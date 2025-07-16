什么是BLAST？数字资产简介

Blast 是一种基于区块链的加密货币，为Blast Layer 2 (L2) 网络提供动力。这是一个旨在为ETH 和稳定币提供原生收益的以太坊扩展解决方案。Blast 于2024年推出，旨在解决以太坊主网长期存在的可扩展性、高交易费用和有限收益机会的挑战。通过利用先进的Layer 2技术，Blast使用户能够以较低的费用和更高的吞吐量进行交易，同时无需离开网络即可获得资产收益。这一独特的方法使Blast成为去中心化金融（DeFi）发展中的关键角色，为用户和开发者提供效率和被动收入的机会。

BLAST由一群具有丰富以太坊扩展解决方案和金融基础设施经验的区块链工程师和DeFi创新者于2024年创立。核心团队此前曾参与多个以太坊重大项目，并有着构建安全、高性能区块链系统的记录。他们的愿景是创建一个不仅扩展以太坊，还将原生收益机制直接集成到协议中的Layer 2平台，从而改变用户与DeFi互动的方式。

自成立以来，Blast已实现了多个重要里程碑，包括主网的成功启动、ETH和稳定币原生收益的引入以及不断增长的dApp和合作伙伴生态系统的加入。该项目在主网发布及其独特的收益模型公布后获得了广泛关注，使Blast成为以太坊Layer 2领域的创新者。

BLAST生态系统由多个相互连接的产品组成，旨在为用户和开发者提供无缝且有益的体验：

Blast Layer 2网络：

生态系统的核心，该Layer 2解决方案可实现快速、低成本的交易，同时为ETH和稳定币提供原生收益。用户可以将资产从以太坊主网桥接到Blast，并立即开始赚取收益，使其成为寻求效率和被动收入的DeFi参与者的领先解决方案。

原生收益协议：

BLAST的协议自动向持有ETH和稳定币的用户分配收益。这是通过协议级激励措施与收益生成策略的结合实现的，使用户无需复杂的质押或第三方平台即可从DeFi回报中受益。

生态系统dApp与集成：

Blast网络支持不断增长的去中心化应用套件，包括DeFi协议、NFT平台和游戏项目。这些dApp利用BLAST的可扩展性和收益功能，提供增强的用户体验和新的金融产品。

这些组件共同创造了一个全面且自我维持的生态系统，其中BLAST作为实用和治理代币，推动网络内的所有交互。

DeFi领域面临几个关键挑战，而Blast旨在解决这些问题：

高交易费用：

以太坊的流行导致网络拥堵和高昂的Gas费，使许多用户无法使用DeFi。

有限的收益机会：

在ETH和稳定币上赚取收益通常需要复杂的质押或第三方协议，增加了额外的风险和摩擦。

可扩展性限制：

以太坊主网有限的吞吐量限制了DeFi应用的增长和可用性。

Blast通过其Layer 2架构解决了这些痛点，降低了交易成本并提高了吞吐量，其原生收益协议简化并民主化了对DeFi回报的访问。通过将收益直接集成到网络中，BLAST消除了用户跨多个平台操作的需求，为数字资产的被动收入提供了安全高效的解决方案。

数字代币BLAST的总发行量（总供应量）为100,000,000,000（1000亿）BLAST。流通供应量——当前市场上可用和交易的数量——约为414亿BLAST。

比例分配：

流通供应量： 约占总供应量的 41.4% （414亿中的1000亿）。

约占总供应量的 （414亿中的1000亿）。 非流通供应量：剩余的58.6%代币（约586亿BLAST）尚未流通，可能保留用于未来的发布、团队分配、生态系统激励或其他项目定义的目的。

关键数字：

总供应量： 100,000,000,000 BLAST

100,000,000,000 BLAST 流通供应量： ~41,400,000,000 BLAST

~41,400,000,000 BLAST 流通比例： ~41.4%

~41.4% 未流通比例：~58.6%

有关代币经济学的更多详细信息，包括具体分配（如团队、投资者、生态系统等），您需要查阅BLAST的官方网站或白皮书。官方网站列示为https://blastblastblast.com。然而，搜索结果并未提供白皮书的直接链接或超出流通和总供应量的详细分配。

在Blast生态系统中，BLAST代币具有多种功能：

交易费用： 用于支付Blast Layer 2上的交易和网络操作费用。

用于支付Blast Layer 2上的交易和网络操作费用。 治理： 代币持有者可以参与协议治理，投票决定提案和升级。

代币持有者可以参与协议治理，投票决定提案和升级。 生态系统激励：BLAST用于激励开发者、流动性提供者和为网络增长做出贡献的用户。

截至目前，大约41.4%的BLAST代币已在流通。剩余的代币预计将根据项目定义的时间表解锁，可能包括团队成员的归属期、生态系统激励和社区奖励。关于解锁时间表的具体细节在当前搜索结果中不可用，需参考官方白皮书。

BLAST实施了一种治理模式，允许代币持有者提议并对协议变更进行投票，确保社区驱动的发展。此外，用户可能能够质押BLAST代币以赚取奖励或参与网络安全，但具体的质押机制和APY细节在现有信息中未提供。

Blast在以太坊Layer 2领域中是一项创新的解决方案，通过其可扩展架构和原生收益功能应对关键挑战。随着其不断发展的生态系统和对DeFi的独特方法，BLAST展示了显著潜力，能够改变用户和开发者与数字资产互动的方式。

准备开始交易BLAST了吗？我们的综合“BLAST交易完整指南：从入门到实操交易”将引导您了解所需的一切知识——从BLAST基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，本逐步指南都将为您提供MEXC安全平台上的相关知识。立即探索如何最大化您的BLAST潜力！