什么是市价委托

2025年7月16日
#现货
1. 什么是市价委托


市价委托即我们常说的市价单，是指用户以当前市场最优价格立即执行买入或者卖出，达到快速成交的目的。

MEXC 市价单涉及概念：
  • 买入价/卖出价：用户买入/卖出加密货币时的市场最优价格。
  • 买入量/卖出量：用户输入购买/出售加密货币的数量。
  • 成交额：用户输入购买/出售加密货币的金额。

需要注意的是，若单笔市价总额过大，则会存在未成交部分撤销的情况。

2. 如何进行市价下单


我们以买入 MX/USDT 交易对为例进行市价委托展示。

2.1 Web


1）打开 MEXC 官网并登录账号，进入【现货交易】页面。

2）选择【市价】委托。


3）您可以选择输入【成交额】，或者输入【买入量】。

4）点击【买入MX】即可以当前市场最优价格，根据您输入的成交额或买入量完成交易。

5）购买成功后，您可以在【当前持仓】中查看到您购买的 MX 代币。


2.2 App


1）打开 MEXC App 并登录账号，点击下方【交易】进入现货交易页面。
2）选择【市价委托】。
3）选择输入【数量】，或者输入【总额】。
4）点击【买入MX】，即可以当前市场最优价格，根据您输入的数量或总额完成交易。
5）购买成功后，您可以在【持仓】中查看到您购买的 MX 代币。


市价单卖出操作和买入类似，输入您想要卖出的 MX 数量或总额，即可获得 USDT 代币。同样您在卖出后，可以在当前持仓中查看相应的 USDT 代币。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


