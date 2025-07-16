什么是 Bombie？GameFi 与Web3 融合的游戏新生态

Bombie 是一款结合 GameFi 与 Web3 元素的创新型游戏项目，以“打僵尸赚收益”为核心玩法，旨在为玩家提供沉浸式的游戏体验与可持续的经济激励。自上线以来，Bombie 凭借其独特的游戏机制与公平的代币经济模型，迅速吸引了大量用户的关注与参与。 1.Bombie 项目概述 Bombie 是全球首款以打僵尸为主题的 GameFi 项目，融合了区块链技术与传统游戏元素，玩家在游戏中通过消灭Bombie 是一款结合 GameFi 与 Web3 元素的创新型游戏项目，以“打僵尸赚收益”为核心玩法，旨在为玩家提供沉浸式的游戏体验与可持续的经济激励。自上线以来，Bombie 凭借其独特的游戏机制与公平的代币经济模型，迅速吸引了大量用户的关注与参与。 1.Bombie 项目概述 Bombie 是全球首款以打僵尸为主题的 GameFi 项目，融合了区块链技术与传统游戏元素，玩家在游戏中通过消灭
Bombie 是一款结合 GameFi 与 Web3 元素的创新型游戏项目，以“打僵尸赚收益”为核心玩法，旨在为玩家提供沉浸式的游戏体验与可持续的经济激励。自上线以来，Bombie 凭借其独特的游戏机制与公平的代币经济模型，迅速吸引了大量用户的关注与参与。

1.Bombie 项目概述


Bombie 是全球首款以打僵尸为主题的 GameFi 项目，融合了区块链技术与传统游戏元素，玩家在游戏中通过消灭僵尸获得奖励，并可将其兑换为实际收益。项目采用公平启动的代币经济模型，确保所有玩家在同一起跑线上竞争，避免了传统区块链游戏中常见的“先行者优势”问题。

2.Bombie游戏机制


2.1 核心玩法


玩家在 Bombie 中扮演幸存者，通过完成任务、挑战关卡等方式消灭僵尸，获得游戏内代币奖励。游戏设有多种武器和道具，玩家可根据自身策略选择合适的装备，以提高战斗效率。

2.2 多样化的游戏模式


Bombie 提供多种游戏模式，包括单人挑战、多人合作等，满足不同玩家的需求。此外，游戏还设有排行榜系统，鼓励玩家积极参与竞争，提升游戏活跃度。

3.什么是 $BOMB？


3.1 代币基本信息


$BOMB是 Bombie 游戏的原生治理和实用代币，总供应量为 100 亿枚。作为 GameFi 领域的创新项目，BOMB 通过公平发射（Fair Launch）模型分配，70% 的代币将通过空投方式直接发放给活跃玩家，确保社区成员能够直接从项目发展中受益。

3.2 代币分配机制


  • 空投分配（70%）：空投对象为过去六个月内在 LINETelegram 平台上积极参与 Bombie 游戏的玩家。空投数量将根据玩家的游戏活动、排行榜表现和参与度等指标综合确定。
  • 团队分配（10%）：团队代币设有 12 个月的锁定期，之后在接下来的 12 个月内线性释放。这一机制旨在确保团队与项目的长期利益绑定，共同推动生态发展。
  • 流动性池（5%）：为确保交易顺畅并减少价格波动，5% 的代币将分配至 TON、Kaia 和 ETH 等区块链平台的流动性池中。
  • 国库储备（15%）：国库资金将用于支持游戏的持续升级、平台开发、市场营销及战略合作伙伴关系建立，为项目的长期发展提供坚实保障。


3.3 代币功能以及使用场景


游戏内经济循环：玩家通过完成挑战、赢得比赛和参与锦标赛获得 $BOMB，并可用于解锁高级功能或提升游戏体验。

质押与奖励：玩家可质押 $BOMB 参与其他游戏，获取额外收益，激励长期参与。

跨平台整合：$BOMB 在 LINE 和 Telegram 平台间实现无缝经济互动，构建统一的代币经济体系。

4.如何领取空投


Bombie 通过公平发射模型分配代币，70% 的代币将通过空投方式直接发放给活跃玩家。空投对象为过去六个月内在 LINE 或 Telegram 平台上积极参与 Bombie 游戏的玩家。空投数量将根据玩家的游戏活动、排行榜表现和参与度等指标综合确定。

5.如何在 MEXC 购买 $BOMB？


Bombie 作为 GameFi 领域的创新项目，通过独特的游戏玩法、公平的代币分配机制和去中心化的治理框架，成功吸引了全球用户的关注。随着项目的不断推进和生态系统的持续扩展，Bombie 有望成为连接游戏与区块链技术的桥梁，为玩家带来前所未有的游戏体验和经济收益。未来，Bombie 将继续秉承创新理念，与社区共同成长，探索更多可能性。

目前，MEXC 平台已上线 $BOMB ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 BOMB 代币名称，选择 BOMB 的现货交易或者合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

