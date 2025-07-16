WalletConnect：连通 Web3 的桥梁，开启加密世界大门

MEXC 将首发上线 WCT 现货和合约交易！目前 MEXC 平台已经开启了 WCT 代币的充值通道，您可以将自己手中的 WCT 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。 与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 WCT 的充值/交易活动，瓜分价值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的奖励。 1. 什么是 WalletConnect (WCT) WallMEXC 将首发上线 WCT 现货和合约交易！目前 MEXC 平台已经开启了 WCT 代币的充值通道，您可以将自己手中的 WCT 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。 与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 WCT 的充值/交易活动，瓜分价值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的奖励。 1. 什么是 WalletConnect (WCT) Wall
MEXC 将首发上线 WCT 现货和合约交易！目前 MEXC 平台已经开启了 WCT 代币的充值通道，您可以将自己手中的 WCT 代币充值到 MEXC 平台等待后续交易。

与此同时，您还可以前往 MEXC Airdrop+ 活动页面，参与 WCT 的充值/交易活动，瓜分价值 273,000 WCT & 50,000 USDT 的奖励。

1. 什么是 WalletConnect (WCT)


WalletConnect 是第一个开源加密协议，可实现数字钱包和去中心化应用程序 (dApp) 之间的安全连接。借助这项技术，用户可以轻松访问各种 dApp，而无需透露私钥，从而确保最大程度的安全。

2. 为什么要使用 WalletConnect


兼容所有类型的钱包：从 Trust Wallet、MetaMask 到 Rainbow Wallet，共支持超过 600 多种不同的钱包。您还可以使用 50000 多个支持的去中心化应用！

绝对安全：所有连接都是端到端加密的，确保没有人可以窃取您的信息或资金。

使用方便：只需扫描二维码或点击链接，无需输入复杂的私钥，不用担心被骗。

3. WalletConnect 的运作原理


只需几个简单步骤，您就可以安全地将加密钱包连接到您喜欢的去中心化应用中，如 Uniswap 或 OpenSea：

1）访问 dApp：打开您需要使用的去中心化应用。
2）选择钱包连接：点击“连接钱包”按钮，选择 WalletConnect。
3）扫描二维码或点击链接：如果使用电脑，扫描二维码；如果使用手机，点击链接。
4）在钱包应用中确认连接：在钱包应用中确认连接请求。

就是这么简单！现在，您可以直接在 dApp 上进行交易、兑换代币等操作，而无需输入您的私钥。

4. WalletConnect 的代币经济学


WCT 是 WalletConnect 网络的原生代币，WCT 的初始总供应量限定为 10 亿枚，旨在通过公平分配，鼓励用户参与并推动生态系统的可持续发展。WCT 的代币经济模型包括以下分配：

WalletConnect 基金（27%）
用于合作伙伴关系、赞助、生态系统开发以及市场推广活动。
空投（18.5%）
分阶段释放，旨在吸引新用户并保持社区活跃度。
团队（18.5%）
分配给创始成员和项目开发者，以确保项目的持续开发。
奖励（17.5%）
用于质押和贡献奖励活动，以增强网络安全性。
投资者（11.5%）
分配给项目早期支持者，以感谢他们的支持。
核心开发（7%）
用于协议开发及相关模块的建设。

这种代币经济模型不仅能够激励用户积极参与，还为 WalletConnect 生态系统的开发和扩展提供了稳定的资源支持。


5. WCT 的功能与用途


WCT 不仅仅是一种普通的代币，它在生态系统中扮演着关键角色，推动网络的高效运作与持续增长。WCT 的主要用途包括以下几个方面：

网络参与奖励：用户通过质押 WCT、运行节点以及与钱包合作可以获得奖励，鼓励积极参与并确保系统稳定性。

提升网络性能和可靠性：质押 WCT 有助于提高网络安全性，保持最佳性能，同时激励社区贡献，促进生态的可持续发展。

治理与投票权：WCT 持有者可以对重要决策（如协议升级和系统改进）进行投票，从而影响网络的未来发展方向。

可持续收入来源：WCT 被用于支付交易费用及其他收入渠道，为生态系统的长期发展和经济稳定作出贡献。

6. WalletConnect (WCT) 团队与合作伙伴


6.1 开发团队


WalletConnect 由首席执行官 Jess Houlgrave 领导，她在支付、艺术、加密货币和金融领域拥有超过 12 年的经验。Jess 曾担任 Checkout.com 的首席战略官，并创立了 Codex Protocol。她还是英国央行数字货币（CBDC）论坛的成员，以及 Art and Blockchain Fund 的创始人。在她的领导下，WalletConnect 致力于构建一个安全且用户友好的去中心化生态系统。

6.2 战略合作伙伴


WalletConnect 与行业顶尖企业如 Coinbase Ventures 和 Polygon Ventures 建立了合作关系，借助他们的资金支持扩大平台的全球影响力。该生态系统目前已包含数百个钱包和数千个去中心化应用，形成了一个强大的交流与互动网络。

7. WalletConnect 的发展潜力


随着去中心化应用和区块链技术的不断发展，WalletConnect 将成为连接钱包与 dApp 的重要桥梁，提供安全的连接方式。更高的安全性和优化的交易功能将吸引更多用户，而在 MEXC 等知名交易所的上线也确保了代币的高流动性。此外，其去中心化治理机制和活跃的社区为广泛采用和潜在的投资机会奠定了坚实基础。

8. 如何在 MEXC 购买 WCT 代币


WalletConnect 是加密钱包与去中心化应用之间的重要桥梁，在区块链生态系统中提供安全、用户友好且去中心化的连接方式。如果您正在寻找一个具有高流动性、灵活杠杆交易以及便捷转换功能的可靠交易平台，MEXC 是您的理想选择。不要错过投资充满潜力的 WCT 的机会！

1）打开并登录 MEXC App 或官网网站
2）在搜索框中搜索 WCT 代币名称，选择 WCT 的现货合约交易；
3）选择下单方式，输入数量、价格等参数完成交易。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


