过去 10 年区块链技术迅速发展，从比特币的价值存储功能到以太坊智能合约的广泛应用，区块链已经成为全球技术革新的焦点之一。尽管技术日益成熟，但普通用户与区块链之间依然存在显著鸿沟：操作复杂、费用高昂、速度缓慢等问题阻碍了这项技术的真正大规模普及。 Abstract 在这一背景下孕育而生，它希望成为连接区块链与大众用户之间的桥梁，让区块链不再只是技术极客和投资者的专属工具，而成为普通人生活中自然的一过去 10 年区块链技术迅速发展，从比特币的价值存储功能到以太坊智能合约的广泛应用，区块链已经成为全球技术革新的焦点之一。尽管技术日益成熟，但普通用户与区块链之间依然存在显著鸿沟：操作复杂、费用高昂、速度缓慢等问题阻碍了这项技术的真正大规模普及。 Abstract 在这一背景下孕育而生，它希望成为连接区块链与大众用户之间的桥梁，让区块链不再只是技术极客和投资者的专属工具，而成为普通人生活中自然的一
新手学院/热币专区/项目介绍/什么是 Abst... 公链新手指南

什么是 Abstract？面向消费者的 Layer 2 公链新手指南

初阶
2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门
Solayer
LAYER$0.2534+3.21%
NFT
NFT$0.0000004004-0.14%
WorldAssets
INC$0.622-0.68%
ZKsync
ZK$0.06361+11.77%
FUND
FUND$0.01374--%

过去 10 年区块链技术迅速发展，从比特币的价值存储功能到以太坊智能合约的广泛应用，区块链已经成为全球技术革新的焦点之一。尽管技术日益成熟，但普通用户与区块链之间依然存在显著鸿沟：操作复杂、费用高昂、速度缓慢等问题阻碍了这项技术的真正大规模普及。

Abstract 在这一背景下孕育而生，它希望成为连接区块链与大众用户之间的桥梁，让区块链不再只是技术极客和投资者的专属工具，而成为普通人生活中自然的一部分。作为一个以消费者为中心的 Layer 2 区块链网络，Abstract 通过简化用户体验、提高交易效率、降低使用门槛，致力于通过简化的用户体验将区块链技术带入大众日常生活。

1. 什么是 Abstract？由 NFT 热潮催生的 Layer 2 网络


Abstract 由 Pudgy Penguins NFT 项目的母公司 Igloo Inc 和 Cube Labs 共同构建，利用零知识（ZK）技术或加密证明，帮助以更安全、更私密的方式验证交易。

2024 年 6 月，该公司宣布收购未推出的、专注于 NFT 的二层网络 Frame 及其开发团队，以帮助构建 Abstract。

随后，该公司宣布筹集 1100 万美元，由硅谷知名风投 Founders Fund 领投，1kx 和 Fenbushi Capital 等其他 Web3 风险投资公司参与。

与众多从 DeFi 或底层技术出发的区块链项目不同，Abstract 从一开始就瞄准了终端用户——尤其是游戏、社交、NFT 等消费型应用场景。这种“用户优先”的定位，也决定了其在技术架构和产品设计上的独特方向。

2. Abstract 的技术基础与工作原理


2.1 基于 ZK Stack 的 ZK-Rollup 架构


Abstract 是一个建立在以太坊上的 Layer 2 网络，采用了 ZK-Rollup 技术架构。相比传统的 Layer 1 网络，ZK-Rollup 能大幅提高交易处理速度，并显著降低 Gas 费用。

Abstract 采用的是 zkSync 提供的 ZK Stack 架构，这是一套模块化的开发框架，可实现高度可定制的 Layer 2 网络。这意味着 Abstract 既能保持与以太坊主网的兼容性，又能拥有自主的网络逻辑和治理结构。

2.2 借助 EigenDA 提升数据可用性


Abstract 还集成了 EigenLayer 的 EigenDA 数据可用性模块，用以保证大规模链下数据在被主网验证前的完整性和可靠性。这使得 Abstract 可以支持更复杂的应用场景，如大型游戏或高频交易平台。

