什么是AE？数字资产简介

AE代币是Aeternity的原生加密货币，Aeternity是一个基于区块链的加密货币平台，支持专注于解决智能合约和去中心化应用程序（dApps）扩展性和效率挑战的Aeternity去中心化生态系统。该平台于2017年推出，Aeternity币旨在解决智能合约扩展性这一关键问题，这个问题一直是像以太坊这样的成熟平台的长期瓶颈。凭借其独特的技术基础，包括状态通道和高效的共识机制，Aeternity加密货币使用户能够以高吞吐量和低延迟执行复杂的智能合约和dApp，确保安全性和成本效益。

Aeternity由Yanislav Malahov于2016年创立，他是一位区块链先驱，由于早期参与区块链领域而被称为“以太坊教父”。创始团队汇集了密码学、分布式系统和软件工程领域的专家，旨在通过创新的区块链技术打造一个能够改变智能合约格局的平台。

关键的发展里程碑包括2017年6月成功的ICO，筹集了2400万美元用于资助该项目。此后不久，Aeternity推出了其测试网，随后发布了主网，引入了状态通道和预言机等核心功能。该项目已经建立了战略合作伙伴关系，并继续发展其生态系统，将AE代币定位为可扩展智能合约领域的创新者。

Aeternity生态系统围绕几个相互关联的产品构建，旨在为寻求可扩展区块链基础设施的开发者和企业提供全面解决方案。

主要平台支持创建和执行可扩展的智能合约和dApp。利用状态通道，它允许链下合约执行，减少拥堵和交易成本，同时保持安全性。该平台被开发者和企业用于需要高吞吐量和隐私的应用程序，使Aeternity加密货币成为可扩展区块链领域的领先解决方案。

Aeternity的预言机系统将现实世界的数据引入区块链，使智能合约能够安全高效地与外部信息交互。此功能允许开发者构建响应实时事件的高级dApp，例如金融数据或物联网传感器读数。

Aeternity命名系统（AENS）为区块链地址和资源提供人类可读的名称，提高易用性并减少交易和合约交互中的错误。

这些组件协同工作，创造了一个无缝环境，其中AE币作为实用代币，为所有网络交互提供动力，从交易费用到治理和质押，促进了一个自我维持且高效的生态系统。

区块链和智能合约行业面临几个关键挑战，Aeternity代币旨在解决这些问题：

传统区块链在高需求时期难以应对有限的吞吐量和高昂的交易成本。这个瓶颈限制了dApp和智能合约的采用。

所有智能合约都在链上执行会导致网络拥塞和成本增加，使得复杂或高频应用变得不切实际。

许多区块链缺乏安全高效的机制来整合外部数据，限制了智能合约的功能。

AE加密货币通过状态通道进行链下合约执行、强大的预言机系统实现现实世界数据整合以及可扩展的共识机制，解决了这些痛点。通过利用这些技术，Aeternity提供了全面且高效的解决方案，改变了开发者和企业与基于区块链的应用程序互动的方式。

数字代币AE（Aeternity）的总发行量（最大供应量）为536,306,702 AE。当前总供应量为396,262,883 AE，流通供应量为385,106,898 AE。

截至2025年7月的比例分配：

类别 数量（AE） 占最大供应量的比例 流通供应量 385,106,898 ~71.8% 总供应量 396,262,883 ~73.9% 最大供应量 536,306,702 100%

官方网站： Aeternity

白皮书： Aeternity白皮书（PDF）

在Aeternity生态系统中，AE代币具有多种功能：

交易费用 ：用于支付网络上的交易和智能合约执行费用。

：用于支付网络上的交易和智能合约执行费用。 质押与治理 ： Aeternity代币 持有者可以参与网络治理，对协议升级和提案进行投票。

： 持有者可以参与网络治理，对协议升级和提案进行投票。 激励措施：AE币用于激励矿工、验证者和预言机系统的参与者。

在代币首次发行时，很大一部分Aeternity币进入了流通，剩余部分则遵循归属和解锁计划，旨在确保市场稳定和长期增长。当前流通供应量约占最大供应量的71.8%，未来解锁将遵循项目的代币经济模型。

Aeternity实施了一种去中心化的治理模式，允许AE代币持有者提出并对网络变更进行投票。质押AE代币使用户能够参与共识并获得奖励，收益由网络活动和参与率决定。

Aeternity币（AE）凭借其先进的技术特性，在解决可扩展性、智能合约效率和现实世界数据整合的关键挑战方面，成为区块链领域的创新解决方案。随着不断发展的生态系统和稳健的代币经济学，AE加密货币展现了显著潜力，有望改变开发者和企业利用区块链技术的方式。