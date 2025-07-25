什么是AIL（AILayer）？数字资产简介

AIL（AI Link™ / AILayer）是一种基于区块链的加密货币，旨在为AILayer去中心化平台提供动力，该平台专注于将人工智能（AI）与区块链技术相结合。AIL于2025年推出，旨在满足区块链生态系统内对安全、可扩展和高效的人工智能驱动解决方案日益增长的需求。通过利用其先进的技术基础，AIL使用户能够访问、部署和货币化AI服务，同时确保高度的安全性、透明性和成本效益。该平台旨在弥合AI创新与去中心化基础设施之间的差距，使开发者、企业和最终用户能够更便捷、更可信地使用AI。
AILayer于2024年由一群具有区块链工程、AI研究和企业软件开发背景的专业人士创立。创始成员此前曾在领先的技术公司和学术机构担任重要职位，汇集了分布式系统、密码学和机器学习方面的专业知识。他们的愿景是创建一个平台，通过利用区块链技术的透明性和安全性，实现AI的民主化访问。
自成立以来，AILayer已经实现了多个重要的里程碑，包括成功完成种子轮融资、2024年底测试网络的推出以及2025年初主网的上线。该项目还与AI研究实验室和区块链基础设施提供商建立了战略合作伙伴关系，进一步巩固了其在AI-区块链融合领域的创新者地位。AILayer在宣布其预上市积分计划及随后的代币发行后获得了广泛关注，成为去中心化AI领域中备受期待的新星。
AILayer生态系统由多个相互关联的产品组成，旨在为开发者、企业和AI爱好者提供全面的解决方案：
AILayer主平台
AILayer主平台是核心应用，允许用户通过去中心化的市场部署、访问和货币化AI模型和服务。该平台建立在强大的区块链基础设施之上，确保数据完整性、模型来源和安全交易。目前，越来越多的开发者和企业正在使用该平台，以寻求各种应用的可靠AI解决方案，包括数据分析、自动化和预测建模。
AI服务市场
AI服务市场扩展了生态系统，提供了一个精选环境，用户可以在其中发现、购买和集成AI驱动的服务。通过智能合约，市场确保了价格透明、自动付款和可验证的服务交付。这种方法为AI提供商和消费者创造了无缝体验，促进了创新和协作。
开发者工具和SDK
AILayer提供了一系列开发者工具和软件开发工具包（SDK），简化了将AI功能集成到去中心化应用程序（dApps）的过程。这些资源使开发者能够高效地构建、测试和部署AI驱动的解决方案，加速AI在区块链领域的采用。
这些组件共同构成了一个强大而连贯的生态系统，其中AIL作为实用型代币，促进了所有交互、激励参与并支持平台的增长。
AI和区块链行业面临几个持续存在的挑战，AILayer试图解决这些问题：
数据隐私与安全
AI应用通常需要访问敏感数据，引发了对隐私和未经授权使用的担忧。传统解决方案难以提供强有力的数据保护，可能导致潜在的数据泄露和信任丧失。
AI模型缺乏透明度
许多AI模型作为“黑箱”运行，使用户难以验证其完整性、公平性和性能。这种缺乏透明度的情况阻碍了AI的采用，尤其是在受监管的行业中。
AI货币化与访问的障碍
由于高昂的进入成本、有限的分销渠道和复杂的许可模式，开发者和小型企业在将其AI创新货币化方面面临障碍。
AILayer通过其去中心化架构解决了这些痛点，确保安全的数据处理、透明的模型验证以及开放的AI服务市场。通过利用区块链技术，AILayer提供了一套全面的解决方案，使用户能够控制自己的数据、验证AI输出，并参与公平高效的AI经济。
AIL代币的总发行量（最大总供应量）为1,000,000,000（10亿）枚代币。这一数字已通过交易所公告和区块链浏览器数据确认。AIL代币是以太坊ERC-20资产，部署在合约地址0xAFf47Cc6b24FE9986B7FC3Cad0E671913E7b9F68。在代币发行之前，有21,000,000,000个预上市积分，这些积分按21:1的比例映射为AIL代币。
然而，**AIL代币的比例分配（代币分配明细）**并未在现有搜索结果中提供。来源确认了总供应量和从预上市积分到代币的映射比例，但未详细说明10亿枚代币在团队、投资者、生态系统或社区等类别中的具体分配情况。
关键细节：
- 代币名称：AIL（AI Link™ / AILayer）
- 总供应量：1,000,000,000 AIL
- 预上市积分：21,000,000,000（按21:1比例映射为AIL）
- 区块链：ERC-20代币（合约地址：0xAFf47Cc6b24FE9986B7FC3Cad0E671913E7b9F68）
局限性：
当前搜索结果中没有官方提供的比例分配详情（例如，分配给团队、投资者、生态系统等的比例）。如需详细的分配信息，请参阅项目的官方白皮书或代币经济学文档，这些文档未包含在提供的来源中。
在AILayer生态系统中，AIL代币具有多种功能：
- 交易费用：用于支付平台上部署和访问AI服务的费用。
- 激励：奖励开发者和贡献者提供高质量的AI模型和服务。
- 治理：赋予持有者参与协议治理的权利，包括对关键提案和升级进行投票。
现有来源中尚未披露AIL代币的具体流通时间表和解锁时间线。如需有关归属和释放时间表的详细信息，请查阅官方项目文档。
AILayer实施了去中心化治理模型，允许代币持有者提出并对协议变更进行投票。可能会提供质押机制以激励长期参与和网络安全，但当前搜索结果中未提供有关APY和质押条款的详细信息。
AIL（AI Link™ / AILayer）在去中心化AI领域中是一项创新的解决方案，通过其安全、透明和易访问的平台应对关键挑战。凭借其强大的技术基础和不断发展的生态系统，AIL展现了显著潜力，将改变开发者、企业和用户与AI和区块链互动的方式。准备好开始交易AIL了吗？我们的综合指南《AIL交易完全指南：从入门到实战》将带您了解从AIL基础知识、钱包设置到高级交易策略和风险管理技巧的所有内容。无论您是加密货币新手还是经验丰富的交易者，这份逐步指南都会帮助您在MEXC的安全平台上掌握知识。立即探索如何最大化您的AIL潜力！
