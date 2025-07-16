理解FAT现货交易基础

现货交易指的是以当前市场价格直接购买和出售像FAT这样的加密货币，并立即结算。这与期货等衍生品交易不同，后者是在未来某个日期进行结算。在FAT现货市场中，交易者在购买后即实际拥有FAT代币，交易通过一个根据价格和时间优先级匹配买卖订单的订单簿系统执行。 FAT现货交易的主要优势包括： 实际拥有FAT代币，允许参与FAT生态系统。 相比衍生品复杂性较低，使初学者易于上手。 即时结算，使用户在购买后可 现货交易指的是以当前市场价格直接购买和出售像FAT这样的加密货币，并立即结算。这与期货等衍生品交易不同，后者是在未来某个日期进行结算。在FAT现货市场中，交易者在购买后即实际拥有FAT代币，交易通过一个根据价格和时间优先级匹配买卖订单的订单簿系统执行。 FAT现货交易的主要优势包括： 实际拥有FAT代币，允许参与FAT生态系统。 相比衍生品复杂性较低，使初学者易于上手。 即时结算，使用户在购买后可