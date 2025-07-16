什么是 Boss Fighters？重塑游戏经济新格局的创新之作









Boss Fighters 由 Pixward Games 开发，旨在通过创新的玩家驱动经济体系和公平代币发行模式，为玩家提供前所未有的游戏体验和自主权。





Boss Fighters 是一款快节奏的多人动作游戏，它巧妙地融合了 Web2 的便捷性和 Web3 的所有权概念。游戏以不对称的 1v4 竞技场形式呈现，结合了 VR 和 PC 游戏玩法，为玩家带来了前所未有的沉浸式体验。在每场比赛中，一名玩家在 VR 中控制一个巨大的 Boss 角色，而另外四名玩家则在 PC 上扮演战士，共同展开一场充满乐趣和混乱的战斗。









在 Boss Fighters 中，玩家可以选择扮演巨型 Boss 或战士：





VR Boss ：使用 VR 设备控制强大的 Boss，运用毁灭性武器与策略对抗战士团队。

PC战士：单独或组队挑战 Boss，利用战术和协作击败对手，获取奖励并解锁新装备。





这种非对称的对战机制为玩家带来了新颖的游戏体验。













Boss Fighters 的核心在于其玩家驱动的经济体系。在这个体系中，玩家不再仅仅是游戏内容的消费者，而是成为了游戏经济的积极参与者和塑造者。通过 BFTOKEN 代币，玩家可以参与游戏内的各种经济活动，如制作和升级 NFT 装备、提高战后代币收益、充值生成代币的 NFT等。









Boss Fighters 采用了一种革命性的公平代币分配模式。与传统游戏不同，BFTOKEN 代币的分配完全面向玩家和社区，没有任何预留给团队成员、顾问或风险投资人的份额。这种分配方式确保了游戏经济的公平性和长期可持续性，同时也最大化了玩家的利益。









Boss Fighters 支持跨平台游戏，玩家可以在 VR、PC 以及未来的移动设备上畅玩游戏。这种多设备支持不仅扩大了游戏的受众范围，还为玩家提供了更多的游戏选择和灵活性。













代币名称：BFTOKEN

总供应量：10 亿枚









玩家奖励：70%

营销与社区：20%

生态系统与流动性：10%













制作与升级：用于创建和强化 NFT 物品。

交易与流通：作为游戏内主要货币，用于购买装备和参与市场交易。

参与治理：持有者可参与游戏生态的决策和治理。









Boss Fighters 作为一款创新的 Web3 动作游戏，凭借其玩家驱动的经济体系和公平代币分配模式，为玩家提供了前所未有的游戏体验和自主权。随着 BFTOKEN 代币的推出，Boss Fighters 有望在游戏行业中树立新的标杆，引领游戏经济的新潮流。





在 Boss Fighters 蓬勃发展的进程中，与全球顶尖交易平台 MEXC 的携手合作，为其注入了强劲的发展动力。MEXC 以其低手续费、超高速交易、广泛的资产覆盖以及卓越的流动性，赢得了全球投资者的广泛信赖。同时，MEXC 对新兴项目的敏锐洞察与深度扶持，使其成为孕育优质项目的沃土。









1）打开并登录 MEXC App 或 官方网站

2）在搜索框中搜索 BFTOKEN 代币名称，选择 BFTOKEN 的 现货交易 或者 合约交易

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。







