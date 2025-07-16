BENJI 是一种基于区块链的数字代币，代表了由富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）管理的受监管货币市场基金——富兰克林链上美国政府货币基金（FOBXX）的股份。BENJI于2021年4月推出，旨在将区块链技术的效率、透明度和可编程性引入传统金融产品。通过将货币市场基金代币化，BENJI使投资者能够在链上访问稳定且产生收益的资产，结合了传统金融的可靠性与去中心化网络的速度和可访问性。该代币可在多个区块链上使用，包括Stellar、以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base，从而在数字资产生态系统中实现广泛的可访问性和互操作性。

BENJI 由全球投资管理机构富兰克林邓普顿推出，该机构在传统金融领域享有盛誉。该项目始于2019年，同年9月提交了初始SEC注册声明。开发团队于2020年9月成立，并于次月开始积极开发。首个重要里程碑是在2021年4月，BENJI代币和FOBXX基金在Stellar网络上正式上线。自那时起，该平台迅速扩展，于2022年2月推出了面向零售投资者的移动应用程序，并于2023年1月推出了面向机构的网络界面。BENJI不断扩展其网络覆盖范围，分别于2023年4月支持Polygon，2024年8月支持Arbitrum和Avalanche，2024年9月支持以太坊和Aptos，以及2024年10月支持Base。该项目的愿景是通过利用区块链技术提高效率、透明度和投资者赋权，从而彻底改变资产管理行业。

BENJI生态系统 旨在为用户提供无缝访问代币化的货币市场基金份额，包含以下几个关键组件：

Benji平台（主要应用）：

Benji平台是投资者购买、持有和转让BENJI代币的主要界面。它利用区块链技术提供对持仓和收益累积的实时可见性，确保透明度和效率。该平台可通过网页和移动应用程序访问，满足零售和机构投资者的需求。

实时收益计算：

BENJI生态系统的突出特点之一是其实时收益计算功能，最初在Stellar网络上推出。与定期分配收益的传统基金不同，BENJI允许投资者每秒查看其收益的累积情况，从而在管理流动性和投资策略方面提供了前所未有的透明度和灵活性。

多链可访问性：

BENJI代币可在多个领先的区块链上使用，包括Stellar、以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base。这种多链方法确保了广泛的可访问性、互操作性和弹性，使用户能够在其首选网络上与BENJI进行交互。

这些组件共同作用，创建了一个全面的环境，其中BENJI作为实用代币驱动所有交互，从投资和收益累积到转账和赎回，促进了一个自我维持且高效的生态系统。

资产管理行业面临几个长期存在的挑战，而BENJI试图解决这些问题：

传统基金的有限可访问性：

许多投资者由于地理、监管或技术限制，难以访问受监管的货币市场基金。BENJI通过将基金份额作为数字代币在公共区块链上提供，降低了摩擦并扩大了覆盖范围，从而实现了民主化访问。

缺乏透明度和实时数据：

传统投资产品通常对持仓和收益累积的可见性有限，更新仅定期进行。BENJI的实时收益计算和链上透明度赋予投资者最新的数据，增强了信任和决策能力。

低效的结算和转账流程：

传统的金融系统可能缓慢且成本高昂，尤其在跨境交易中。通过利用区块链技术，BENJI实现了近乎即时、低成本的转账和结算，提升了流动性和运营效率。

BENJI通过创新地使用区块链技术解决了这些痛点，为零售和机构投资者提供了一个透明、高效且可访问的解决方案。

BENJI数字代币的总发行量目前为7.75亿美元。其中，4.9亿美元部署在Stellar网络上。BENJI由富兰克林邓普顿作为其代币化货币市场基金的一部分发行，并可在多个区块链上使用，包括Stellar、以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base。

按网络比例分配（截至最新可用数据）：

网络 部署金额（美元） 占总发行量的比例 Stellar 4.9亿美元 约63% 其他网络* 2.85亿美元 约37% 总计 7.75亿美元 100%

*其他网络包括以太坊、Avalanche、Polygon、Arbitrum、Aptos和Base，但未提供每个网络的具体细分数据。

基金份额的代表： 每个BENJI代币代表富兰克林链上美国政府货币基金（FOBXX）的一份股份，直接接触受监管的收益生成资产。

每个BENJI代币代表富兰克林链上美国政府货币基金（FOBXX）的一份股份，直接接触受监管的收益生成资产。 实时收益累积： 投资者可以实时获得收益，精确到每秒，从而提高了透明度和灵活性。

投资者可以实时获得收益，精确到每秒，从而提高了透明度和灵活性。 可转让性： BENJI代币可以在支持的区块链上进行点对点转移，实现高效且低成本的交易。

BENJI代币可以在支持的区块链上进行点对点转移，实现高效且低成本的交易。 链上透明度： 所有交易和持仓都记录在公共区块链上，可供独立验证和审计。

BENJI代币随着底层基金的购买而发行，没有固定的解锁时间表。供应量根据投资者需求和基金流入/流出情况而扩张或收缩，保持代币与基金份额之间的1:1对应关系。

作为一种受监管基金的代币化代表，BENJI并未实施传统的链上治理或质押机制。相反，治理由富兰克林邓普顿按照监管要求和基金管理的最佳实践进行管理。投资者受益于基金的收益和运营透明度，但不参与协议级别的治理或质押奖励。

BENJI作为数字资产和资产管理领域的创新解决方案，通过其实时收益计算、链上透明度和多链可访问性解决了关键挑战。凭借其不断发展的生态系统以及富兰克林邓普顿的强大支持，BENJI展示了变革投资者访问和互动受监管金融产品的巨大潜力。准备好开始交易BENJI了吗？我们全面的“BENJI交易完整指南：从入门到实战交易”将引导您了解所需的一切知识——从BENJI基础和钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份分步指南都将帮助您在MEXC的安全平台上掌握相关知识。立即探索如何最大化您的BENJI潜力！