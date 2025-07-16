WAVE：重塑 Web3 交易与金融，开启链上智能新时代









Wave（WAV）是基于 Sui 区块链构建的综合生态系统的原生代币，专注于 Web3 的交易、娱乐和金融体验。其生态系统已拥有超过 350 万名链上用户、超过 30 万日活跃地址和超过 50 万日交易量，展现了卓越的系统能力和多功能性。





Wave 通过直接集成到 Telegram 等平台中，简化了用户与 EOA 钱包的交互。这不仅扩大了其从 Web2 到 Web3 的覆盖范围，还确保了无缝且便捷的用户体验。Wave 不仅是一个代币交易平台，还提供了以下一系列优质功能：





AI 交易助手 ：提供实时市场洞察，帮助用户做出精准的交易决策。

Meme World ：轻松启动和交易 Meme 币，覆盖数百万用户。

基于社交的访问方式 ：通过社交媒体即时交易代币，无需额外应用程序。

自动抢单 ：高精度自动执行交易，确保用户不错过任何盈利机会。

DEX 整合 ：将所有去中心化交易所整合到一个平台，快速高效地完成交易。

安全交易：交易前进行链上验证，确保安全的交易环境。





Wave World 的愿景是成为新用户和专业交易者的综合门户，通过交易、质押、流动性挖矿和多种金融产品解锁多重盈利机会。













Wave World 是一个集成生态系统，提供多种服务，包括：

代币交易 ：用户可以通过 WAV/USDT 等交易对在 MEXC 等知名交易所交易 WAV。

边玩边赚 （Play-to-Earn） ：集成的游戏不仅提供娱乐，还能让玩家赚取 WAV 代币作为奖励。

DeFi 和质押：DeFi 系统允许用户质押、参与流动性挖矿，并通过去中心化金融产品赚取被动收入。









Wave World（WAV）的代币总供应量为 10 亿枚，分配如下：

种子轮：10%

私募轮：12%

公募轮：1.5%

流动性：4%

生态系统：30%

第一季空投：10%

社区：15%

顾问与早期贡献者：8%

团队：9.5%









种子轮、私募轮和公募轮的代币在解锁前都有锁仓期：“种子轮”和“私募轮”的锁仓期分别为 12 个月和 9 个月，“公募轮”将在 4 个月后完全解锁。

流动性代币将在 TGE 时完全解锁，确保平稳交易。

生态系统代币将在 60 个月内逐步解锁，第一季空投代币将在 4 个月内全部分发。

社区代币在 5 个月后解锁，并在 55 个月内逐步解锁。

顾问、早期贡献者和团队代币将锁仓 1 年，并分别在 24 和 48 个月内解锁，确保项目稳定增长，避免抛售压力。









WAV 代币不仅是支付手段，还为用户和开发者提供了多种用途：





主要支付方式：WAV 是 Wave 生态系统的核心货币，用于 dApp、边玩边赚游戏、DeFi 产品和交易平台的交易。

交易费用与 dApp 集成：集成到 Wave 生态系统的第三方 dApp 和游戏必须使用 WAV 支付交易费用，形成代币的真实需求。

盈利与质押：WAV 持有者可将代币质押在 Wave 的 DeFi 产品中赚取利息和奖励，优化被动收入。

Meme 代币专属权益：通过 WavePad 和 WaveStaking，WAV 持有者可以优先参与 Meme 代币的预售，在公开上市前增加投资机会。

回购与销毁机制：Wave 承诺利用平台收入回购并销毁 WAV 代币，控制通胀，提升长期价值。









Wave 通过在 Sui 区块链上扩展其生态系统，以及整合 DeFi、AI 交易、Meme 代币和 dApp，展现了显著的增长潜力。项目计划支持多链功能，进一步增加流动性并扩大全球市场覆盖。





随着 AI 交易功能的开发，用户将拥有实时市场分析工具，优化交易策略。在未来的路线图中，Wave 将专注于扩展 dApp，为长期发展奠定坚实基础。









作为全球领先的数字交易平台，MEXC 凭借在手续费低、交易速度快、热币种类齐全、流动性好等方面的优势，帮助投资者在瞬息万变的市场中迅速抓住机遇。WAV 目前已在 MEXC 平台上线 ，您可以在 MEXC 以超低费率进行代币交易。





1）打开并登录 MEXC App 或 官网网站

2）在搜索框中搜索 WAV 代币名称，选择 WAV 的 现货 合约 交易；

3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。







