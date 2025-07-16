Web3 电竞革命来袭：Gameness 携 GNESS 代币打造玩家经济新生态





随着 Web3 技术持续重塑产业格局，区块链创新正推动电竞与游戏行业迎来颠覆性变革。在这场变革浪潮中，Gameness 平台凭借其创新的 GNESS 代币体系，为玩家、开发者与品牌方构建了独特的生态闭环。作为首个完全基于去中心化交易所（DEX）发行的平台通证，GNESS 不仅是 Gameness 超级应用的核心支柱，更通过“成就即赚取（Achieve-2-Earn）”的社区驱动模式，重新定义了 Web3 游戏与 AI 的结合范式。本文将深度解析 Gameness 项目的创新价值、GNESS 代币的核心功能，以及其为何成为 Web3 领域不容错过的投资机遇。









Gameness 是一个打通 Web2 与 Web3 壁垒的综合性平台，通过区块链技术为电竞产业注入全新活力。项目延续了前身品牌 The Academys 的技术沉淀，将传统游戏体验与 Web3 创新机制深度融合——玩家可通过游戏成就获得经济回报与数字资产所有权，品牌方与开发者则能借助平台工具实现用户增长与互动升级。





平台核心围绕“社区共建”理念展开：





用户可通过直观易用的超级应用参与赛事、获取奖励，并通过 LockNess（代币质押）与 NessPerience（沉浸式体验）等功能，实现长期活跃度提升。





项目口号“AI+游戏赋能成长”体现了其技术愿景，通过 AI 算法优化玩家体验与赛事运营。









作为 Gameness 生态的原生通证，GNESS 仅在 DEX 发行，完美契合去中心化金融（DeFi）精神。其核心应用场景包括：





GNESS 持有者可参与 Gameness DAO 治理，对电竞联赛规则、线下赛事选址等关键议题行使投票权，真正实现“用户共治”。





通过 LockNess 质押机制，用户可根据质押数量与周期获得阶梯式权益升级，个人玩家（B2C）与企业用户（B2B）均可通过长期持有获取超额收益。





平台内所有交易（如赛事报名费、NFT购买）均通过 GNESS 结算，确保代币在生态内形成闭环流通。





玩家可通过游戏成就赚取 GNESS 代币与 NFT 纪念品，这些数字资产可存储于个人“荣耀博物馆”或进行自由交易。





GNESS 是参与平台赛事、训练营与线下聚会的“通行证”，精英用户（Nessies）还可根据代币与 NFT 持有量解锁专属特权。









GNESS 总发行量 5 亿枚，通过可持续的代币经济学设计平衡早期参与者激励与生态长期稳定。









所有赛事数据（选手表现、比赛结果等）均上链存储，杜绝数据篡改风险，构建公平竞技环境。





平台已覆盖 42 个国家、拥有超 640 万用户，目标年内突破 1,000 万用户大关。与 Binance、Sandbox、KuCoin 等机构的战略合作，进一步加速其全球扩张。









Burak Çevik（创始人兼 CEO）：前 ESL 与 Bigpoint 高管，著有两本电竞领域专著，兼具商业洞察与行业资源。

Metin Erduran（联合创始人兼 CTO）：曾任职 Riot Games 的技术专家，主导平台技术架构研发。

Boğaçhan Aydın（商务拓展负责人）：深耕电竞投资领域，擅长战略资源整合。





团队在公开宣言中强调：“GNESS 的未来由每一位参与者共同书写，社区力量才是真正的核心引擎。”









凭借清晰的战略路线图，Gameness 正稳步迈向电竞行业领导者地位：





2023 年完成种子轮融资，与亚马逊、微软等品牌达成合作；

在 Binance 平台举办多场千万级赛事；

创始人 Burak Çevik 在访谈中透露，项目从初代产品迭代而来，致力于通过 Web3 技术实现“玩家价值回归”。









Gameness 与 GNESS 代币的诞生，标志着 Web3 电竞经济迈入全新阶段。通过“成就即赚取”模式、透明区块链架构与顶级资源整合，平台为玩家、品牌与投资者创造了三赢机遇。随着 2025 年 4 月 DEX 首发的临近，GNESS 有望成为 Web3 生态中连接虚拟与现实的关键纽带，引领电竞产业进入“用户主权时代”。





