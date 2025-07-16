1. 什么是预测市场 预测市场允许参与者根据特定事件或结果的可能性对未来事件进行赌注。这些事件可以是任何事情，从加密货币价格的变动到特定协议的升级等等。 预测市场通常被认为可以提供一种有效的信息聚合，因为参与者的投注行为反映了他们对特定事件发生概率的看法。在加密货币市场中，预测市场可以帮助投资者和交易者更好地了解市场参与者对未来事件的预期，从而指导他们的投资决策。 2. 预测协议如何运作 预测协议1. 什么是预测市场 预测市场允许参与者根据特定事件或结果的可能性对未来事件进行赌注。这些事件可以是任何事情，从加密货币价格的变动到特定协议的升级等等。 预测市场通常被认为可以提供一种有效的信息聚合，因为参与者的投注行为反映了他们对特定事件发生概率的看法。在加密货币市场中，预测市场可以帮助投资者和交易者更好地了解市场参与者对未来事件的预期，从而指导他们的投资决策。 2. 预测协议如何运作 预测协议
新手学院/区块链百科/热门概念/什么是预测市场

什么是预测市场

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#行业热门#基础概念
比特币
BTC$106,424.1+4.68%
HILO
HILO$0.0213+4.30%
Turbo
TURBO$0.002243+7.94%
Gnosis
GNO$128.26+7.14%
Safe Token
SAFE$0.2166+4.58%

1. 什么是预测市场


预测市场允许参与者根据特定事件或结果的可能性对未来事件进行赌注。这些事件可以是任何事情，从加密货币价格的变动到特定协议的升级等等。

预测市场通常被认为可以提供一种有效的信息聚合，因为参与者的投注行为反映了他们对特定事件发生概率的看法。在加密货币市场中，预测市场可以帮助投资者和交易者更好地了解市场参与者对未来事件的预期，从而指导他们的投资决策。

2. 预测协议如何运作


预测协议是一种基于区块链技术的协议，使用智能合约来管理事件的创建、交易和解决过程，以确保所有交易都是透明和自动化的。这种去中心化的设计使得预测市场更加公平和透明，同时也提供了一个有效的方式来聚合信息和预测市场事件的结果。

预测协议通常包含事件创建、市场交易、事件解决和结果结算四个步骤：

事件创建：任何人都可以在预测市场平台上创建一个事件。这个事件可以是关于任何事情的预测，比如 BTC 价格这轮牛市是否会达到 10 万美元，或者是现实世界的事件如美国大选结果等。创建者需要指定事件的描述、发生的条件，以及可能的结果。

市场交易：事件被创建后，参与者可以在市场上对不同的结果进行投注。

事件解决：当事件发生后，平台需要一个机制来确定事件的结果。

结果结算：根据事件的结果，正确投注的参与者将获得一定比例的回报，而投注错误的参与者将失去他们的投注。

3. 去中心化预测市场优缺点


3.1 优点

透明度和公正性：去中心化预测市场使用区块链技术，所有交易和事件解决过程都是透明的，任何人都可以查看和验证。这提供了更高的公正性和透明度。

无需信任：智能合约自动执行交易和事件解决，不需要依赖中介方来管理市场，减少了信任成本。

全球化和无边界：任何人都可以随时随地参与，这种全球化特性提供了更广泛的参与和流动性。

信息聚合：预测市场可以聚合参与者对事件结果的预期，提供了有用的信息信号，有助于更好地预测事件结果。

3.2 缺点

交易成本：去中心化预测市场基于区块链技术，可能会面临高昂的交易成本和较慢的交易速度，特别是在网络拥堵时。

用户体验：对于非技术用户来说，使用去中心化预测市场需要一定的学习成本。

数据源可信性：预测市场的结果通常依赖于外部数据源，必须确保这些数据源的可信性和准确性，否则可能导致争议。

市场流动性不足：新市场或较不流行的事件可能面临流动性不足的问题，影响用户的交易经验和潜在收益。

4. 值得关注的项目


根据最新的 CoinGecko 数据显示，目前预测市场中市值前十项目为 Gnosis、SX Network、Azuro Protocol、Kleros、Prosper、Augur、HILO、Polkamarkets、Zeitgeist、PlotX。


