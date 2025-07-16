什么是AE？了解基础知识 AE代币是Aeternity的原生加密货币，Aeternity是一个基于区块链的加密货币平台，支持专注于解决智能合约和去中心化应用程序（dApps）扩展性和效率挑战的Aeternity去中心化生态系统。该平台于2017年推出，Aeternity币旨在解决智能合约扩展性这一关键问题，这个问题一直是像以太坊这样的成熟平台的长期瓶颈。凭借其独特的技术基础，包括状态通道和高效的共什么是AE？了解基础知识 AE代币是Aeternity的原生加密货币，Aeternity是一个基于区块链的加密货币平台，支持专注于解决智能合约和去中心化应用程序（dApps）扩展性和效率挑战的Aeternity去中心化生态系统。该平台于2017年推出，Aeternity币旨在解决智能合约扩展性这一关键问题，这个问题一直是像以太坊这样的成熟平台的长期瓶颈。凭借其独特的技术基础，包括状态通道和高效的共
新手学院/Learn/币圈脉动/什么是AE？数字资产简介

什么是AE？数字资产简介

2025年7月16日MEXC
0m
Aeternity
AE$0.004885-4.42%

什么是AE？了解基础知识

AE代币Aeternity的原生加密货币，Aeternity是一个基于区块链的加密货币平台，支持专注于解决智能合约和去中心化应用程序（dApps）扩展性和效率挑战的Aeternity去中心化生态系统。该平台于2017年推出，Aeternity币旨在解决智能合约扩展性这一关键问题，这个问题一直是像以太坊这样的成熟平台的长期瓶颈。凭借其独特的技术基础，包括状态通道和高效的共识机制，Aeternity加密货币使用户能够以高吞吐量和低延迟执行复杂的智能合约和dApp，确保安全性和成本效益。

AE团队与发展历史

Aeternity由Yanislav Malahov于2016年创立，他是一位区块链先驱，由于早期参与区块链领域而被称为“以太坊教父”。创始团队汇集了密码学、分布式系统和软件工程领域的专家，旨在通过创新的区块链技术打造一个能够改变智能合约格局的平台。

关键的发展里程碑包括2017年6月成功的ICO，筹集了2400万美元用于资助该项目。此后不久，Aeternity推出了其测试网，随后发布了主网，引入了状态通道和预言机等核心功能。该项目已经建立了战略合作伙伴关系，并继续发展其生态系统，将AE代币定位为可扩展智能合约领域的创新者。

AE生态系统的核心产品与功能

Aeternity生态系统围绕几个相互关联的产品构建，旨在为寻求可扩展区块链基础设施的开发者和企业提供全面解决方案。

1. Aeternity区块链平台

主要平台支持创建和执行可扩展的智能合约和dApp。利用状态通道，它允许链下合约执行，减少拥堵和交易成本，同时保持安全性。该平台被开发者和企业用于需要高吞吐量和隐私的应用程序，使Aeternity加密货币成为可扩展区块链领域的领先解决方案。

2. 预言机

Aeternity的预言机系统将现实世界的数据引入区块链，使智能合约能够安全高效地与外部信息交互。此功能允许开发者构建响应实时事件的高级dApp，例如金融数据或物联网传感器读数。

3. 命名系统

Aeternity命名系统（AENS）为区块链地址和资源提供人类可读的名称，提高易用性并减少交易和合约交互中的错误。

这些组件协同工作，创造了一个无缝环境，其中AE币作为实用代币，为所有网络交互提供动力，从交易费用到治理和质押，促进了一个自我维持且高效的生态系统。

AE旨在解决的问题

区块链和智能合约行业面临几个关键挑战，Aeternity代币旨在解决这些问题：

1. 可扩展性

传统区块链在高需求时期难以应对有限的吞吐量和高昂的交易成本。这个瓶颈限制了dApp和智能合约的采用。

2. 智能合约执行效率低下

所有智能合约都在链上执行会导致网络拥塞和成本增加，使得复杂或高频应用变得不切实际。

3. 现实世界数据集成有限

许多区块链缺乏安全高效的机制来整合外部数据，限制了智能合约的功能。

AE加密货币通过状态通道进行链下合约执行、强大的预言机系统实现现实世界数据整合以及可扩展的共识机制，解决了这些痛点。通过利用这些技术，Aeternity提供了全面且高效的解决方案，改变了开发者和企业与基于区块链的应用程序互动的方式。

AE代币经济学解析

总供应量和分配结构

数字代币AE（Aeternity）的总发行量（最大供应量）536,306,702 AE当前总供应量396,262,883 AE流通供应量385,106,898 AE

截至2025年7月的比例分配：

类别数量（AE）占最大供应量的比例
流通供应量385,106,898~71.8%
总供应量396,262,883~73.9%
最大供应量536,306,702100%

官方网站： Aeternity
白皮书： Aeternity白皮书（PDF）

代币效用与使用案例

在Aeternity生态系统中，AE代币具有多种功能：

  • 交易费用：用于支付网络上的交易和智能合约执行费用。
  • 质押与治理Aeternity代币持有者可以参与网络治理，对协议升级和提案进行投票。
  • 激励措施AE币用于激励矿工、验证者和预言机系统的参与者。

流通计划与解锁时间表

在代币首次发行时，很大一部分Aeternity币进入了流通，剩余部分则遵循归属和解锁计划，旨在确保市场稳定和长期增长。当前流通供应量约占最大供应量的71.8%，未来解锁将遵循项目的代币经济模型。

治理与质押机制

Aeternity实施了一种去中心化的治理模式，允许AE代币持有者提出并对网络变更进行投票。质押AE代币使用户能够参与共识并获得奖励，收益由网络活动和参与率决定。

结论

Aeternity币（AE）凭借其先进的技术特性，在解决可扩展性、智能合约效率和现实世界数据整合的关键挑战方面，成为区块链领域的创新解决方案。随着不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，AE加密货币展现了显著潜力，有望改变开发者和企业利用区块链技术的方式。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金