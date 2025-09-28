快速查看 MEXC 合约交易页面自选代币，实时掌握加密资产价格波动













使用“自选”功能，用户可以将重点关注或常用的合约交易对纳入个性化列表，便于快速访问和集中管理。其优势包括：





提高效率 ：省去在众多交易对中反复搜索的时间，快速进入重点代币页面；

便于监控 ：一览式掌握自选代币的实时行情、波动幅度与成交数据，辅助交易判断；

个性化分组 ：移动端支持自选代币分组管理，方便不同策略或类别的币种分类查看；

辅助决策：结合排序功能与图表走势，自选列表成为用户自建的动态观察面板。

















在合约交易页面，将鼠标移动至交易对旁边的【▼】上，将会弹出不同的合约币对。您可以直接点击不同交易币对前的【☆】完成自选。





如果您没有看到自己想要自选的合约交易币对，您也可以在搜索框中直接搜索，然后再点击搜索出的交易币对前的【☆】完成自选。

















打开 MEXC App 并登录账号，点击首页下方【行情】，选择【自选】下的【合约市场】，点击【添加到自选】按钮。





在搜索框中输入您要添加到自选的合约交易代币名称，如 BTC，点击 BTC USDT 永续右侧的【☆】将代币添加到自选列表中。





















在刚刚自选合约代币页面，点击【自选】即可查看到您的自选代币，页面上详细展示了合约代币的名称、最新价、涨跌幅和成交额等数据，您可以根据最新价、涨跌幅或成交额进行顺序或倒序的排序。









您还可以在页面的最下方，点击【≡】中的【自选与热门】，将自己自选的合约代币快捷展示在页面下方。





页面下方【★】标志后的代币为您的自选合约代币，【🔥】标志后的代币为当前热门的合约代币。





您可以通过点击两侧的【<】【>】符号实现合约代币的移动，从而展示出其他的合约代币。









在页面最下方的右侧，点击编辑按钮，您可以对自选合约代币进行拖动【☰】排序，勾选【显示价格】，页面下方展示的自选和热门代币将在涨跌幅数据前增加价格数据。点击【确认】完成编辑。













在 App 的【行情】页面，您在【自选】栏下的【合约市场】中即可看到您的自选代币，页面上详细展示了合约代币的名称、最新价、涨跌幅和成交额等数据，您可以根据最新价、涨跌幅或成交额进行顺序或倒序的排序。





点击右侧【+】符号，您还可以创建不同的分组，将您自选的合约代币按照不同类目标准归类到您创建的分组中，方便查看某一种类型的合约代币数据情况。

















MEXC 提供的合约交易是一种以数千种加密货币为投资标的的衍生品交易，投资者不仅能够通过杠杆撬动更大的资金体量，来获取预期收益。还格外考验投资者对投资标的的选择和对入场时机的选择，这就要求合约交易平台能够为用户提供足够多的交易对，并且保持足够快的上线速度和对非常严格的项目审核能力。MEXC 合约交易产品无疑是广大合约用户的首选。截至 2025 年 7 月，MEXC 已经上线了超过 1300 个合约交易对，涵盖了 USDT本位永续合约、USDC本位永续合约和币本位合约，满足了不同交易偏好用户对需求。













以普通用户享受的 USDT 本位永续合约交易手续费率对比，可以发现 MEXC 的合约交易产品在行业内极具竞争力。





交易平台 MEXC 竞争平台 1 竞争平台 2 竞争平台 3 竞争平台 4 挂单费率 0 0.018% 0.02% 0.02% 0.02% 吃单费率 0.02% 0.045% 0.05% 0.06% 0.06%





上表中所选择的 4 家竞争平台均为 CoinMarketCap 排名前 20 的加密货币交易所，通过简明对比，MEXC 合约交易在手续费率上的优势一目了然。仅以吃单费率费率来计算，四家竞争平台的费率在 0.045%～0.06% 之间，最高的是 MEXC 费率的 3 倍，最低的也有 2.25 倍。





举例来看，假设某用户 Alice 计划投资本金 10,000 USDT 进行交易，使用 10 倍杠杆，以挂单角色开仓，以吃单角色平仓，那么 Alice 在以上 5 家交易平台需要支付的手续费（均以 100,000 的仓位价值计算，忽略仓位价值波动）分别是：





交易平台 MEXC 竞争平台 1 竞争平台 2 竞争平台 3 竞争平台 4 挂单手续费（USDT） 0 18 20 20 20 吃单手续费（USDT） 20 45 50 60 60 总手续费（USDT） 20 63 70 80 80





通过实际交易产生的真实手续费对比，可以更直观的感受到 MEXC 合约交易的 低手续费率规则 ，在为用户节省交易成本上的巨大优势。





不仅如此，MEXC 目前（本文撰稿时间为 2025 年 7 月 22 日）还推出了 0 费率狂欢节 ，超过 140 个合约交易对享受 挂单与吃单双向零手续费优惠，全面让利全球用户。





如果您是 Solana 生态的深度用户，此时还可以参与 Solana 生态月 活动，吃单与挂单双向零费率交易 Solana 生态系列代币。还可以参与质押 SOL，享受最高 999% APR。









自 MEXC 成立以来，长期以发掘优质项目，快速上线新项目为优势，广受用户好评。多年的行业积累和口碑，让MEXC 积累千万用户，成为众多新老用户的第一选择，业务遍及全球 170 多个国家和地区。庞大的用户基数，使MEXC 合约交易拥有极好深度，且合约档位均衡，价格合理透明。过去 24 小时 MEXC 合约成交量达到 406 亿美金 以上。这可以保证用户在极端行情下平稳交易，避免发生意外爆仓。（注：数据截取时间 2025 年7 月 22 日，来源 CoinMarketCap）









BTCUSDT 交易对为例，通过计算 BTCUSDT 合约盘口中间价 ±5 个基点内的限价单总量，MEXC 平台为 7,957 万 USDT 左右，而另一家全球排名前三的竞争平台约为 1,842 万 USDT，MEXC 高于行业领先者大概 4.3 倍。









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







