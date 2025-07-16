在 AI 与 Web3 技术不断融合的浪潮下，Academic Labs （AAX） 正在重新定义在线教育的未来。作为一个集“学习激励”“内容去中心化”“社区治理”于一体的 EduFi 平台，Academic Labs 致力于解决传统教育中存在的激励缺失、高昂费用和资源垄断等问题，打造一个真正以学习者和教育者为中心的开放生态系统。 1.什么是 Academic Labs？ Academic Lab在 AI 与 Web3 技术不断融合的浪潮下，Academic Labs （AAX） 正在重新定义在线教育的未来。作为一个集“学习激励”“内容去中心化”“社区治理”于一体的 EduFi 平台，Academic Labs 致力于解决传统教育中存在的激励缺失、高昂费用和资源垄断等问题，打造一个真正以学习者和教育者为中心的开放生态系统。 1.什么是 Academic Labs？ Academic Lab
什么是 Academic Labs？AI 与 Web3 驱动的教育创新

2025年7月16日
AI 与 Web3 技术不断融合的浪潮下，Academic Labs （AAX） 正在重新定义在线教育的未来。作为一个集“学习激励”“内容去中心化”“社区治理”于一体的 EduFi 平台，Academic Labs 致力于解决传统教育中存在的激励缺失、高昂费用和资源垄断等问题，打造一个真正以学习者和教育者为中心的开放生态系统

1.什么是 Academic Labs？


Academic Labs 是一个基于 Solana 区块链的去中心化教育平台，通过引入 AI 个性化技术和 Web3 激励机制，构建一个社区驱动、人人可参与的全球学习网络。它的使命是通过 “Learn. Share. Earn.” 模式，激发学习动力，释放全球教育资源价值。

平台特色包括：

  • 去平台中心化：权力和价值回归学习者与内容创作者；
  • 开放透明的激励机制：学习、教学、贡献均可获得奖励；
  • 全球化愿景：推动教育资源在全球范围内自由流动与共享。

2.Academic Labs 的核心功能与技术架构


作为一个致力于重塑教育范式的 Web3 平台，Academic Labs 不仅有着清晰的使命愿景，也构建了坚实的技术与功能基础。平台通过游戏化设计、AI 技术与区块链机制的深度融合，不仅提升了学习效率，也重新定义了知识的获取与分配方式。以下将从学习体验、技术支撑与治理架构三个维度，深入解析 Academic Labs 如何实现其教育创新目标。

2.1 Gamified Learning：游戏化学习体验

Academic Labs 提供丰富的游戏化学习内容，包括测验、视频和互动课程，主要聚焦于英语、区块链知识和编程等领域。这种游戏化的学习方式不仅提高了学习的趣味性，还激发了学习者的积极性和参与度。

2.2 AI 与 Web3 的融合


平台利用 AI 技术个性化学习路径，结合 Web3 的去中心化特性，确保学习资源的公平分配和透明管理。此外，Academic Labs 还计划推出 AI Agents 和 Global Knowledge Chain 等新功能，进一步拓展其教育生态系统。

2.3 DAO 治理机制

Academic Labs 实施去中心化自治组织（DAO）治理，允许社区成员参与平台的决策过程，如内容审核、功能开发等，增强了用户的参与感和归属感。

3.AAX 代币经济模型


AAX 是 Academic Labs 的原生代币，基于 Solana 区块链，最大供应量为 50 亿枚。代币的主要用途包括：(GlobeNewswire)

  • 学习激励：用户通过完成学习任务获得 AAX 奖励，激励持续学习。
  • 内容创作奖励：内容创作者根据其作品的质量和受欢迎程度获得 AAX 奖励。
  • 平台治理：持有 AAX 的用户可参与平台的治理投票，决定平台的发展方向。

此外，Academic Labs 还推出了 Study-to-Earn 活动，用户通过完成挑战任务获得积分，积分将在活动结束时转换为 AAX 代币。

4.发展历程与合作伙伴


Academic Labs 成立于 2023 年，总部位于新加坡。自成立以来，平台已与超过 20 个领先的 Web3 项目和机构建立合作关系，覆盖超过 200 万用户。

2024 年 11 月，Academic Labs 成功完成 320 万美元的融资，投资方包括 DWF Labs、HTX Ventures、UOB Venture 等知名机构。

2025 年 5 月 7 日，AAX 代币在 MEXC 交易所上线，标志着平台在全球市场的进一步扩张。

5.未来规划


Academic Labs 正积极布局平台 2.0 阶段，规划包括：

  • AI Agents 升级：扩展多语言能力与深度学习功能；
  • Global Knowledge Chain 推进：打造 Web3 教育内容认证与分发基础设施；
  • 第二轮社区空投：回馈早期贡献者与高活跃度学习者；
  • 课程生态拓展：与高校、知名讲师、教育内容平台合作，丰富课程体系；
  • 移动端与多终端优化：提升使用便捷性与社交互动功能。

平台目标是打造一个全球性的去中心化知识平台，链接教育者、学习者、开发者与投资者，共同构建 “边学边赚、边教边赢” 的新教育范式。

6.如何在 MEXC 购买 AAX 代币？


Academic Labs 通过融合 AI 与 Web3 技术，打造了一个去中心化、社区驱动的教育平台，致力于解决传统在线教育中的痛点。其原生代币 AAX 不仅用于激励学习和内容创作，还赋予用户参与平台治理的权利。随着平台功能的不断完善和全球合作的拓展，Academic Labs 有望在未来的教育领域发挥重要作用。

目前，MEXC 平台已上线 $AAX 的现货交易，交易步骤如下：

1）打开并登录 MEXC App 或官方网站
2）在搜索框中搜索 AAX 代币名称，选择 AAX 的现货交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

