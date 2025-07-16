什么是AEVO？数字资产简介

AEVO加密货币 是一种基于区块链的加密货币，为Aevo去中心化衍生品交易平台提供动力，该平台专注于期权和永续交易。Aevo在以太坊网络上推出，利用其自己的第二层解决方案——Aevo L2，一个基于OP Stack构建的以太坊汇总（roll-up），实现高速、低成本和可扩展的衍生品交易。该平台旨在解决传统衍生品市场的低效和限制问题，如高费用、结算时间慢以及透明度有限。通过利用先进的区块链技术，AEVO使用户能够在去中心化、安全且高效的环境中进行衍生品交易，成为零售和机构交易者通过AEVO生态系统寻求加密衍生品风险敞口的一个引人注目的解决方案。

AEVO 由一群经验丰富的区块链开发者和金融工程师创立，他们立志革新衍生品交易领域。核心团队汇集了来自领先技术公司和金融机构的专业知识，结合了智能合约开发、密码学和市场基础设施方面的深厚知识。他们的使命是通过利用区块链技术的力量，创建一个透明、易访问且高效的衍生品交易平台。

自成立以来，AEVO加密货币已经实现了多个关键里程碑，包括主网的成功启动、Aevo L2的部署以增强可扩展性，以及创新交易产品如期权和永续合约的引入。该项目还与DeFi生态系统中的知名参与者建立了战略合作伙伴关系，进一步巩固了其作为领先的去中心化衍生品交易所的地位。这些成就使AEVO成为DeFi衍生品领域的创新者，吸引了不断增长的用户群体，并提升了市场认可度。

AEVO生态系统 由多个相互关联的产品组成，旨在为衍生品交易者提供全面的解决方案：

Aevo DEX（主平台）：

Aevo去中心化交易所是核心应用，允许用户直接在链上交易期权和永续合约。基于Aevo L2构建，该平台提供高吞吐量、低延迟和最低的交易费用，确保无缝的交易体验。DEX支持广泛的交易对和高级订单类型，满足新手和专业AEVO加密货币交易者的需求。

Aevo L2是一个基于OP Stack的以太坊汇总，显著提高了可扩展性并降低了成本。这项技术使平台能够高效处理大量交易，为用户提供快速的交易执行和结算，同时保持以太坊的安全保障。

该生态系统包含一套风险管理功能和分析仪表板，使用户能够监控其头寸、管理风险敞口并做出明智的交易决策。这些工具直接集成到交易界面中，提供实时洞察和投资组合跟踪。

这些组件共同作用，创建了一个全面而高效的环境，其中AEVO作为实用性和治理代币，驱动网络内的所有互动，并支持一个自我维持的生态系统。

衍生品交易行业面临几个持续的挑战，AEVO力求解决这些问题：

高费用和缓慢的结算：

传统的衍生品平台通常收取高额交易费用，并且结算时间缓慢，这可能会侵蚀利润并阻碍交易效率。

中心化交易所可能缺乏透明度，引发市场操纵、抢先交易和用户资金安全的担忧。

许多衍生品市场由于高门槛、复杂的注册流程和监管限制，对零售交易者来说无法进入。

AEVO如何应对这些挑战：

降低成本并提高速度：

通过利用第二层汇总技术，AEVO大幅降低了交易费用并加速了结算，使所有用户都能更经济高效地进行衍生品交易。这种方法消除了与链上拥堵和高昂Gas费相关的瓶颈。 增强透明度和安全性：

作为一个去中心化平台，AEVO确保所有交易都在链上执行，提供完全透明和可审计性。智能合约管理交易过程，减少操纵风险，确保用户资金安全并始终处于其控制之下。 扩大衍生品的可访问性：

AEVO的用户友好界面和无许可设计降低了准入门槛，使任何拥有互联网连接的人都能参与衍生品交易。该平台的全球覆盖和去中心化特性促进了更大的包容性和市场参与。

通过解决这些痛点，AEVO加密货币为下一代衍生品交易者提供了一个强大、透明且高效的解决方案。

数字代币AEVO 的总发行量为1,000,000,000 AEVO。AEVO代币的比例分配如下：

私人投资者： 18.5%

18.5% Binance Launchpool： 4.5%

4.5% 做市商： 2%

2% 团队： 23%

23% 公司储备金： 2.7%

2.7% 空投： 3%

3% DAO储备金： 36%

36% 剩余流通中的AEVO： 10.3%

目前的流通供应量为110,000,000 AEVO。

在Aevo生态系统中，AEVO加密货币代币具有多种功能：

实用型代币： 用于支付交易费用、访问高级功能并参与Aevo平台上的交易活动。

用于支付交易费用、访问高级功能并参与Aevo平台上的交易活动。 治理： 代币持有者可以提议并对协议升级、费用结构和其他关键决策进行投票，确保社区驱动的发展。

代币持有者可以提议并对协议升级、费用结构和其他关键决策进行投票，确保社区驱动的发展。 质押与激励： 用户可以质押AEVO代币赚取奖励，参与流动性挖矿并在生态系统内获得额外特权。

在代币发布时，大约11%的总供应量进入流通，剩余部分遵循结构化的解锁计划。这种分阶段释放旨在促进市场稳定并支持Aevo生态系统的长期增长。

AEVO实施了去中心化的治理模式，授权代币持有者通过链上投票来塑造平台的未来。质押机制允许用户锁定其代币以换取奖励，收益率由网络活动和参与率决定。这种方法激励积极参与，并使所有利益相关者的利益保持一致。

AEVO加密货币 在去中心化衍生品领域是一套创新解决方案，通过其先进的第二层技术和透明的治理模型解决了关键挑战。凭借其强大的生态系统、以用户为中心的功能和周密的代币经济学，AEVO展现了显著潜力，能够彻底改变交易者与加密衍生品互动的方式。

