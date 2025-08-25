在 MEXC 平台，您可以通过邀请好友注册使用 MEXC ，从好友的现货和合约交易中获得一定比例的返佣。为了鼓励用户积极邀请新用户加入 MEXC，现对邀请好友返佣比例做出调整升级，具体如下： 1）邀请好友返佣的现货和合约佣金比例均调整为 40%，部分地区为 50%。 2）成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖在 MEXC 平台，您可以通过邀请好友注册使用 MEXC ，从好友的现货和合约交易中获得一定比例的返佣。为了鼓励用户积极邀请新用户加入 MEXC，现对邀请好友返佣比例做出调整升级，具体如下： 1）邀请好友返佣的现货和合约佣金比例均调整为 40%，部分地区为 50%。 2）成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖
新手学院/市场洞察/活动专区/邀请好友返佣...体验金奖励！

邀请好友返佣比例调整升级，更有额外体验金奖励！

2025年8月25日MEXC
0m
#初阶#新手入门
PoP Planet
P$0.02996-11.17%
MX Token
MX$2.1791+1.33%

在 MEXC 平台，您可以通过邀请好友注册使用 MEXC ，从好友的现货和合约交易中获得一定比例的返佣。为了鼓励用户积极邀请新用户加入 MEXC，现对邀请好友返佣比例做出调整升级，具体如下：

1）邀请好友返佣的现货和合约佣金比例均调整为 40%，部分地区为 50%。
2）成功邀请达标好友后，邀请人最高可获得 60 USDT 合约体验金奖励，每个达标受邀好友同时也可获得 20 USDT 合约体验金奖励。

返佣比例在调整后，在邀请好友数量不变的情况下，邀请人的收益大幅增加。同时本次调整还增加了额外的合约体验金奖励，邀请人和被邀请人都有机会获得。

值得注意的是：


1）达标好友即每邀请 1 位好友，好友 7 天内累计充值达 100 USDT 并完成合约交易量超过 500 USDT（包含杠杆）。有效充值仅限链上充值、法币充值、银行卡买币、P2P交易及第三方支付。内部转账、红包将不视为有效充值。

2）现货返佣次日 08:00（UTC+8) 左右发放。合约返佣次日 09:00（UTC+8) 左右发放，实际发放时间可能有延迟，以次日实际发放时间为准。邀请人获得的佣金源自受邀好友的净手续费 (净手续费 = 手续费 - 体验金 - 抵扣金 - 其他手续费折扣)。邀请人实际获得的返佣将以好友用于结算交易手续费的实际币种返还。例如：好友使用 MX 抵扣结算交易手续费时，邀请人实际获得的返佣将以 MX 返还。

3）合约体验金支付的手续费、充提币手续费等不参与推广活动返佣奖励，异常交易行为产生的手续费，不计入推广活动返佣奖励。

4）从好友注册日起，邀请人返佣有效期为 1080 天。

更多关于邀请好友获得奖励规则详情，您可以在邀请页面最下方进行阅读。如果您还不清楚如何邀请好友，您可以阅读参考《邀请好友注册 MEXC》来学习。

更多奖励：


如果您对热门项目的代币感兴趣，您还可以参与 Airdrop+Launchpool阳光普照活动。

Airdrop+ 是 MEXC 针对热门项目推出的充值交易活动，完成指定任务即可瓜分项目代币。除此之外，在活动页面点击邀请按钮，完成对应任务也可获得代币奖励，先到先得。

MEXC Launchpool 是一个让用户通过质押指定代币以获取热门或新上线币种的空投活动。质押代币可随时赎回，用户可根据质押占比瓜分代币奖励。

阳光普照是 MX 持有者专属免费空投活动。只要您连续 24 小时至少持有 5 枚 MX 代币，即可在活动页面一键点击参与目前所有正在进行中的空投活动。您邀请的有效好友数越多，对应系数就会越高，即最终瓜分到的代币奖励就越多。

本次调整 MEXC 为用户提供了更高比例的返佣奖励，进一步激励用户邀请好友并参与到平台活动中。无论您是通过邀请好友获得返佣，还是参与热门项目代币相关活动，都能让您在交易的同时享受到更多收益。立即行动，邀请好友加入 MEXC，一起开启交易之旅！

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金