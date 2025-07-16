1. 什么是 Wave（WAV） Wave（WAV）是基于 Sui 区块链构建的综合生态系统的原生代币，专注于 Web3 的交易、娱乐和金融体验。其生态系统已拥有超过 350 万名链上用户、超过 30 万日活跃地址和超过 50 万日交易量，展现了卓越的系统能力和多功能性。 Wave 通过直接集成到 Telegram 等平台中，简化了用户与 EOA 钱包的交互。这不仅扩大了其从 Web2 到 Web1. 什么是 Wave（WAV） Wave（WAV）是基于 Sui 区块链构建的综合生态系统的原生代币，专注于 Web3 的交易、娱乐和金融体验。其生态系统已拥有超过 350 万名链上用户、超过 30 万日活跃地址和超过 50 万日交易量，展现了卓越的系统能力和多功能性。 Wave 通过直接集成到 Telegram 等平台中，简化了用户与 EOA 钱包的交互。这不仅扩大了其从 Web2 到 Web
WAVE：重塑 Web3 交易与金融，开启链上智能新时代

1. 什么是 Wave（WAV）


Wave（WAV）是基于 Sui 区块链构建的综合生态系统的原生代币，专注于 Web3 的交易、娱乐和金融体验。其生态系统已拥有超过 350 万名链上用户、超过 30 万日活跃地址和超过 50 万日交易量，展现了卓越的系统能力和多功能性。

Wave 通过直接集成到 Telegram 等平台中，简化了用户与 EOA 钱包的交互。这不仅扩大了其从 Web2 到 Web3 的覆盖范围，还确保了无缝且便捷的用户体验。Wave 不仅是一个代币交易平台，还提供了以下一系列优质功能：

  • AI 交易助手：提供实时市场洞察，帮助用户做出精准的交易决策。
  • Meme World：轻松启动和交易 Meme 币，覆盖数百万用户。
  • 基于社交的访问方式：通过社交媒体即时交易代币，无需额外应用程序。
  • 自动抢单：高精度自动执行交易，确保用户不错过任何盈利机会。
  • DEX 整合：将所有去中心化交易所整合到一个平台，快速高效地完成交易。
  • 安全交易：交易前进行链上验证，确保安全的交易环境。

Wave World 的愿景是成为新用户和专业交易者的综合门户，通过交易、质押、流动性挖矿和多种金融产品解锁多重盈利机会。


2. Wave 的工作原理


Wave World 是一个集成生态系统，提供多种服务，包括：
  • 代币交易：用户可以通过 WAV/USDT 等交易对在 MEXC 等知名交易所交易 WAV。
  • 边玩边赚（Play-to-Earn）：集成的游戏不仅提供娱乐，还能让玩家赚取 WAV 代币作为奖励。
  • DeFi 和质押：DeFi 系统允许用户质押、参与流动性挖矿，并通过去中心化金融产品赚取被动收入。

3. WAV 代币经济学


3.1 总供应量及代币分配

Wave World（WAV）的代币总供应量为 10 亿枚，分配如下：
  • 种子轮：10%
  • 私募轮：12%
  • 公募轮：1.5%
  • 流动性：4%
  • 生态系统：30%
  • 第一季空投：10%
  • 社区：15%
  • 顾问与早期贡献者：8%
  • 团队：9.5%

3.2 代币解锁计划


种子轮、私募轮和公募轮的代币在解锁前都有锁仓期：“种子轮”和“私募轮”的锁仓期分别为 12 个月和 9 个月，“公募轮”将在 4 个月后完全解锁。
流动性代币将在 TGE 时完全解锁，确保平稳交易。
生态系统代币将在 60 个月内逐步解锁，第一季空投代币将在 4 个月内全部分发。
社区代币在 5 个月后解锁，并在 55 个月内逐步解锁。
顾问、早期贡献者和团队代币将锁仓 1 年，并分别在 24 和 48 个月内解锁，确保项目稳定增长，避免抛售压力。

4. Wave 的核心用途


WAV 代币不仅是支付手段，还为用户和开发者提供了多种用途：

主要支付方式：WAV 是 Wave 生态系统的核心货币，用于 dApp、边玩边赚游戏、DeFi 产品和交易平台的交易。
交易费用与 dApp 集成：集成到 Wave 生态系统的第三方 dApp 和游戏必须使用 WAV 支付交易费用，形成代币的真实需求。
盈利与质押：WAV 持有者可将代币质押在 Wave 的 DeFi 产品中赚取利息和奖励，优化被动收入。
Meme 代币专属权益：通过 WavePad 和 WaveStaking，WAV 持有者可以优先参与 Meme 代币的预售，在公开上市前增加投资机会。
回购与销毁机制：Wave 承诺利用平台收入回购并销毁 WAV 代币，控制通胀，提升长期价值。

5. Wave 的未来潜力


Wave 通过在 Sui 区块链上扩展其生态系统，以及整合 DeFi、AI 交易、Meme 代币和 dApp，展现了显著的增长潜力。项目计划支持多链功能，进一步增加流动性并扩大全球市场覆盖。

随着 AI 交易功能的开发，用户将拥有实时市场分析工具，优化交易策略。在未来的路线图中，Wave 将专注于扩展 dApp，为长期发展奠定坚实基础。

6. 如何购买 WAV 代币


作为全球领先的数字交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度快、热币种类齐全、流动性好等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。WAV 目前已在 MEXC 平台上线 ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。

1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 WAV 代币名称，选择 WAV 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


