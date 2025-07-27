什么是CELR？Celer Network数字资产简介

Celer Network（代币符号：CELR）是一种基于区块链的加密货币，为Celer Network提供动力。Celer Network是一个领先的第二层扩展平台，旨在为支付和广义智能合约实现快速、便捷且安全的链下交易。CELR代币于2019年3月推出，旨在解决去中心化应用（dApps）和区块链网络面临的可扩展性和可用性挑战。通过利用先进的链下扩展技术和激励一致的密码经济学，Celer Network允许用户和开发者构建、运行和交互高度可扩展的dApp，确保跨多个区块链的低延迟、高吞吐量和成本效益的交易。CELR加密货币作为该生态系统中的实用代币，促进网络操作、激励参与者并支持无缝的多链用户体验。

Celer Network于2018年由一群具有知名机构和领先技术公司背景的经验丰富的工程师和研究人员创立。创始团队包括董默博士、刘俊达博士、李晓舟博士和梁清凯博士，他们均拥有计算机科学博士学位，并曾在谷歌、微软和学术界等组织工作。他们的愿景是创建一个可以通过创新的第二层和跨链技术解决区块链可扩展性和互操作性问题的平台。

自成立以来，Celer Network已实现了几个重要的里程碑。这些包括筹集了大量种子和私人资金、在2019年推出主网，并与主要区块链项目和基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系。在cBridge和跨链消息框架发布后，该项目获得了行业的关注，使Celer Network成为区块链互操作性和扩展领域的先驱。

Celer Network生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为寻求可扩展、跨链区块链体验的开发者和用户提供全面的解决方案。

Celer cBridge:

cBridge是Celer Network的主要跨链桥应用，使用户能够跨多个区块链无缝转移资产和数据。cBridge建立在Celer跨链消息框架之上，提供快速、低成本且安全的跨链转账，支持广泛的代币和网络。该平台被dApp开发者和最终用户广泛用于高效的流动性移动和互操作性。

跨链消息框架（IMF）:

IMF通过提供强大的跨链通信基础设施扩展了Celer生态系统的功能。它允许开发者构建跨链原生的dApp，可以跨不同区块链访问流动性、应用逻辑和共享状态。该框架确保了一致的应用行为和统一的用户体验，无论底层链是什么。

第二层扩展平台:

Celer的第二层扩展解决方案满足了高吞吐量、低延迟交易的需求。通过将交易移至链下并在必要时才在链上结算，这一组件实现了可扩展的dApp部署和使用，减少了主区块链上的拥堵和交易成本。

这三个组件共同作用，创造了一个全面的环境，其中CELR代币作为实用代币驱动网络内的所有交互，从而形成一个自我维持且高效的生态系统。

区块链行业面临着几个关键挑战，Celer Network旨在解决这些问题：

1. 可扩展性限制:

用户和开发者经常在主要区块链上遇到缓慢的交易速度和高昂的费用，这阻碍了去中心化应用的采用。这影响了最终用户和dApp开发者，导致用户体验不佳和可扩展性有限。传统的链上扩展解决方案难以在不损害安全或去中心化的前提下提供必要的吞吐量。

2. 互操作性障碍:

区块链生态系统的碎片化性质阻止了跨不同网络的无缝资产和数据转移。这种缺乏互操作性的情况限制了流动性、复杂了用户体验并限制了dApp的可组合性。现有的解决方案通常复杂、缓慢或不安全，无法提供统一的跨链体验。

3. 用户体验复杂性:

导航多个区块链并在不同网络中管理资产对用户来说可能是令人困惑且容易出错的。这种复杂性阻碍了主流采用，并为新手和有经验的参与者创造了摩擦。以前简化用户体验的尝试受到技术和可用性限制的影响。

Celer Network通过其先进的第二层扩展、跨链消息传递和以用户为中心的设计解决了这些痛点。通过利用链下扩展和跨链通信技术，Celer Network提供了一个全面、高效且安全的解决方案，改变了用户和开发者与去中心化应用和区块链资产的交互方式。

CELR代币的总发行量（Celer Network币）为100亿CELR。比例分配如下：

分配 占总供应量的百分比 挖矿奖励 25% 团队 18.3% 基金会 17% 私募 15.5% 种子轮 11.5% Binance Launchpad 6% 市场与生态系统 5% 顾问 1.7%

- 挖矿奖励: 25%（其中17.6%已解锁，7.42%仍锁定）

- 团队: 18.3%（已全部解锁）

- 基金会: 17%（已全部解锁）

- 私募: 15.5%（已全部解锁）

- 种子轮: 11.5%（已全部解锁）

- Binance Launchpad: 6%（已全部解锁）

- 市场与生态系统: 5%（已全部解锁）

- 顾问: 1.7%（已全部解锁）

根据最新数据，92.6%的总供应量已解锁，下一次解锁事件定于2025年7月27日，释放总供应量的额外0.25%。

在Celer Network生态系统中，CELR代币具有多种功能：

- 交易费用: CELR加密货币用于支付网络内的交易费用和服务。

- 质押和激励: 用户可以质押CELR代币参与网络安全并赚取奖励。

- 治理: CELR持有者可以参与治理决策，对协议升级和生态系统倡议进行投票。

CELR代币实施了去中心化的治理模式，允许代币持有者提议并对协议变更进行投票。质押CELR不仅保障了网络安全，还为参与者提供了奖励，收益率由网络活动和质押参与决定。

Celer Network（CELR）在区块链互操作性和扩展领域是一个创新的解决方案，通过其先进的第二层技术和跨链消息框架解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，CELR代币展示了显著潜力，能够改变用户和开发者与去中心化应用和数字资产的交互方式。