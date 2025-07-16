1. 什么是 Unite Unite 是为大众市场手机游戏构建的第三层（Layer 3）区块链解决方案，旨在彻底改变移动端 Web3 游戏的格局。Unite 结合了底层L1和L2网络的安全性与去中心化特性，同时具备L3的高速与高效性能，为游戏开发者提供了一个高度优化的环境，支持开发沉浸式、可扩展的游戏体验，推动区块链游戏的可能性达到新的高度。 Unite 专注于通过游戏内赚钱功能增强玩家体验，提供1. 什么是 Unite Unite 是为大众市场手机游戏构建的第三层（Layer 3）区块链解决方案，旨在彻底改变移动端 Web3 游戏的格局。Unite 结合了底层L1和L2网络的安全性与去中心化特性，同时具备L3的高速与高效性能，为游戏开发者提供了一个高度优化的环境，支持开发沉浸式、可扩展的游戏体验，推动区块链游戏的可能性达到新的高度。 Unite 专注于通过游戏内赚钱功能增强玩家体验，提供
新手学院/热币专区/项目介绍/Unite：下一...区块链解决方案

Unite：下一代移动游戏的 Layer 3 区块链解决方案

2025年7月16日MEXC
0m
Unite
UNITE$0.0003128+0.03%
Solayer
LAYER$0.253+3.85%

1. 什么是 Unite


Unite 是为大众市场手机游戏构建的第三层（Layer 3）区块链解决方案，旨在彻底改变移动端 Web3 游戏的格局。Unite 结合了底层L1和L2网络的安全性与去中心化特性，同时具备L3的高速与高效性能，为游戏开发者提供了一个高度优化的环境，支持开发沉浸式、可扩展的游戏体验，推动区块链游戏的可能性达到新的高度。

Unite 专注于通过游戏内赚钱功能增强玩家体验，提供全面的 L3 解决方案，涵盖链、客户端、生态系统，并建立基于全球数十亿每日活跃移动设备的去中心化物理基础设施 (DePin)。

作为一个专为特定用途打造的 L3 链，Unite 采用了 Optimistic Rollup 技术，提供极致扩展性、接近即时的交易确认以及超低的 Gas 费用。经过专门优化的 Gas 费和合约限制，再加上对 EVM 的兼容性，让开发者能够创建丰富而复杂的游戏世界，同时无缝连接去中心化网络。凭借其“移动优先”的设计理念和先进的技术架构，Unite 有望重新定义移动端Web3游戏的未来，为全球玩家带来前所未有的游戏体验。

2. 什么是 Unite Mainnet


Unite 主网基于 Base 链构建，是一款具备超高性能的 Layer 3 区块链，专为处理高交易量、极低 Gas 费用和强大安全性而设计，为大众市场移动游戏打造的下一代第三层区块链提供了解决方案。

Unite 主网具有出色的可扩展能力，是需要高频次交互 dApps 的理想解决方案，例如那些拥有数千万日活用户的移动游戏，这种能力为下一代区块链游戏创新奠定了基础。

  • Gas 费用极低：最低可达 21,000 Wei（约 0.000000000084 美元/交易）。
  • 合作伙伴关系：Unite L3 与 Alchemy 和 Syndicate 合作，同时作为 Metabased 社区的一部分，基于 Arbitrum Orbit 构建。通过使用 Metabased 的 Sequencer，Unite 可以扩展到任意数量的分片，并支持任意数量的游戏，确保每款游戏都能实现高性能，同时与 Unite 主网以及 Metabased 社区的合作伙伴实现互操作性。

3. Unite 的代币经济


UNITE 是 Unite 区块链的原生代币，也是 Unite 移动游戏生态系统的核心。UNITE 代币的总供应量为 300 亿，代币分配详情如下：

类别
分配占比
详情
社区发展
30%
30% 的代币用于社区发展，以确保 Unite 生态系统保持活力、吸引力和包容性。这笔资金用于支持各种计划，例如社区活动和代币空投以及营销活动，这些对于吸引新用户和在现有成员中培养社区归属感至关重要。
生态系统
25%
生态系统的代币将用于支持 Unite 平台的开发和扩展，包括与 web3 领域其他项目的合作、集成和协作。这些资金将确保 Unite 始终处于创新前沿，并利用更广泛的去中心化生态系统的优势，持续为用户提供价值。
投资人
20%
20% 的代币将分配给支持 Unite 愿景和发展的投资者。这部分分配将为项目的持续发展和扩张提供必要的资源，从而确保项目的长期可持续性。
团队
19.9%
团队分配是为项目团队成员付出的辛勤工作和奉献精神的认可。这笔资金将激励团队继续推动 Unite 生态系统的创新和发展，确保平台在快速发展的 Web3 游戏领域保持竞争力并始终以用户为核心。
国库储备
5.1%
国库储备作为 Unite 的储备基金，在市场波动或意外发生时提供灵活性和稳定性。这笔资用于支持项目的长期目标，例如研发、基础设施改进和战略投资。




免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金