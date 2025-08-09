什么是ARKM？数字资产简介

ARKM 是一种基于区块链的加密货币，为Arkham Intelligence平台提供动力，这是一个致力于解决加密行业中透明度和情报挑战的去中心化生态系统。ARKM于2023年7月推出，旨在应对数字资产领域中区块链交易和实体缺乏可靠、可操作情报的问题。凭借其先进的AI驱动技术，ARKM使用户能够买卖和访问链上情报，同时确保数字资产市场所有参与者的安全性、速度和成本效益。
Arkham 由米格尔·莫雷尔（Miguel Morel）于2023年创立，他之前在加密分析和情报领域工作，带来了区块链数据分析和金融科技方面的丰富经验。创始团队的愿景是创建一个可以通过创新应用人工智能和数据科学来改变区块链透明度和安全性的平台。
自成立以来，Arkham已经达成了几个重要的里程碑，包括从知名风险投资公司筹集数百万种子资金，于2023年7月推出主网和Intel Exchange，并与领先的区块链项目和数据提供商建立了战略合作伙伴关系。该项目在推出其AI驱动的实体分析和Intel Exchange市场后获得了极大的关注，使Arkham成为数字资产区块链智能和分析领域的领先创新者。
Arkham生态系统由多个相互关联的产品组成，共同为加密用户、调查人员和机构提供全面的解决方案：
1. Arkham分析平台：
分析平台是Arkham生态系统的主要应用，允许用户通过先进的AI算法分析区块链实体、交易所、基金、大户和代币。该平台支持深度投资组合分析、交易历史追踪和网络关系映射，确保用户获得可操作的情报和增强的安全性。目前，该平台已被成千上万的用户用于欺诈检测、合规性和市场研究，成为区块链分析和数字资产情报领域的领先解决方案。
2. Arkham Intel Exchange：
Intel Exchange通过提供一个买卖区块链情报（如地址标签和实体数据）的市场，扩展了Arkham生态系统的功能。用户可以参与悬赏、拍卖和DATA计划，受益于由智能合约和AI驱动验证提供的无缝高效体验。
3. Arkham AI引擎（ULTRA）：
ULTRA AI引擎通过满足自动化、可扩展情报收集的需求，完善了Arkham生态系统。通过其创新的数据聚合和分析功能，ULTRA支持实时实体标记，并为所有用户提供强大的欺诈检测。这代表了一种此前在数字资产市场未曾有过的区块链透明度的独特方法。
这些组件共同创造了一个综合环境，其中ARKM作为实用和治理代币，推动网络内所有交互，为数字资产创建了一个自我维持且高效的生态系统。
区块链行业目前面临几个关键挑战，ARKM旨在通过其创新方法解决这些问题：
1. 链上透明度不足：
加密领域的用户难以可靠地识别交易对手并跟踪可疑交易，导致欺诈和损失风险增加。这个问题影响了交易所、投资者和监管机构，导致数字资产领域的效率低下和安全风险。传统解决方案因数据覆盖范围有限和手动分析障碍而失败。
2. 加密犯罪和骗局：
另一个重大挑战是区块链行业中黑客攻击、骗局和被盗资金的泛滥。这一问题造成财务损失并削弱了对数字资产的信任。当前的方法依赖于缓慢的手动调查，由于数据碎片化和缺乏自动化而显得不足。
3. 情报共享效率低下：
行业还受到孤立情报和缺乏共享可操作数据激励的影响，为调查人员和合规团队设置了障碍。尽管之前有过尝试，但由于现有平台不奖励贡献者或确保数字资产领域的数据质量，这一挑战依然存在。
ARKM通过其AI驱动的分析、去中心化的Intel Exchange和激励驱动的生态系统，解决了这些痛点，实现了自动化的实体识别、快速的欺诈检测和高效的情报共享。通过利用区块链和人工智能，ARKM提供了全面、安全的解决方案，改变了用户与区块链数据和数字资产交互的方式。
ARKM 设计了一套深思熟虑的代币经济学模型，以确保数字资产生态系统中所有利益相关者的长期可持续性和价值：
- ARKM（Arkham）代币的总发行量为1,000,000,000（10亿）ARKM。该代币作为ERC-20代币在以太坊区块链上发行，并具有固定供应量。
ARKM代币分配有两个主要版本。最广泛引用和详细的细分如下：
|类别
|分配比例 (%)
|数量 (ARKM)
|金库
|50%
|500,000,000
|投资者
|20%
|200,000,000
|团队
|20%
|200,000,000
|做市
|5%
|50,000,000
|奖励
|5%
|50,000,000
另一种可能反映更新或更细化分配的细分如下：
|类别
|分配比例 (%)
|生态系统激励与资助
|37.3%
|核心贡献者（团队）
|20%
|投资者
|17.5%
|基金会金库
|17.2%
|Binance Launchpad（公开发售）
|5%
|顾问
|3%
- 初始流通供应量： 总供应量的15%，剩余部分将根据数字资产管理的归属时间表进行分配。
- 公开发售： 总供应量的5%，即50,000,000 ARKM，被分配给公开发售。
- 截至2025年8月，流通供应量约为225,100,000 ARKM，约占数字资产市场总供应量的22.5%。
- 情报交易： 用于在Arkham Intel Exchange上买卖情报。
- 激励： 提供情报和完成悬赏的奖励。
- 治理： 代币持有者可以参与平台治理。
- 交易费用： 用于支付平台费用。
ARKM实施了一种治理模式，允许代币持有者通过链上投票机制对提案进行投票并决定协议变更。此外，用户可以通过质押其代币来赚取奖励并获得额外特权，收益率由网络活动和ARKM数字资产生态系统中的参与率决定。
ARKM 在区块链情报领域是一个创新解决方案，通过其AI驱动的分析和去中心化的Intel Exchange解决了关键挑战。随着其不断增长的用户基础和战略合作伙伴关系，ARKM展示了在数字资产市场中改变利益相关者与区块链数据和情报交互方式的巨大潜力。
