什么是BUTTCOIN？数字资产入门

BUTTCOIN 是一种基于区块链的加密货币，支持一个去中心化、社区驱动的平台，专注于模因文化与数字资产实验。BUTTCOIN于2025年1月推出，旨在为那些对互联网文化和幽默感兴趣的人提供一个轻松、易懂的加密货币入口。依托Solana区块链，BUTTCOIN让用户能够参与充满活力的模因生态系统，同时确保快速、低成本的交易以及完全去中心化的加密货币交易和数字资产投资结构。

BUTTCOIN由一位匿名开发者于2025年启动，灵感来源于James D. McMurray在2013年制作的一段讽刺性YouTube视频，该视频以幽默的方式批评了比特币，并提出了Buttcoin作为传统加密货币更简单、更平易近人的替代品。最初的开发者在发布后几秒内出售了自己的代币，确保没有中央机构或团队控制项目——这是加密货币投资世界中的关键原则。

自推出以来，BUTTCOIN已经达成了多个重要里程碑，包括在Solana区块链上的成功发布、快速增长的社区，以及在MEXC等主要加密货币交易平台上的上线。该项目培养了一个强大且活跃的社区，正努力联系原始模因创作者并扩展代币的数字资产生态系统。其独特的品牌和病毒式传播力使BUTTCOIN成为数字资产投资者中突出的模因币，呼应了像狗狗币（Dogecoin）这样的早期成功项目。

BUTTCOIN生态系统由几个相互关联的产品组成，为模因爱好者和数字资产收藏者提供全面解决方案：

BUTTCOIN代币平台：

BUTTCOIN的主要平台允许用户在Solana区块链上交易、持有和转移代币。该平台利用Solana的高吞吐量和低费用，实现快速且经济高效的加密货币交易。社区广泛使用该平台进行交易并参与模因驱动的活动，使其成为数字资产投资中模因币领域的领先解决方案。 社区成长基金：

社区成长基金通过资助社区倡议、模因竞赛和宣传活动来支持生态系统发展。此服务赋予用户提议和投票项目的权利，营造一个参与性强且包容的加密货币投资环境。基金的去中心化方法确保所有社区成员都能为代币的发展做出贡献。 模因市场：

模因市场允许用户使用BUTTCOIN创建、购买和销售与模因相关的数字资产，如NFT。这一组件支持创意表达并奖励活跃参与者，代表了加密领域内数字文化的一种创新方法，扩展了数字资产投资机会。

这些组件共同创造了一个综合性的、由社区驱动的环境，其中BUTTCOIN作为实用代币推动所有互动，支持一个自我维持且快速增长的加密货币交易生态系统。

模因币领域面临若干关键挑战，而BUTTCOIN旨在解决这些问题：

新用户进入门槛高：

许多新人觉得传统加密货币由于复杂的技术和高昂的成本令人望而生畏。BUTTCOIN的趣味性品牌和低交易费用让加密货币交易变得触手可及，降低了学习曲线并鼓励更多人参与数字资产投资。 缺乏社区所有权：

许多项目保留了大量代币分配给团队或内部人士，导致加密货币投资中的中心化担忧。BUTTCOIN的发布模式确保几乎所有代币都掌握在公众手中，促进真正的社区所有权和对数字资产生态系统的信任。 模因代币的实用性有限：

大多数模因代币除了投机之外缺乏实际用途。BUTTCOIN通过与模因市场和社区基金的整合解决了这一问题，为加密货币交易和数字资产持有者提供了实际价值和参与机会。

通过利用Solana技术和完全去中心化的分发方式，BUTTCOIN提供了一种安全、高效且以社区为中心的解决方案，改变了用户与模因文化和数字资产互动的方式。

数字代币BUTTCOIN的总发行量（最大供应量）约为9.9915亿枚代币。当前流通量几乎相同，报告值介于9.9879亿至9.9969亿枚代币之间，表明几乎所有代币都在流通用于加密货币交易。

比例分发：

流通供应量： 接近100%的总供应量正在流通，流通供应量范围为9.9879亿至9.9969亿枚代币，占最大供应量的9.9915亿至10亿枚，使其对数字资产投资高度可及。

接近100%的总供应量正在流通，流通供应量范围为9.9879亿至9.9969亿枚代币，占最大供应量的9.9915亿至10亿枚，使其对数字资产投资高度可及。 锁定/保留代币：现有资料中未显示有显著部分的代币被锁定、保留或由团队持有；整个供应似乎都在加密货币交易生态系统中公开流通。

汇总表：

指标 数值（约） 最大供应量 9.9915亿 – 10亿枚代币 流通供应量 9.9879亿 – 9.9969亿枚代币 流通百分比 ~99.96% – 100%

在提供的资料中未找到官方白皮书或详细的代币经济学分解，因此持有人、团队或生态系统基金之间的具体分配情况不可用。所有可用数据表明，BUTTCOIN已完全或接近完全分发并在数字资产市场中流通。

在生态系统中，BUTTCOIN具有多种功能：

交换媒介： 用于加密货币交易、打赏以及购买与模因相关的数字资产。

用于加密货币交易、打赏以及购买与模因相关的数字资产。 社区治理： 使持有者能够参与社区驱动的倡议和数字资产投资提案。

使持有者能够参与社区驱动的倡议和数字资产投资提案。 生态系统激励：奖励模因竞赛和社区活动中的积极参与者。

没有证据表明存在归属或解锁计划；整个供应似乎在发布时已全部释放，支持透明且公平的数字资产投资者分发。

现有资料中未描述正式的治理或质押机制。社区参与主要由开放提案和社会共识驱动，反映了该项目在加密货币投资中的去中心化精神。

BUTTCOIN 在模因币领域提供了一个创新的、由社区拥有的解决方案，通过其完全去中心化的分发和充满活力的生态系统应对关键挑战。凭借不断增长的用户群和对数字文化的独特方法，BUTTCOIN展现了改变用户与模因驱动的数字资产和加密货币交易互动方式的巨大潜力。

