最终用户广泛用于高效的流动性移动和互操作性。
跨链消息框架（IMF）:
IMF通过提供强大的跨链通信基础设施扩展了Celer生态系统的功能。它允许开发者构建跨链原生的dApp，可以跨不同区块链访问流动性、应用逻辑和共享状态。该框架确保了一致的应用行为和统一的用户体验，无论底层链是什么。
第二层扩展平台:
Celer的第二层扩展解决方案满足了高吞吐量、低延迟交易的需求。通过将交易移至链下并在必要时才在链上结算，这一组件实现了可扩展的dApp部署和使用，减少了主区块链上的拥堵和交易成本。
这三个组件共同作用，创造了一个全面的环境，其中CELR代币作为实用代币驱动网络内的所有交互，从而形成一个自我维持且高效的生态系统。
区块链行业面临着几个关键挑战，Celer Network旨在解决这些问题：
1. 可扩展性限制:
用户和开发者经常在主要区块链上遇到缓慢的交易速度和高昂的费用，这阻碍了去中心化应用的采用。这影响了最终用户和dApp开发者，导致用户体验不佳和可扩展性有限。传统的链上扩展解决方案难以在不损害安全或去中心化的前提下提供必要的吞吐量。
2. 互操作性障碍:
区块链生态系统的碎片化性质阻止了跨不同网络的无缝资产和数据转移。这种缺乏互操作性的情况限制了流动性、复杂了用户体验并限制了dApp的可组合性。现有的解决方案通常复杂、缓慢或不安全，无法提供统一的跨链体验。
3. 用户体验复杂性:
导航多个区块链并在不同网络中管理资产对用户来说可能是令人困惑且容易出错的。这种复杂性阻碍了主流采用，并为新手和有经验的参与者创造了摩擦。以前简化用户体验的尝试受到技术和可用性限制的影响。
Celer Network通过其先进的第二层扩展、跨链消息传递和以用户为中心的设计解决了这些痛点。通过利用链下扩展和跨链通信技术，Celer Network提供了一个全面、高效且安全的解决方案，改变了用户和开发者与去中心化应用和区块链资产的交互方式。
CELR代币的总发行量（Celer Network币）为100亿CELR。比例分配如下：
|分配
|占总供应量的百分比
|挖矿奖励
|25%
|团队
|18.3%
|基金会
|17%
|私募
|15.5%
|种子轮
|11.5%
|Binance Launchpad
|6%
|市场与生态系统
|5%
|顾问
|1.7%
- 挖矿奖励: 25%（其中17.6%已解锁，7.42%仍锁定）
- 团队: 18.3%（已全部解锁）
- 基金会: 17%（已全部解锁）
- 私募: 15.5%（已全部解锁）
- 种子轮: 11.5%（已全部解锁）
- Binance Launchpad: 6%（已全部解锁）
- 市场与生态系统: 5%（已全部解锁）
- 顾问: 1.7%（已全部解锁）
根据最新数据，92.6%的总供应量已解锁，下一次解锁事件定于2025年7月27日，释放总供应量的额外0.25%。
在Celer Network生态系统中，CELR代币具有多种功能：
- 交易费用: CELR加密货币用于支付网络内的交易费用和服务。
- 质押和激励: 用户可以质押CELR代币参与网络安全并赚取奖励。
- 治理: CELR持有者可以参与治理决策，对协议升级和生态系统倡议进行投票。
CELR代币实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者提议并对协议变更进行投票。质押CELR不仅保障了网络安全，还为参与者提供了奖励，收益率由网络活动和质押参与决定。
Celer Network（CELR）在区块链互操作性和扩展领域是一个创新的解决方案，通过其先进的第二层技术和跨链消息框架解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，CELR代币展示了显著潜力，能够改变用户和开发者与去中心化应用和数字资产的交互方式。
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无
核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg
核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页