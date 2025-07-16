



跟单体验金是 MEXC 平台一种专门用于跟单交易的体验金，用户领取后可以用它来参与合约跟单交易。









当您收到跟单体验金或体验金到期被收回时，MEXC 平台会通过邮件、短信、站内信、push 等方式通知到您。









您可以在【我的跟单】、【跟单参数设置】、【修改跟单资金】等页面，查看到当前未使用的跟单体验金金额。













在跟单交易中，输入跟单资金时会优先使用跟单体验金。





如下图所示，在设置跟单参数时，如果您总共打算投入 50 USDT用于跟单交易。其中 20 USDT 为跟单体验金，除此之外您还需要投入 50 - 20 = 30 USDT。









另外在增加跟单资金时，如果您的账户中有跟单体验金，也会优先使用跟单体验金。













1）在进行跟单交易时，您的投入资金将优先使用跟单体验金。





2）跟单体验金可以用于开仓保证金、手续费抵扣、平仓亏损抵扣、资金费抵扣。









1）请您在跟单体验金的有效期内使用，逾期未使用的部分将自动失效。





2）如果同一用户多次获得跟单体验金，以最近一次领取的跟单体验金到期时间为准。









3）跟单体验金仅限用于跟单交易，不可用于其他交易，不支持提现或划转，产生盈利的部分可自由提现或划转。





4）跟单体验金一经使用不可撤回，跟单过程中如减少投资金额，已使用的体验金部分不予退还。



