3ULL衍生品 是一种金融合约，其价值基于底层的3ULL加密货币，允许交易者在不直接拥有该代币的情况下获得对3ULL价格波动的敞口。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的3ULL资产，而衍生品则能够让您对价格走势进行投机或对现有头寸进行对冲。3ULL衍生品的核心类型包括： 期货合约： 约定在特定未来日期以预定价格买入或卖出3ULL的协议。 永续合约： 类似于期货，但没有到期日，允许持续交易3ULL衍生品 是一种金融合约，其价值基于底层的3ULL加密货币，允许交易者在不直接拥有该代币的情况下获得对3ULL价格波动的敞口。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的3ULL资产，而衍生品则能够让您对价格走势进行投机或对现有头寸进行对冲。3ULL衍生品的核心类型包括： 期货合约： 约定在特定未来日期以预定价格买入或卖出3ULL的协议。 永续合约： 类似于期货，但没有到期日，允许持续交易
新手学院/Learn/币圈脉动/理解3ULL衍生品

理解3ULL衍生品

2025年7月24日MEXC
0m
MemeCore
M$2.44562+1.35%

3ULL衍生品 是一种金融合约，其价值基于底层的3ULL加密货币，允许交易者在不直接拥有该代币的情况下获得对3ULL价格波动的敞口。与现货交易不同，在现货交易中您买入或卖出实际的3ULL资产，而衍生品则能够让您对价格走势进行投机或对现有头寸进行对冲。3ULL衍生品的核心类型包括：

  • 期货合约： 约定在特定未来日期以预定价格买入或卖出3ULL的协议。
  • 永续合约： 类似于期货，但没有到期日，允许持续交易。
  • 期权： 赋予在规定时间内以设定价格买入或卖出3ULL的权利，而非义务的合约。

相较于现货市场，交易3ULL衍生品的主要优势包括：

  • 通过杠杆实现更高的资本效率： 交易者可以用较少的资金控制更大的头寸。
  • 在上涨和下跌市场中都有获利的能力： 可以做空和利用杠杆做多。
  • 复杂的对冲策略： 衍生品可以抵消来自现货持仓的风险。

然而，这些工具也伴随着显著的风险：

  • 杠杆带来的放大损失： 如果管理不当，损失可能超过初始资本。
  • 波动期间可能被强制平仓： 快速的价格波动可能触发强制平仓。
  • 影响盈利能力的复杂机制： 资金费率、保证金追加通知以及合约规格需要仔细关注。

3ULL衍生品交易的基本概念

  • 杠杆： 放大盈利和亏损。例如，使用10倍杠杆，1,000美元的保证金可以控制价值10,000美元的3ULL合约。MEXC通常提供从1倍到100倍的杠杆，但较高杠杆会增加风险，最好由有经验的交易者谨慎使用。
  • 保证金要求：
    • 初始保证金 是开立头寸所需的最低存款。
    • 维持保证金 是保持头寸开放所需的最低余额；如果低于此值可能会导致清算。
  • 资金费率： 对于永续合约，这是多头和空头之间定期交换的付款，以使合约价格与现货市场价格保持一致。
  • 合约规格： 每种3ULL衍生产品都有独特的条款，包括结算方式（现金或实物交割）、合约规模，以及对于传统期货来说的到期日。

基本的3ULL衍生品交易策略

  • 对冲： 通过开设反向的衍生品头寸来保护现货3ULL持有量免受不利价格波动的影响。例如，如果您持有价值10,000美元的3ULL，一个同等规模的空头期货头寸可以帮助减轻下行风险。
  • 投机： 做多或做空以从预期的价格变动中获利，而无需直接拥有3ULL，并利用杠杆放大收益。
  • 套利： 利用3ULL现货和衍生品市场之间的价格差异，如现货-期货套利或资金费率套利。
  • 定投策略： 在固定时间间隔系统地开立小额期货头寸，以减少波动性的影响，同时保持市场敞口。

3ULL衍生品的风险管理

  • 仓位规模： 尤其是在使用杠杆时，将每笔交易的风险敞口限制在总交易资本的1-5%。
  • 止损和止盈单： 自动在预定的损失或利润水平关闭头寸，以管理风险并锁定收益。
  • 清算风险管理： 维持高于维持保证金要求的缓冲——理想情况下至少额外增加50%——以降低被强制平仓的可能性。
  • 多样化： 通过交易不同的3ULL衍生产品或将其他加密货币结合来分散风险，从而捕捉各种市场机会。

在MEXC上开始3ULL衍生品交易

  • 账户创建与验证： 通过网站或移动应用程序注册并完成MEXC上的KYC验证，以访问完整的3ULL交易功能。
  • 平台导航： 进入“期货”部分并选择您偏好的合约类型（例如USDT-M或COIN-M合约）进行3ULL衍生品交易。
  • 为账户充值： 将资产从您的现货钱包转移到期货钱包，以为您的3ULL衍生品交易提供资金。
  • 下第一笔订单：
    • 选择3ULL合约。
    • 使用滑块设置所需的杠杆。
    • 选择订单类型（市价单、限价单或高级订单）。
    • 输入您的头寸大小并在确认前检查所有细节。
    • 初学者应从较小的头寸和较低的杠杆（1-5倍）开始，以了解3ULL衍生品如何应对市场波动。

结论：

3ULL衍生品为寻求资本效率、对冲和投机机会的交易者提供了强大的工具，但它们需要对杠杆、保证金和风险管理有扎实的理解。通过掌握上述概念和策略，并从小型且可控的头寸开始，您可以培养出在3ULL衍生品市场中航行所需的技能。准备好开始交易3ULL衍生品了吗？访问MEXC的3ULL价格页面，获取实时市场数据、图表分析和具有竞争力的交易费用。今天就开启您在MEXC上的衍生品交易之旅——在3ULL交易的世界中，安全与机遇相遇。

热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金