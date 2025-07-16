Unite：下一代移动游戏的 Layer 3 区块链解决方案













Unite 专注于通过游戏内赚钱功能增强玩家体验，提供全面的 L3 解决方案，涵盖链、客户端、生态系统，并建立基于全球数十亿每日活跃移动设备的去中心化物理基础设施 (DePin)。





作为一个专为特定用途打造的 L3 链，Unite 采用了 Optimistic Rollup 技术，提供极致扩展性、接近即时的交易确认以及超低的 Gas 费用。经过专门优化的 Gas 费和合约限制，再加上对 EVM 的兼容性，让开发者能够创建丰富而复杂的游戏世界，同时无缝连接去中心化网络。凭借其“移动优先”的设计理念和先进的技术架构，Unite 有望重新定义移动端Web3游戏的未来，为全球玩家带来前所未有的游戏体验。









Unite 主网基于 Base 链构建，是一款具备超高性能的 Layer 3 区块链，专为处理高交易量、极低 Gas 费用和强大安全性而设计，为大众市场移动游戏打造的下一代第三层区块链提供了解决方案。





Unite 主网具有出色的可扩展能力，是需要高频次交互 dApps 的理想解决方案，例如那些拥有数千万日活用户的移动游戏，这种能力为下一代区块链游戏创新奠定了基础。





Gas 费用极低 ：最低可达 21,000 Wei（约 0.000000000084 美元/交易）。

合作伙伴关系：Unite L3 与 Alchemy 和 Syndicate 合作，同时作为 Metabased 社区的一部分，基于 Arbitrum Orbit 构建。通过使用 Metabased 的 Sequencer，Unite 可以扩展到任意数量的分片，并支持任意数量的游戏，确保每款游戏都能实现高性能，同时与 Unite 主网以及 Metabased 社区的合作伙伴实现互操作性。









UNITE 是 Unite 区块链的原生代币，也是 Unite 移动游戏生态系统的核心。UNITE 代币的总供应量为 300 亿，代币分配详情如下：





类别 分配占比 详情 社区发展 30% 30% 的代币用于社区发展，以确保 Unite 生态系统保持活力、吸引力和包容性。这笔资金用于支持各种计划，例如社区活动和代币空投以及营销活动，这些对于吸引新用户和在现有成员中培养社区归属感至关重要。 生态系统 25% 生态系统的代币将用于支持 Unite 平台的开发和扩展，包括与 web3 领域其他项目的合作、集成和协作。这些资金将确保 Unite 始终处于创新前沿，并利用更广泛的去中心化生态系统的优势，持续为用户提供价值。 投资人 20% 20% 的代币将分配给支持 Unite 愿景和发展的投资者。这部分分配将为项目的持续发展和扩张提供必要的资源，从而确保项目的长期可持续性。 团队 19.9% 团队分配是为项目团队成员付出的辛勤工作和奉献精神的认可。这笔资金将激励团队继续推动 Unite 生态系统的创新和发展，确保平台在快速发展的 Web3 游戏领域保持竞争力并始终以用户为核心。 国库储备 5.1% 国库储备作为 Unite 的储备基金，在市场波动或意外发生时提供灵活性和稳定性。这笔资用于支持项目的长期目标，例如研发、基础设施改进和战略投资。













