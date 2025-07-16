什么是 Abstract？面向消费者的 Layer 2 公链新手指南





过去 10 年区块链技术迅速发展，从比特币的价值存储功能到以太坊智能合约的广泛应用，区块链已经成为全球技术革新的焦点之一。尽管技术日益成熟，但普通用户与区块链之间依然存在显著鸿沟：操作复杂、费用高昂、速度缓慢等问题阻碍了这项技术的真正大规模普及。





Abstract 在这一背景下孕育而生，它希望成为连接区块链与大众用户之间的桥梁，让区块链不再只是技术极客和投资者的专属工具，而成为普通人生活中自然的一部分。作为一个以消费者为中心的 Layer 2 区块链网络，Abstract 通过简化用户体验、提高交易效率、降低使用门槛，致力于通过简化的用户体验将区块链技术带入大众日常生活。









Abstract 由 Pudgy Penguins NFT 项目的母公司 Igloo Inc 和 Cube Labs 共同构建，利用零知识（ZK）技术或加密证明，帮助以更安全、更私密的方式验证交易。





2024 年 6 月，该公司宣布收购未推出的、专注于 NFT 的二层网络 Frame 及其开发团队，以帮助构建 Abstract。





随后，该公司宣布筹集 1100 万美元，由硅谷知名风投 Founders Fund 领投，1kx 和 Fenbushi Capital 等其他 Web3 风险投资公司参与。





与众多从 DeFi 或底层技术出发的区块链项目不同，Abstract 从一开始就瞄准了终端用户——尤其是游戏、社交、NFT 等消费型应用场景。这种“用户优先”的定位，也决定了其在技术架构和产品设计上的独特方向。













Abstract 是一个建立在以太坊上的 Layer 2 网络，采用了 ZK-Rollup 技术架构。相比传统的 Layer 1 网络，ZK-Rollup 能大幅提高交易处理速度，并显著降低 Gas 费用。





Abstract 采用的是 zkSync 提供的 ZK Stack 架构，这是一套模块化的开发框架，可实现高度可定制的 Layer 2 网络。这意味着 Abstract 既能保持与以太坊主网的兼容性，又能拥有自主的网络逻辑和治理结构。









Abstract 还集成了 EigenLayer 的 EigenDA 数据可用性模块，用以保证大规模链下数据在被主网验证前的完整性和可靠性。这使得 Abstract 可以支持更复杂的应用场景，如大型游戏或高频交易平台。









Abstract 支持 EVM 标准，现有以太坊 DApp 和智能合约可在该网络上几乎“开箱即用”。开发者无需重新编写代码，只需做极少的适配修改即可完成迁移，大大降低了迁移成本。













目前 Abstract 尚未正式发布代币，但根据其发展轨迹和社区预期，未来可能推出用于网络激励、治理与质押的原生代币。这种代币通常会用于以下几类用途：

激励机制 ：为开发者、节点或活跃用户分发代币，促进生态活力；

治理投票 ：持币者可参与网络协议的升级、参数调整等治理事务；

质押用途：节点运营者或验证人可能需质押一定代币作为行为保证。





虽然代币尚未上线，但已有大量开发者和项目方对 Abstract 表达出浓厚兴趣。根据公开信息，包括 NFT 交易平台 Magic Eden、链上数据平台 Dune Analytics 等多个 Web3 应用正在探索与 Abstract 的集成。









尽管 Abstract 尚未公布代币详细信息，但目前用户已经可以通过参与链上交互，博取未来潜在空投，这些活动包括：

主网上线 ：Abstract 主网已于 2025 年初正式上线，用户可通过主网交互赚取 XP 积分和徽章。

XP 积分机制 ：用户在 Abstract 平台上的各种操作（如跨链、交易、铸造域名等）都会获得 XP 积分，积分数量将影响未来空投奖励的多少。

徽章系统：完成特定任务可获得徽章，徽章持有者有机会获得额外奖励。









一个真正以用户为中心的区块链平台，必须解决“钱包”这一最大门槛问题。传统钱包系统常常要求用户记住助记词、安装浏览器扩展程序，或支付高额 Gas 费用，这些都让普通用户望而却步。





Abstract 的钱包系统完全采用账户抽象技术，并引入了现代化认证方式 —— Passkey。用户不再需要记住复杂的密钥短语，也无需依赖钱包插件，只需通过生物识别、设备 PIN 或密码就可以创建账户并登录钱包。这种无感体验类似于 Web2 的登录方式，却拥有 Web3 的资产控制力。





此外，Abstract 钱包还实现了“Gasless”（免 Gas 费）交易，所有链上操作成本由平台或 DApp 项目方承担，进一步降低用户使用门槛。这一设计对于初次接触区块链的用户来说，尤其具有吸引力。









Abstract 的最终目标不是做一个更快的“以太坊替代品”，而是构建一个真正适合普通消费者使用的区块链平台。在这一方向上，其主要发力场景包括：





Web3 游戏 ：通过低延迟、高并发的交易处理能力，支持多人在线、经济系统复杂的区块链游戏。

NFT 与数字收藏品 ：基于 Pudgy Penguins 的经验，构建完整的数字资产发行、交易、展示生态。

社交平台 ：为下一代链上社交工具提供身份系统、内容激励、微支付等基础设施。

Web3 商城和品牌应用：让主流品牌能够低成本、安全地触达区块链用户。









Abstract 是当前 Web3 世界中少数真正以“消费者使用体验”为出发点设计的区块链项目。通过结合 ZK 技术、EVM 兼容、免 Gas 钱包、简化身份验证等优势，Abstract 极有可能成为首批真正“落地”的 Layer 2 网络之一。而随着其主网在 2025 年初正式上线，更多围绕用户场景打造的 DApp 也将陆续登场。





可以说，Abstract 不只是又一个技术平台，它是 Web3 世界进入“消费者时代”的敲门砖。未来区块链的爆发式增长，或许正是从这样的项目开始。







