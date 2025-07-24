EVADORE代币挖矿是指支撑EVADORE区块链的过程，这是一个基于以太坊的网络，旨在最大程度地减少并最终消除在可行领域中的碳排放。与中央银行发行的传统法定货币不同，EVADORE运行在一个去中心化的网络上，参与者贡献资源来验证交易并保护网络安全。该项目的主要目标是支持生态可持续性，并为全球生态系统做出贡献。

EVADORE并不使用传统的工作量证明（PoW）挖矿，而是利用已经过渡到权益证明（PoS）共识机制的以太坊网络。在此模型中，被称为验证者的网络参与者将其代币进行质押，以验证交易并提议新的区块。这个过程确保了EVADORE代币的安全性、去中心化和稀缺性，且无需使用高能耗的挖矿硬件。

共识机制是一种基础协议，允许区块链网络在没有中央权威的情况下就交易的有效性和账本状态达成一致。作为基于以太坊的项目，EVADORE使用权益证明（PoS）共识机制。在PoS中，验证者根据他们所质押的EVA（或ETH，取决于具体实现）数量被选中来提议和验证新区块。

这种方法提供了几个优势：

能源效率 ：PoS比PoW消耗的能量显著减少，这与EVADORE的生态使命相一致。

：PoS比PoW消耗的能量显著减少，这与EVADORE的生态使命相一致。 安全性 ：攻击者需要控制大多数质押代币，使得攻击在经济上不可行。

：攻击者需要控制大多数质押代币，使得攻击在经济上不可行。 去中心化：任何持有必要数量EVADORE代币的人都可以参与验证，促进了一个更加分布式的网络。

通过使用PoS，EVADORE确保其网络保持安全和可靠，同时支持其减少环境影响的目标。

数字代币EVADORE（EVA）的总发行量（最大供应量）为1,000,000,000 EVA。

流通供应量数据因来源不同而有所差异，最新数据显示：

截至2025年6月，流通量为173,820,000 EVA

另一平台报告的流通量为666,489,160 EVA

比例分配细节（如团队、生态系统、投资者或社区的分配）在搜索结果中未明确说明。要全面了解EVADORE代币的分配情况，请查阅官方EVADORE白皮书。

指标 值 最大供应量 1,000,000,000 EVA 流通供应量 173,820,000–666,489,160 EVA（因来源而异） 分配详情 搜索结果中未明确说明；请参见白皮书

有关比例分配的最准确和最新的信息，请直接参考官方EVADORE白皮书。

在像EVADORE这样的PoS系统中，参与者（验证者）会因质押其代币并帮助保护网络而获得奖励。奖励通常来自交易费用和新发行的EVADORE代币，不过确切的奖励结构和任何调整机制（例如随时间减少）应在官方文档中参考。

验证者的盈利能力取决于：

质押的EVADORE代币数量

网络参与率

交易费量

EVADORE的市场价格

与PoW挖矿不同，这里没有硬件成本，但存在锁定代币作为质押的机会成本。

由于EVADORE采用PoS模型，因此不需要传统的挖矿硬件（如ASIC或GPU）。相反，参与者需要：

能够运行验证节点的计算机或服务器

可靠的互联网连接

用于存储质押EVADORE代币的安全钱包

推荐的软件包括官方EVADORE节点客户端或兼容的以太坊PoS验证器软件。设置过程涉及：

安装节点软件

配置验证器

质押所需数量的EVADORE

保护私钥并维持正常运行时间

与PoW挖矿相比，能耗极低，使其既易于访问又环保。

挖矿（质押）EVADORE提供了一种参与专注于生态可持续性网络的方式，利用了节能的权益证明共识机制。