什么是 Bombie？GameFi 与Web3 融合的游戏新生态

Bombie 是一款结合 GameFi 与 Web3 元素的创新型游戏项目，以“打僵尸赚收益”为核心玩法，旨在为玩家提供沉浸式的游戏体验与可持续的经济激励。自上线以来，Bombie 凭借其独特的游戏机制与公平的代币经济模型，迅速吸引了大量用户的关注与参与。









Bombie 是全球首款以打僵尸为主题的 GameFi 项目，融合了区块链技术与传统游戏元素，玩家在游戏中通过消灭僵尸获得奖励，并可将其兑换为实际收益。项目采用公平启动的代币经济模型，确保所有玩家在同一起跑线上竞争，避免了传统区块链游戏中常见的“先行者优势”问题。













玩家在 Bombie 中扮演幸存者，通过完成任务、挑战关卡等方式消灭僵尸，获得游戏内代币奖励。游戏设有多种武器和道具，玩家可根据自身策略选择合适的装备，以提高战斗效率。









Bombie 提供多种游戏模式，包括单人挑战、多人合作等，满足不同玩家的需求。此外，游戏还设有排行榜系统，鼓励玩家积极参与竞争，提升游戏活跃度。













$BOMB是 Bombie 游戏的原生治理和实用代币，总供应量为 100 亿枚。作为 GameFi 领域的创新项目，BOMB 通过公平发射（Fair Launch）模型分配，70% 的代币将通过空投方式直接发放给活跃玩家，确保社区成员能够直接从项目发展中受益。









空投分配（70%）：空投对象为过去六个月内在 LINE Telegram 平台上积极参与 Bombie 游戏的玩家。空投数量将根据玩家的游戏活动、排行榜表现和参与度等指标综合确定。

团队分配（10%）：团队代币设有 12 个月的锁定期，之后在接下来的 12 个月内线性释放。这一机制旨在确保团队与项目的长期利益绑定，共同推动生态发展。

流动性池（5%）：为确保交易顺畅并减少价格波动，5% 的代币将分配至 TON 、Kaia 和 ETH 等区块链平台的流动性池中。

国库储备（15%）：国库资金将用于支持游戏的持续升级、平台开发、市场营销及战略合作伙伴关系建立，为项目的长期发展提供坚实保障。













游戏内经济循环：玩家通过完成挑战、赢得比赛和参与锦标赛获得 $BOMB，并可用于解锁高级功能或提升游戏体验。





质押与奖励：玩家可质押 $BOMB 参与其他游戏，获取额外收益，激励长期参与。





跨平台整合：$BOMB 在 LINE 和 Telegram 平台间实现无缝经济互动，构建统一的代币经济体系。









Bombie 作为 GameFi 领域的创新项目，通过独特的游戏玩法、公平的代币分配机制和去中心化的治理框架，成功吸引了全球用户的关注。随着项目的不断推进和生态系统的持续扩展，Bombie 有望成为连接游戏与区块链技术的桥梁，为玩家带来前所未有的游戏体验和经济收益。未来，Bombie 将继续秉承创新理念，与社区共同成长，探索更多可能性。





