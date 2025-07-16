什么是 Academic Labs？AI 与 Web3 驱动的教育创新









Learn. Share. Earn.” 模式，激发学习动力，释放全球教育资源价值。 Academic Labs 是一个基于 Solana 区块链的去中心化教育平台，通过引入 AI 个性化技术和 Web3 激励机制，构建一个社区驱动、人人可参与的全球学习网络。它的使命是通过 “” 模式，激发学习动力，释放全球教育资源价值。





平台特色包括：





去平台中心化 ：权力和价值回归学习者与内容创作者；

开放透明的激励机制 ：学习、教学、贡献均可获得奖励；

全球化愿景：推动教育资源在全球范围内自由流动与共享。









作为一个致力于重塑教育范式的 Web3 平台，Academic Labs 不仅有着清晰的使命愿景，也构建了坚实的技术与功能基础。平台通过游戏化设计、AI 技术与区块链机制的深度融合，不仅提升了学习效率，也重新定义了知识的获取与分配方式。以下将从学习体验、技术支撑与治理架构三个维度，深入解析 Academic Labs 如何实现其教育创新目标。





2.1 Gamified Learning：游戏化学习体验





Academic Labs 提供丰富的游戏化学习内容，包括测验、视频和互动课程，主要聚焦于英语、区块链知识和编程等领域。这种游戏化的学习方式不仅提高了学习的趣味性，还激发了学习者的积极性和参与度。





2.2 AI 与 Web3 的融合





平台利用 AI 技术个性化学习路径，结合 Web3 的去中心化特性，确保学习资源的公平分配和透明管理。此外，Academic Labs 还计划推出 AI Agents 和 Global Knowledge Chain 等新功能，进一步拓展其教育生态系统。





2.3 DAO 治理机制





Academic Labs 实施去中心化自治组织（DAO）治理，允许社区成员参与平台的决策过程，如内容审核、功能开发等，增强了用户的参与感和归属感。









AAX 是 Academic Labs 的原生代币，基于 Solana 区块链，最大供应量为 50 亿枚。代币的主要用途包括：(GlobeNewswire)





学习激励 ：用户通过完成学习任务获得 AAX 奖励，激励持续学习。

内容创作奖励 ：内容创作者根据其作品的质量和受欢迎程度获得 AAX 奖励。

平台治理：持有 AAX 的用户可参与平台的治理投票，决定平台的发展方向。





此外，Academic Labs 还推出了 Study-to-Earn 活动，用户通过完成挑战任务获得积分，积分将在活动结束时转换为 AAX 代币。













2024 年 11 月，Academic Labs 成功完成 320 万美元的融资，投资方包括 DWF Labs、HTX Ventures、UOB Venture 等知名机构。





2025 年 5 月 7 日，AAX 代币在 MEXC 交易所上线，标志着平台在全球市场的进一步扩张。









Academic Labs 正积极布局平台 2.0 阶段，规划包括：





AI Agents 升级 ：扩展多语言能力与深度学习功能；

Global Knowledge Chain 推进：打造 Web3 教育内容认证与分发基础设施；

第二轮社区空投 ：回馈早期贡献者与高活跃度学习者；

课程生态拓展 ：与高校、知名讲师、教育内容平台合作，丰富课程体系；

移动端与多终端优化：提升使用便捷性与社交互动功能。





平台目标是打造一个全球性的去中心化知识平台，链接教育者、学习者、开发者与投资者，共同构建 “边学边赚、边教边赢” 的新教育范式。









Academic Labs 通过融合 AI 与 Web3 技术，打造了一个去中心化、社区驱动的教育平台，致力于解决传统在线教育中的痛点。其原生代币 AAX 不仅用于激励学习和内容创作，还赋予用户参与平台治理的权利。随着平台功能的不断完善和全球合作的拓展，Academic Labs 有望在未来的教育领域发挥重要作用。





目前，MEXC 平台已上线 $AAX 的 现货交易





