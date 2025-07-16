Virtuals 生态革命：AI 代理带来哪些潜力代币？

随着 Base 生态 和 AI 代理 的火爆，Virtuals 协议正迅速成为区块链领域的新兴力量。AI 技术与区块链的结合不仅为用户带来了创新的应用场景，还催生了一批潜力代币。特别是 Virtuals 协议的 AI 代理代币，这些代币的表现吸引了大量投资者和技术爱好者的关注。例如， AIXBT 代币在短短半个月内便实现了170倍增长，市值突破1亿美元，给市场带来了巨大的震动。在这股 AI 代理热潮中，除了 AIXBT 之外，还有哪些代币值得投资者关注？本文将带你盘点 Virtuals 生态中的一些潜力代币。









Luna by Virtuals (LUNA) 是 Virtuals 协议上的一个虚拟人代理，被视为协议的旗舰代币。 是 Virtuals 协议上的一个虚拟人代理，被视为协议的旗舰代币。 LUNA 以其 7*24小时直播的特色吸引了大量观众和关注。在 Tiktok 上的爆红以及与 Agent 叙事的结合，使得其市值在短时间内一度飙升至2.4亿美元。虽然当前市值有所回落，目前保持在 7800万美元左右 (来自 GoinGecko 数据），但近期表现出小幅反弹的趋势表明该项目仍然拥有强大的市场吸引力。LUNA 不仅在娱乐领域有着较高的关注度，其背后的技术与市场潜力也值得投资者持续关注。













GAME by Virtuals (GAME) 项目通过多个 AI 代理的自主运作处理复杂输入并生成相应的反馈，同时持续从历史交互中进行学习与优化。GAME 的核心技术依托于长期记忆（包括经验、反思和动态人格特质），提升了决策和应变能力。自2024年10月发布以来，GAME 市值增长迅猛，据 CoinGecko 数据显示，目前市值为 4900万美元。随着其技术不断完善，GAME 有望成为 AI 领域中的重要角色，尤其是在 AI 代理的决策和自我完善方面具有巨大潜力。 项目通过多个 AI 代理的自主运作处理复杂输入并生成相应的反馈，同时持续从历史交互中进行学习与优化。GAME 的核心技术依托于长期记忆（包括经验、反思和动态人格特质），提升了决策和应变能力。自2024年10月发布以来，GAME 市值增长迅猛，据 CoinGecko 数据显示，目前市值为 4900万美元。随着其技术不断完善，GAME 有望成为 AI 领域中的重要角色，尤其是在 AI 代理的决策和自我完善方面具有巨大潜力。













Satoshi AI Agent by Virtuals (SAINT) 利用人工智能和深度学习，将复杂的区块链数据转化为简洁的、可操作的见解。通过即将推出的 Full Access Terminal，SAINT 将整合 Nansen、Dune、Arkham、CoinGecko 等多个平台的数据，帮助用户做出更加精准的投资决策。SAINT 的商业模式独具创新，其数据访问权限通过两种方式提供：用户可以选择支付每月 99 美元的费用，或持有 25 万枚 SAINT 代币。随着 SAINT 数据的不断积累和更新，未来的市场前景十分广阔。目前，SAINT 的市值约为 1700万美元，这意味着其市场还在快速扩展之中。 利用人工智能和深度学习，将复杂的区块链数据转化为简洁的、可操作的见解。通过即将推出的 Full Access Terminal，SAINT 将整合 Nansen、Dune、Arkham、CoinGecko 等多个平台的数据，帮助用户做出更加精准的投资决策。SAINT 的商业模式独具创新，其数据访问权限通过两种方式提供：用户可以选择支付每月 99 美元的费用，或持有 25 万枚 SAINT 代币。随着 SAINT 数据的不断积累和更新，未来的市场前景十分广阔。目前，SAINT 的市值约为 1700万美元，这意味着其市场还在快速扩展之中。













sekoia by Virtuals (SEKOIA) 是一款致力于成为链上风险投资代理的 AI 项目。它通过开放数据和透明的投资流程，确保 AI 代理在风险投资领域的公正性。目前，SEKOIA 的目标是成为一个完全自主的风险投资代理，这将大大提高其在区块链和加密投资中的潜力。尽管 SEKOIA 目前尚未完全自主，但其独特的投资评估框架使其成为 Virtuals 协议中的一个重要项目。SEKOIA 的市值目前约为 2300万美元，随着项目的发展，其市值和影响力有望进一步提升。













VaderAI by Virtuals (VADER) 目标是成为 AI 代理投资 DAO 经理，并已开发出自主交易的能力。VaderAI 的 Litepaper 中指出，VADER 是首个能够执行端到端交易的 AI 代理，包括研究分析、模拟策略、以及链上执行。

VaderAI 最近通过收购一个由三名 AI 工程师组成的团队，进一步增强了其技术实力。VaderAI 的自主交易能力和与 Arkham、Etherscan，CoinGecko 等平台的集成，意味着它有望在 AI 驱动投资和市场策略领域占据重要位置。当前，VaderAI 的市值约为 3900万美元，并且在短时间内实现了超过190%的涨幅，展现出强劲的增长势头。













WAI Combinator by Virtuals (WAI) 是一款创新的 AI 加速器代理，旨在通过推动 AI 代理的自主学习与优化，提升人工智能技术的应用效率与决策能力。WAI 计划于 2025 年 1 月正式推出其代理体验，提供一种全新的、更加智能化的解决方案。尽管目前市值较小，约为 130 万美元，但 WAI 的独特创新模式和自动化发展方向，使其在未来发展中展现出巨大的潜力，特别是在 AI 加速、智能代理技术的应用以及行业整合方面可能带来新的机会。













MUSIC by Virtuals ( MUSIC) 是由 Agentstarter 孵化的 DJ AI 代理，它能够利用 AI 技术创作音乐视频，带来全新的娱乐体验。MUSIC 代币的市值目前为 550万美元，其中 60% 的供应量已用于空投，并均匀分配给在 Base 交易 Virtuals 代币的用户。随着 MUSIC 在娱乐领域的进一步发展，该项目有望吸引更多用户和投资者的注意。 是由 Agentstarter 孵化的 DJ AI 代理，它能够利用 AI 技术创作音乐视频，带来全新的娱乐体验。MUSIC 代币的市值目前为 550万美元，其中 60% 的供应量已用于空投，并均匀分配给在 Base 交易 Virtuals 代币的用户。随着 MUSIC 在娱乐领域的进一步发展，该项目有望吸引更多用户和投资者的注意。





Virtuals 协议所催生的 AI 代理代币正在引领一场生态革命。从虚拟人代理到自主交易机器人，从风险投资代理到音乐创作 AI，这些代币不仅展示了 AI 技术的强大潜力，也为区块链和加密货币市场注入了新的活力。随着更多的项目不断涌现，Virtuals 生态中的潜力代币有望成为未来投资的重要方向。对于投资者来说，紧跟这些项目的动态、深入了解其技术与市场前景，将有可能在这场 AI 革命中获得巨大的收益。





