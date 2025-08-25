邀请好友返佣比例调整升级，更有额外体验金奖励！





在 MEXC 平台，您可以通过邀请好友注册使用 MEXC ，从好友的现货和合约交易中获得一定比例的返佣。为了鼓励用户积极邀请新用户加入 MEXC，现对邀请好友返佣比例做出调整升级，具体如下：





1）邀请好友返佣的现货和合约佣金比例均调整为 40%，部分地区为 50%。

2）成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖励。





返佣比例在调整后，在邀请好友数量不变的情况下，邀请人的收益大幅增加。同时本次调整还增加了额外的合约体验金奖励，邀请人和被邀请人都有机会获得。









1）达标好友即每邀请 1 位好友，好友 7 天内累计充值达 100 USDT 并完成合约交易量超过 500 USDT（包含杠杆）。有效充值仅限链上充值、法币充值、银行卡买币、P2P交易及第三方支付。内部转账、红包将不视为有效充值。





2）现货返佣次日 08:00（UTC+8) 左右发放。合约返佣次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。邀请人获得的佣金源自受邀好友的净手续费 (净手续费 = 手续费 - 体验金 - 抵扣金 - 其他手续费折扣)。邀请人实际获得的返佣将以好友用于结算交易手续费的实际币种返还。例如：好友使用 MX 抵扣结算交易手续费时，邀请人实际获得的返佣将以 MX 返还。





3）合约体验金支付的手续费、充提币手续费等不参与推广活动返佣奖励，异常交易行为产生的手续费，不计入推广活动返佣奖励。





4）从好友注册日起，邀请人返佣有效期为 1080 天。

















Airdrop+ 是 MEXC 针对热门项目推出的充值交易活动，完成指定任务即可瓜分项目代币。除此之外，在活动页面点击邀请按钮，完成对应任务也可获得代币奖励，先到先得。





MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。质押代币可随时赎回，用户可根据质押占比瓜分代币奖励。





阳光普照是 MX 持有者专属免费空投活动。只要您连续 24 小时至少持有 5 枚 MX 代币，即可在活动页面一键点击参与目前所有正在进行中的空投活动。您邀请的有效好友数越多，对应系数就会越高，即最终瓜分到的代币奖励就越多。





本次调整 MEXC 为用户提供了更高比例的返佣奖励，进一步激励用户邀请好友并参与到平台活动中。无论您是通过邀请好友获得返佣，还是参与热门项目代币相关活动，都能让您在交易的同时享受到更多收益。立即行动，邀请好友加入 MEXC，一起开启交易之旅！





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。