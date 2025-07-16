什么是 MEXC 合约渠道代理商？高返佣、零门槛，携手全球 73,000+ KOL 共赢加密未来

作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 一直专注于现货和合约业务，并不断精进。经过多年行业探索，MEXC 全网极具性价比的手续费率与与极致交易深度，已成为合约交易者的首选。





在打造自身产品的同时，MEXC 也注重和有影响力的 KOL 和内容创作者合作，互利共赢，共同推动合约交易市场良性循环。









MEXC 合约渠道代理计划（MEXC Affiliate 计划）是 MEXC 平台为推广合约交易业务设计的合作伙伴计划，旨在通过与行业 KOL、内容创作者及社区运营者合作，共同拓展全球用户市场。









与 MEXC 共同前行，您可以注册成为 MEXC 合约渠道代理商。我们希望您能与 MEXC 志同道合，体现 MEXC 价值观，并积极主动推广 MEXC 交易平台。成为渠道代理商后，您将获得专属邀请码，可以使用此邀请码分享给每一位交易爱好者。您可以在文章、社交平台或任何形式的社交媒介推广您的专属邀请码，每成功邀请一位活跃用户即可终生获得交易佣金！





注意：MEXC 不接受来自下列国家的用户的交易或注册申请：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、克里米亚、中国大陆、印度尼西亚、新加坡、委内瑞拉、加拿大、以及美国等。













成为 MEXC 合约渠道代理商，您可以最大化您的影响力，并获得高出行业平均标准 2 倍以上的返佣比例。成为渠道代理商后，您每推荐一名交易者，最高可获得 70% 直客交易返佣加 10% 子代理返佣。例如，若您推荐用户 A 在 MEXC 交易合约产生 100 美元手续费，您作为一级代理可直接获得 70 美元返佣；若用户 A 再邀请用户 C 交易，您可获得用户 C 返佣的 10%。









MEXC 产品丰富度较高，支持 BTC、ETH 等 1,291 个合约币对，并支持最高 500 倍杠杆，满足多样化策略需求；在成本优势方面，平台长期推出 0 费率活动，叠加合约手续费显著低于行业平均，有效降低高频交易者的成本负担。同时，MEXC 合约交易深度极佳，有效减少大额订单执行时的滑点损失，为用户提供稳定、高效的交易环境。













MEXC 已与全球 73,000+ 余位行业 KOL 建立合作，业务覆盖 170 个国家和地区，形成广泛的品牌影响力与用户信任基础。平台运营至今累计向合作伙伴返佣超 6,200 BTC，并始终保持准时发放、零拖欠记录，以诚信合作树立行业口碑。同时，MEXC 严格遵循 国际金融监管标准，通过多重资金隔离与风控体系，确保用户资产安全无忧。













1）打开 MEXC 官网，点击【合约交易】-【合约概览】。









2）找到页面最下端的 MEXC Futures 相关申请，点击渠道【立即申请】。









3）在代理页面点击【开通代理身份】。按照页面提示，填写相关信息，填写完成后点击【立即开通】完成申请。













1）打开 MEXC App 首页，点击【邀请好友】。





2）滑动到页面最下方，找到 MEXC 代理计划，点击【立即开通】。





3）按照页面提示，填写相关信息，填写完成后点击【立即开通】完成申请。









MEXC 合约代理计划提供了绝佳机会，无论您是行业 KOL、社区运营者还是加密货币爱好者，均可通过分享优质交易平台实现价值变现。与行业领军者同行，共享加密货币增长红利！









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。