由于预测市场在实际应用中面临如市场流动性不足、参与者非理性等挑战，很多项目最后选择关停或者调整方向。本文选择不同链上的市场知名度较高的一些项目，为大家进行介绍。

4.1 Polymarket


Polymarket 是一个基于区块链的去中心化预测市场平台，允许用户使用加密货币对各种事件的未来结果进行投注，包括当前最热门的话题如美国大选、奥运会结果等。 Polymarket 的智能合约在 Polygon 网络上运行，大幅降低了交易费用并提升了交易处理速度。

以高度透明度和用户友好的交互体验著称的 Polymarket，吸引了大批用户和关注者。近期，随著美国总统候选人特朗普的带动推广，Polymarket 已成为当前最大的加密预测平台之一。

4.2 Augur（REP）


Augur 是最早探索开源去中心化预测市场的项目之一，建立在以太坊区块链上。除了允许用户投注赛事结果外，还允许用户自行创建市场。该平台的原生代币 REP 用于激励、市场创立和解决争议。

Augur 的愿景是通过智能合约和去中心化机制，让用户对各类事件结果进行预测和交易。为了解决以太坊的可扩展性挑战，Augur 推出了 Turbo 版本，利用 Polygon 网络提高交易效率和可扩展性，从而改善用户体验。

目前，Augur 官网及相关的社媒已经不再更新，项目已经关闭不再运行。

4.3 Gnosis（GNO）


Gnosis 最初设成为类似 Augur 的预测平台，但未能达到预期目标后方向进行调整转变。Gnosis 团队开发了一系列产品，包括 Gnosis Safe（多重签名和可编程账户）、Gnosis 链、Gnosis 协议（CowSwap）、Conditional Tokens（用于预测市场）、Gnosis Auction 和 Zodiac（用于可组合性 DAO 的标准和工具）。

4.4 Hedgehog


Hedgehog 是建立在 Solana 网络上的去中心化预测市场，平台亮点是所有预测都是无损的，这意味著你不会损失你的本金。

用户在参与预测前，需要质押 USDC 获得一定数量的游戏代币用于参与预测，游戏代币无法转让，只能用于参与预测。参与预测后如果预测成功，将获得一定数量的奖励回报。需要注意的是所有市场奖励均以游戏代币形式领取和支付。

预测市场不仅为用户提供收益和娱乐可能性，还是重要的信息来源，有助于用户做出明智决策。这种双重特性使得预测市场在加密行业中具有独特地位和价值。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

什么是 Ethena？一文读懂加密原生合成美元协议的运作机制与投资价值

TL;DR1）USDe 是合成美元而非法币稳定币：通过加密资产和对应的空头期货头寸支持，而非传统法币储备。2）Delta 对冲策略保持稳定：对持有的 BTC、ETH 等现货资产进行永续和交割期货对冲，维持价值稳定。3）sUSDe 提供收益机会：质押 USDe 可获得协议收益分配，2024 年平均年化收益率达 19%。4）多链部署广泛应用：已在 24 条区块链上部署，拥有庞大的用户基础和生态系统。5

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

什么是币安人生（BINANCELIFE）？从网络梗到加密现象的崛起之路

TL;DR1）里程碑突破：币安人生（BINANCELIFE）成为历史上首个登陆币安平台的中文 Meme 币，打破了市场固有认知。2）惊人涨幅：币安人生（BINANCELIFE）诞生仅 3 天市值从零突破至 1.5 亿美元，上线币安 Alpha 后 1 小时涨幅达 2000%。3）文化现象：源自“苹果安卓论”网络梗，创造“开币安汽车，享币安人生”热门话题，获 CZ 亲自互动。4）生态影响：推动 BN

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金