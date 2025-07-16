







市价委托即我们常说的市价单，是指用户以当前市场最优价格立即执行买入或者卖出，达到快速成交的目的。





MEXC 市价单涉及概念：

买入价/卖出价：用户买入/卖出加密货币时的市场最优价格。

买入量/卖出量：用户输入购买/出售加密货币的数量。

成交额：用户输入购买/出售加密货币的金额。





需要注意的是，若单笔市价总额过大，则会存在未成交部分撤销的情况。









我们以买入 MX/USDT 交易对为例进行市价委托展示。









1）打开 MEXC 官网并登录账号，进入【现货交易】页面。





2）选择【市价】委托。









3）您可以选择输入【成交额】，或者输入【买入量】。





4）点击【买入MX】即可以当前市场最优价格，根据您输入的成交额或买入量完成交易。





5）购买成功后，您可以在【当前持仓】中查看到您购买的 MX 代币。













1）打开 MEXC App 并登录账号，点击下方【交易】进入现货交易页面。

2）选择【市价委托】。

3）选择输入【数量】，或者输入【总额】。

4）点击【买入MX】，即可以当前市场最优价格，根据您输入的数量或总额完成交易。

5）购买成功后，您可以在【持仓】中查看到您购买的 MX 代币。









市价单卖出操作和买入类似，输入您想要卖出的 MX 数量或总额，即可获得 USDT 代币。同样您在卖出后，可以在当前持仓中查看相应的 USDT 代币。



