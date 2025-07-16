作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 一直专注于现货和合约业务，并不断精进。经过多年行业探索，MEXC 全网极具性价比的手续费率与与极致交易深度，已成为合约交易者的首选。 在打造自身产品的同时，MEXC 也注重和有影响力的 KOL 和内容创作者合作，互利共赢，共同推动合约交易市场良性循环。 1.什么是 MEXC 合约渠道代理？ MEXC 合约渠道代理计划（MEXC Affiliate 计划）是作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 一直专注于现货和合约业务，并不断精进。经过多年行业探索，MEXC 全网极具性价比的手续费率与与极致交易深度，已成为合约交易者的首选。 在打造自身产品的同时，MEXC 也注重和有影响力的 KOL 和内容创作者合作，互利共赢，共同推动合约交易市场良性循环。 1.什么是 MEXC 合约渠道代理？ MEXC 合约渠道代理计划（MEXC Affiliate 计划）是
什么是 MEXC 合约渠道代理商？高返佣、零门槛，携手全球 73,000+ KOL 共赢加密未来

作为全球领先的加密货币交易平台，MEXC 一直专注于现货和合约业务，并不断精进。经过多年行业探索，MEXC 全网极具性价比的手续费率与与极致交易深度，已成为合约交易者的首选。

在打造自身产品的同时，MEXC 也注重和有影响力的 KOL 和内容创作者合作，互利共赢，共同推动合约交易市场良性循环。

1.什么是 MEXC 合约渠道代理？


MEXC 合约渠道代理计划（MEXC Affiliate 计划）是 MEXC 平台为推广合约交易业务设计的合作伙伴计划，旨在通过与行业 KOL、内容创作者及社区运营者合作，共同拓展全球用户市场。

与 MEXC 共同前行，您可以注册成为 MEXC 合约渠道代理商。我们希望您能与 MEXC 志同道合，体现 MEXC 价值观，并积极主动推广 MEXC 交易平台。成为渠道代理商后，您将获得专属邀请码，可以使用此邀请码分享给每一位交易爱好者。您可以在文章、社交平台或任何形式的社交媒介推广您的专属邀请码，每成功邀请一位活跃用户即可终生获得交易佣金！

注意：MEXC 不接受来自下列国家的用户的交易或注册申请：朝鲜、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗、克里米亚、中国大陆、印度尼西亚、新加坡、委内瑞拉、加拿大、以及美国等。

2. 加入MEXC 合约渠道代理计划的好处


2.1 超高返佣比例


成为 MEXC 合约渠道代理商，您可以最大化您的影响力，并获得高出行业平均标准 2 倍以上的返佣比例。成为渠道代理商后，您每推荐一名交易者，最高可获得 70% 直客交易返佣加 10% 子代理返佣。例如，若您推荐用户 A 在 MEXC 交易合约产生 100 美元手续费，您作为一级代理可直接获得 70 美元返佣；若用户 A 再邀请用户 C 交易，您可获得用户 C 返佣的 10%。

2.2 全网最优交易条件，用户留存率高


MEXC 产品丰富度较高，支持 BTC、ETH 等 1,291 个合约币对，并支持最高 500 倍杠杆，满足多样化策略需求；在成本优势方面，平台长期推出 0 费率活动，叠加合约手续费显著低于行业平均，有效降低高频交易者的成本负担。同时，MEXC 合约交易深度极佳，有效减少大额订单执行时的滑点损失，为用户提供稳定、高效的交易环境。

2.3 全球化品牌背书，信任无忧


MEXC 已与全球 73,000+ 余位行业 KOL 建立合作，业务覆盖 170 个国家和地区，形成广泛的品牌影响力与用户信任基础。平台运营至今累计向合作伙伴返佣超 6,200 BTC，并始终保持准时发放、零拖欠记录，以诚信合作树立行业口碑。同时，MEXC 严格遵循 国际金融监管标准，通过多重资金隔离与风控体系，确保用户资产安全无忧。

3.如何成为 MEXC 合约渠道代理商？


3.1.网页端


1）打开 MEXC 官网，点击【合约交易】-【合约概览】。


2）找到页面最下端的 MEXC Futures 相关申请，点击渠道【立即申请】。


3）在代理页面点击【开通代理身份】。按照页面提示，填写相关信息，填写完成后点击【立即开通】完成申请。



3.2 App 端


1）打开 MEXC App 首页，点击【邀请好友】。

2）滑动到页面最下方，找到 MEXC 代理计划，点击【立即开通】。

3）按照页面提示，填写相关信息，填写完成后点击【立即开通】完成申请。


MEXC 合约代理计划提供了绝佳机会，无论您是行业 KOL、社区运营者还是加密货币爱好者，均可通过分享优质交易平台实现价值变现。与行业领军者同行，共享加密货币增长红利！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

