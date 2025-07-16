JSM（Joseon Mun）挖矿 是指在Joseon Mun区块链上生成新的JSM代币并验证交易的过程。作为首个合法认可的网络国家Joseon的官方数字货币，JSM代币运行在一个去中心化的网络上，确保没有任何单一实体控制代币的发行或验证。与传统的法定货币不同，Joseon Mun依赖于分布式账本，参与者通过贡献资源来维护网络安全和完整性。

JSM代币的挖矿过程涉及参与者（通常称为矿工或验证者），他们利用自己的计算能力或质押量来验证交易并将新区块添加到区块链中。这种去中心化的方式始于Joseon Mun网络的启动，旨在为Joseon国家创建一种安全、抗审查且不可禁止的数字货币。挖矿机制对于维持JSM的稀缺性、安全性和去中心化至关重要，确保其能够在没有集中监督的情况下持续运行。

共识机制 是区块链网络用来就交易的有效性和账本状态达成一致的协议。对于Joseon Mun来说，其网络运行在以太坊公共区块链上，目前采用的是权益证明（PoS）共识机制。这意味着验证者是根据他们所质押的JSM代币数量来选择，以提议和验证新区块，而不是依赖于高能耗的计算工作。

PoS机制确保所有JSM代币网络的参与者无需中央权威机构即可信任交易的有效性。Joseon Mun使用PoS因其相比传统的工作量证明系统具有显著的能源效率和更快的交易确认时间。验证者受到诚实行为的激励，因为恶意行为可能导致其质押代币的损失。这种结构有效防止了诸如双重支付或女巫攻击等攻击，因为攻击者需要控制极大量的质押JSM代币才能破坏网络。

与其他共识模型相比，JSM的PoS方法通过经济激励提供了更低的能耗、更快的出块时间和增强的安全性。

由于Joseon Mun运行在使用权益证明的以太坊区块链上，因此不需要传统意义上的挖矿（使用ASIC或GPU）。相反，参与者需要：

能够运行以太坊验证节点的计算机或服务器

足够数量的JSM代币 以满足最低质押要求

以满足最低质押要求 与以太坊PoS兼容的验证器软件 ，例如Prysm、Lighthouse或Teku

，例如Prysm、Lighthouse或Teku 安全的数字钱包用于存储JSM代币并管理验证密钥

设置验证节点包括：

安装和配置验证器软件

存入所需的JSM代币以进行质押

通过适当的安全措施保护节点

保持正常运行时间以最大化收益

相比于工作量证明挖矿，PoS验证的能耗显著降低，使其更加便捷且环保。然而，可靠的互联网连接和系统安全性仍然至关重要。

挖掘JSM（Joseon Mun）提供了一个独特的机会，可以通过安全且节能的权益证明机制参与到世界上第一个网络国家中。代币经济学设计用于支持治理和经济增长，透明的分配模式和对网络验证者的强大激励。