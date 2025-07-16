







预测市场允许参与者根据特定事件或结果的可能性对未来事件进行赌注。这些事件可以是任何事情，从加密货币价格的变动到特定协议的升级等等。





预测市场通常被认为可以提供一种有效的信息聚合，因为参与者的投注行为反映了他们对特定事件发生概率的看法。在加密货币市场中，预测市场可以帮助投资者和交易者更好地了解市场参与者对未来事件的预期，从而指导他们的投资决策。









预测协议是一种基于区块链技术的协议，使用智能合约来管理事件的创建、交易和解决过程，以确保所有交易都是透明和自动化的。这种去中心化的设计使得预测市场更加公平和透明，同时也提供了一个有效的方式来聚合信息和预测市场事件的结果。





预测协议通常包含事件创建、市场交易、事件解决和结果结算四个步骤：





事件创建：任何人都可以在预测市场平台上创建一个事件。这个事件可以是关于任何事情的预测，比如 BTC 价格这轮牛市是否会达到 10 万美元，或者是现实世界的事件如美国大选结果等。创建者需要指定事件的描述、发生的条件，以及可能的结果。





市场交易：事件被创建后，参与者可以在市场上对不同的结果进行投注。





事件解决：当事件发生后，平台需要一个机制来确定事件的结果。





结果结算：根据事件的结果，正确投注的参与者将获得一定比例的回报，而投注错误的参与者将失去他们的投注。









3.1 优点





透明度和公正性：去中心化预测市场使用区块链技术，所有交易和事件解决过程都是透明的，任何人都可以查看和验证。这提供了更高的公正性和透明度。





无需信任：智能合约自动执行交易和事件解决，不需要依赖中介方来管理市场，减少了信任成本。





全球化和无边界：任何人都可以随时随地参与，这种全球化特性提供了更广泛的参与和流动性。





信息聚合：预测市场可以聚合参与者对事件结果的预期，提供了有用的信息信号，有助于更好地预测事件结果。





3.2 缺点





交易成本：去中心化预测市场基于区块链技术，可能会面临高昂的交易成本和较慢的交易速度，特别是在网络拥堵时。





用户体验：对于非技术用户来说，使用去中心化预测市场需要一定的学习成本。





数据源可信性：预测市场的结果通常依赖于外部数据源，必须确保这些数据源的可信性和准确性，否则可能导致争议。





市场流动性不足：新市场或较不流行的事件可能面临流动性不足的问题，影响用户的交易经验和潜在收益。









根据最新的 CoinGecko 数据显示，目前预测市场中市值前十项目为 Gnosis、SX Network、Azuro Protocol、Kleros、Prosper、Augur、HILO、Polkamarkets、Zeitgeist、PlotX。









由于预测市场在实际应用中面临如市场流动性不足、参与者非理性等挑战，很多项目最后选择关停或者调整方向。本文选择不同链上的市场知名度较高的一些项目，为大家进行介绍。





4.1 Polymarket









Polymarket 是一个基于区块链的去中心化预测市场平台，允许用户使用加密货币对各种事件的未来结果进行投注，包括当前最热门的话题如美国大选、奥运会结果等。 Polymarket 的智能合约在 Polygon 网络上运行，大幅降低了交易费用并提升了交易处理速度。





以高度透明度和用户友好的交互体验著称的 Polymarket，吸引了大批用户和关注者。近期，随著美国总统候选人特朗普的带动推广，Polymarket 已成为当前最大的加密预测平台之一。





4.2 Augur（REP）









Augur 是最早探索开源去中心化预测市场的项目之一，建立在以太坊区块链上。除了允许用户投注赛事结果外，还允许用户自行创建市场。该平台的原生代币 REP 用于激励、市场创立和解决争议。





Augur 的愿景是通过智能合约和去中心化机制，让用户对各类事件结果进行预测和交易。为了解决以太坊的可扩展性挑战，Augur 推出了 Turbo 版本，利用 Polygon 网络提高交易效率和可扩展性，从而改善用户体验。





目前，Augur 官网及相关的社媒已经不再更新，项目已经关闭不再运行。





4.3 Gnosis（GNO）









Gnosis 最初设成为类似 Augur 的预测平台，但未能达到预期目标后方向进行调整转变。Gnosis 团队开发了一系列产品，包括 Gnosis Safe（多重签名和可编程账户）、Gnosis 链、Gnosis 协议（CowSwap）、Conditional Tokens（用于预测市场）、Gnosis Auction 和 Zodiac（用于可组合性 DAO 的标准和工具）。





4.4 Hedgehog









Hedgehog 是建立在 Solana 网络上的去中心化预测市场，平台亮点是所有预测都是无损的，这意味著你不会损失你的本金。





用户在参与预测前，需要质押 USDC 获得一定数量的游戏代币用于参与预测，游戏代币无法转让，只能用于参与预测。参与预测后如果预测成功，将获得一定数量的奖励回报。需要注意的是所有市场奖励均以游戏代币形式领取和支付。





预测市场不仅为用户提供收益和娱乐可能性，还是重要的信息来源，有助于用户做出明智决策。这种双重特性使得预测市场在加密行业中具有独特地位和价值。



