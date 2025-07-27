理解CELR挖矿和共识机制

CELR挖矿是指参与者通过贡献来保障和运营Celer Network（一个旨在提升多条区块链可扩展性和互操作性的第二层区块链平台）的过程。与依赖计算能力解决数学难题的传统挖矿不同，CELR挖矿基于质押模型。参与者（称为验证者）质押CELR代币（Celer Network的原生代币）以支持网络共识并赚取奖励。
Celer Network于2018年由一群拥有计算机科学博士学位的工程师团队创立，目标是为跨链去中心化应用（dApps）创建一个去中心化、可扩展且高效的基础设施。Celer Network中的挖矿过程主要涉及质押CELR代币以验证交易并保护网络安全，而不是通过高能耗的计算进行挖矿。这种方法确保了安全性和去中心化，同时避免了工作量证明系统带来的高能耗问题，使Celer Network的加密生态系统更加可持续。
共识机制是区块链网络用来确认交易有效性以及账本状态的协议。Celer Network采用了一种委托权益证明（DPoS）共识机制，特别是在其状态守护者网络（SGN）中。在该系统中，验证者根据其质押的CELR代币数量被选出，并负责确认交易和维护网络的完整性。
Celer Network中的DPoS机制因其能源效率和快速交易确认而独具特色。验证者有动力诚实行为，因为恶意行为可能导致质押的CELR加密代币被没收。这种结构有效防止了诸如双重支付和女巫攻击等攻击行为，因为攻击者需要控制大量质押的CELR代币才能危害网络。
与工作量证明系统相比，Celer的DPoS模式提供了更低的费用、更高的吞吐量和更好的可扩展性，使其非常适合支持使用Celer Network代币的广泛dApps和跨链操作。
CELR挖矿的经济模型围绕着质押奖励和网络参与激励构建。在SGN中质押CELR代币的验证者会以额外的CELR代币形式获得奖励，并分享由网络活动产生的交易费用。CELR的总供应量上限为100亿枚代币，确保了稀缺性，并作为Celer Network加密生态系统的抗通胀机制。
影响挖矿盈利能力的关键因素包括：
与传统挖矿不同，Celer的质押模型中没有单独挖矿和矿池挖矿的区别。所有参与者都可以单独质押他们的CELR代币或将代币委托给验证者，按比例分享奖励。投资回报率取决于质押金额、网络参与度和市场状况，回报会根据网络使用情况和奖励分配动态调整。
挖矿CELR不需要专门的硬件，例如ASIC或高端GPU。相反，参与者需要：
该过程包括：
与工作量证明挖矿相比，能耗极低，因为该过程依赖代币质押和网络参与，而非密集的计算。这使得CELR挖矿变得便捷且环保，无需显著的硬件或电力成本。
通过委托权益证明机制，挖掘CELR为参与Celer Network创新且安全的第二层生态系统提供了独特的机会。通过质押CELR代币，用户帮助保护网络安全、赚取奖励并推动跨链去中心化应用的发展。