2.3 完全 EVM 兼容，开发者可无缝迁移


Abstract 支持 EVM 标准，现有以太坊 DApp 和智能合约可在该网络上几乎“开箱即用”。开发者无需重新编写代码，只需做极少的适配修改即可完成迁移，大大降低了迁移成本。

3. Abstract 的代币机制与空投活动


3.1 Abstract 的代币机制


目前 Abstract 尚未正式发布代币，但根据其发展轨迹和社区预期，未来可能推出用于网络激励、治理与质押的原生代币。这种代币通常会用于以下几类用途：
  • 激励机制：为开发者、节点或活跃用户分发代币，促进生态活力；
  • 治理投票：持币者可参与网络协议的升级、参数调整等治理事务；
  • 质押用途：节点运营者或验证人可能需质押一定代币作为行为保证。

虽然代币尚未上线，但已有大量开发者和项目方对 Abstract 表达出浓厚兴趣。根据公开信息，包括 NFT 交易平台 Magic Eden、链上数据平台 Dune Analytics 等多个 Web3 应用正在探索与 Abstract 的集成。

3.2 Abstract 的空投活动


尽管 Abstract 尚未公布代币详细信息，但目前用户已经可以通过参与链上交互，博取未来潜在空投，这些活动包括：
  • 主网上线：Abstract 主网已于 2025 年初正式上线，用户可通过主网交互赚取 XP 积分和徽章。
  • XP 积分机制：用户在 Abstract 平台上的各种操作（如跨链、交易、铸造域名等）都会获得 XP 积分，积分数量将影响未来空投奖励的多少。
  • 徽章系统：完成特定任务可获得徽章，徽章持有者有机会获得额外奖励。

4. Abstract 钱包：重新定义 Web3 入门体验


一个真正以用户为中心的区块链平台，必须解决“钱包”这一最大门槛问题。传统钱包系统常常要求用户记住助记词、安装浏览器扩展程序，或支付高额 Gas 费用，这些都让普通用户望而却步。

Abstract 的钱包系统完全采用账户抽象技术，并引入了现代化认证方式 —— Passkey。用户不再需要记住复杂的密钥短语，也无需依赖钱包插件，只需通过生物识别、设备 PIN 或密码就可以创建账户并登录钱包。这种无感体验类似于 Web2 的登录方式，却拥有 Web3 的资产控制力。

此外，Abstract 钱包还实现了“Gasless”（免 Gas 费）交易，所有链上操作成本由平台或 DApp 项目方承担，进一步降低用户使用门槛。这一设计对于初次接触区块链的用户来说，尤其具有吸引力。

5. Abstract 的应用场景：不仅仅是技术平台


Abstract 的最终目标不是做一个更快的“以太坊替代品”，而是构建一个真正适合普通消费者使用的区块链平台。在这一方向上，其主要发力场景包括：

  • Web3 游戏：通过低延迟、高并发的交易处理能力，支持多人在线、经济系统复杂的区块链游戏。
  • NFT 与数字收藏品：基于 Pudgy Penguins 的经验，构建完整的数字资产发行、交易、展示生态。
  • 社交平台：为下一代链上社交工具提供身份系统、内容激励、微支付等基础设施。
  • Web3 商城和品牌应用：让主流品牌能够低成本、安全地触达区块链用户。

6. 总结与展望：Web3 进入“消费者时代”的敲门砖


Abstract 是当前 Web3 世界中少数真正以“消费者使用体验”为出发点设计的区块链项目。通过结合 ZK 技术、EVM 兼容、免 Gas 钱包、简化身份验证等优势，Abstract 极有可能成为首批真正“落地”的 Layer 2 网络之一。而随着其主网在 2025 年初正式上线，更多围绕用户场景打造的 DApp 也将陆续登场。

可以说，Abstract 不只是又一个技术平台，它是 Web3 世界进入“消费者时代”的敲门砖。未来区块链的爆发式增长，或许正是从这样的项目开始。



免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金