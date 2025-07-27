什么是ANKR？数字资产简介

ANKR代币是一种基于区块链的加密货币，为AnkrNetwork提供动力——这是一个专注于提供分布式云计算和Web3基础设施服务的去中心化平台。自2019年3月推出以来，ANKR加密货币旨在通过利用来自数据中心、个人电脑和边缘设备的闲置计算资源，解决传统云计算的低效率和高成本问题。通过创新地使用容器、Kubernetes、区块链和可信硬件，AnkrNetwork使用户能够获得价格实惠、安全且高性能的云服务。这种方法不仅使计算能力的获取民主化，还支持了去中心化应用和多链解决方案的增长。
AnkrNetwork由一群连续创业者和资深工程师于2017年创立，他们在区块链、分布式系统和云计算领域拥有深厚的专业知识。创始团队的愿景是创建一个平台，通过区块链技术使计算资源更易获取且更具成本效益，从而改变云计算行业。自成立以来，AnkrNetwork已经实现了多个重要里程碑，包括与SAP、Telefonica和DigitalOcean等主要技术公司达成战略合作。这些合作扩大了ANKR币在企业领域的覆盖范围和应用。该项目在推出主网并确立其作为Web3去中心化基础设施领先提供商的地位后，获得了广泛关注，支持超过50条权益证明链。
AnkrNetwork生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为寻求去中心化基础设施的开发者、企业和终端用户提供全面的解决方案：
分布式计算平台
AnkrNetwork的核心是其分布式计算平台，允许用户从全球设备网络中出租或利用闲置的计算能力。该平台利用先进的容器化和编排技术，提供了一种经济高效且可扩展的传统云服务替代方案。用户受益于更低的成本、更高的安全性和更好的性能，使其成为去中心化云市场中的领先解决方案。
Web3基础设施服务
ANKR通过一套Web3基础设施服务扩展了其生态系统，包括节点托管、API端点和开发者工具包。这些服务使开发者能够高效地跨多个区块链构建、部署和管理去中心化应用（dApps）。这些工具的无缝集成为Web3创新创造了强大的环境。
质押与多链解决方案
AnkrNetwork还提供质押服务和多链解决方案，允许用户参与网络安全和治理，同时赚取奖励。通过支持超过50条权益证明链，ANKR加密货币为质押和跨链开发提供了统一平台，进一步增强了其在Web3生态系统中的价值主张。
这些组件共同作用，创造了一个全面的环境，其中ANKR代币作为实用代币驱动网络内的所有交互，促进了一个自我维持且高效的生态系统。
云计算和Web3基础设施领域面临几个关键挑战，而AnkrNetwork旨在解决这些问题：
高成本与集中化
传统云服务由少数集中式供应商主导，导致成本高昂且可访问性有限。这种集中化为小型企业和开发者设置了障碍，抑制了创新。
未充分利用的计算资源
全球数据中心和个人设备中仍有大量计算能力处于闲置状态。这种低效导致了资源浪费并对环境造成了不必要的影响。
多链开发的复杂性
跨多条区块链构建和部署去中心化应用非常复杂且耗费资源，限制了Web3生态系统的增长。
AnkrNetwork通过其去中心化基础设施模型解决了这些痛点，实现了：
- 通过利用闲置资源实现经济高效的云计算访问。
- 更广泛的计算能力获取与民主化。
- 通过统一工具和服务简化多链开发。
通过利用区块链和先进的编排技术，ANKR提供了一种安全、高效且可扩展的解决方案，改变了用户和开发者与云及Web3基础设施互动的方式。
ANKR币的总发行量（最大供应量）固定为100亿枚代币。这一供应上限已在多个权威来源中确认，并没有未来增加此限制的迹象。
关于ANKR代币的比例分配：
- 当前流通量被报告为7,662,899,378枚ANKR或全部100亿枚ANKR，具体取决于信息来源和报告日期。最新数据（2025年6月）表明所有100亿枚代币均已在流通。
- 大约2%的ANKR代币已被销毁，未来没有进一步销毁计划。这意味着实际供应量可能略低于原始的100亿枚，但目前报告的供应量仍为100亿枚。
关于代币分配的具体细分（如团队、投资者、生态系统、质押奖励等）并未在搜索结果中提供。信息来源主要集中于总供应量和流通供应量，而非利益相关者之间的详细分配。
关键点：
- 总/最大供应量：10,000,000,000枚ANKR
- 流通供应量：10,000,000,000枚ANKR（截至2025年6月）
- 已销毁代币：约2%曾被销毁，无进一步销毁计划
- 分配细节：提供的来源中未明确说明
有关最权威和最新的信息，请参考官方AnkrNetwork网站和白皮书。
在AnkrNetwork生态系统中，ANKR代币具有多种功能：
- 支付服务费用：用于支付分布式计算和Web3基础设施服务。
- 质押与奖励：允许用户参与网络安全和治理，并通过质押赚取奖励。
- 治理：持有者可以参与协议治理，对关键提案和变更进行投票。
在发布时，一部分ANKR代币进入流通，其余部分按照预定时间表解锁，以确保市场稳定和长期增长。当前数据显示，所有100亿枚代币现已流通。
ANKR币实施了一种治理模式，允许代币持有者对提案和协议变更进行投票。此外，用户可以通过质押代币赚取奖励，年化收益率（APY）由网络参与度和其他因素决定。
ANKR加密货币在去中心化云和Web3基础设施领域是一项创新解决方案，通过其分布式计算平台和多链服务应对关键挑战。凭借不断发展的生态系统和战略合作伙伴关系，AnkrNetwork展示了变革开发者、企业和用户与云资源和区块链网络互动方式的巨大潜力。
