近期，加密货币市场因特朗普官方推出的 Meme 币 TRUMP 而掀起热潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在这波行情中表现抢眼，成为最大的赢家之一，其价格迅速飙升，突破 290 美元，再创历史新高，24 小时涨幅高达 23.02%。截至撰稿时，SOL 报价 251.45 美元，稳居全球第五大加密货币，市值达 1,385 亿美元。 1.Meme 币革命：政治与加密的结合 TRUMP近期，加密货币市场因特朗普官方推出的 Meme 币 TRUMP 而掀起热潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在这波行情中表现抢眼，成为最大的赢家之一，其价格迅速飙升，突破 290 美元，再创历史新高，24 小时涨幅高达 23.02%。截至撰稿时，SOL 报价 251.45 美元，稳居全球第五大加密货币，市值达 1,385 亿美元。 1.Meme 币革命：政治与加密的结合 TRUMP
新手学院/Learn/精选内容/TRUMP 币热...OL 成真正赢家

TRUMP 币热潮引爆加密市场：SOL 成真正赢家

2025年7月16日MEXC
0m
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.28+10.99%
Solana
SOL$169.21+6.63%
Memecoin
MEME$0.001703+8.40%
Melania Meme
MELANIA$0.11925+7.29%
以太坊
ETH$3,623.8+6.27%

近期，加密货币市场因特朗普官方推出的 Meme 币 TRUMP 而掀起热潮，Solana（ *URLS-SOL_USDT*）在这波行情中表现抢眼，成为最大的赢家之一，其价格迅速飙升，突破 290 美元，再创历史新高，24 小时涨幅高达 23.02%。截至撰稿时，SOL 报价 251.45 美元，稳居全球第五大加密货币，市值达 1,385 亿美元。


1.Meme 币革命：政治与加密的结合


TRUMP 币的推出不仅引发了巨大的市场效应，还标志着政治与加密货币的深度融合。BitMEX 联合创始人 Arthur Hayes 在 X 上发文表示：“这是政治 Meme 币市场的开端。任何不害怕实时了解民众想法的政治人物，都会推出自己的 Meme 币。”


数据显示，*URLS-TRUMP_USDT* 自上线以来，市值迅速攀升至 300 亿美元，成为 Meme 币历史上的一大奇迹。特朗普家族在社交媒体上积极宣传 TRUMP 币，进一步推动了其市场热度。值得一提的是，第一夫人梅拉尼娅·特朗普也通过社交媒体宣布推出同名 Meme 币 *URLS-MELANIA_USDT*，其受欢迎程度一度超越了 TRUMP 币。根据 Arkham Intelligence 的数据分析，TRUMP 币的发行方通过流动性池和交易所实现了超过 5 亿美元的代币价值增长，同时，特朗普个人的净资产也因 TRUMP 币的成功发行而显著增加。

TRUMP 币的发行不仅仅是一次市场营销活动，它更代表了 Meme 币经济学的一次全新尝试。通过与用户情感的深度绑定，TRUMP 币展示了 Meme 币在加密市场中的巨大潜力。这一趋势可能会引领更多类似项目的涌现，进一步推动 Meme 币在加密生态中的影响力，促使这一领域不断扩大。

2.TRUMP 币热潮助推 SOL 价格飙升


TRUMP 币选择在 Solana 上发行，不仅彰显了 Solana 的技术实力，更被视为推动这波热潮的重要因素。TRUMP 币凭借高流量和强用户参与度，为 Solana 带来了显著的用户增长和交易量的激增，进一步巩固了其作为新兴代币首选发行平台的行业地位。

根据 DefiLlama 数据，在 TRUMP 上线后，Solana 链上的去中心化交易所（DEX）24 小时交易量高达 164.82 亿美元，占全市场总交易量的 57.7%。这一表现不仅遥遥领先于其他公链，更远超以太坊。这种「马太效应」正在形成正向循环，吸引更多项目选择 Solana 作为首发平台，持续推动其生态的快速增长。除了交易量的激增，Solana 的用户增长也令人瞩目。据统计，TRUMP 币上线后的短短 12 小时内，Solana 生态新增用户超过 40 万人次。其网络的高吞吐量和低交易成本，为用户带来了极致的交易体验，而这也是许多项目选择 Solana 的重要原因。


3.以太坊的低迷与反击：市场份额的争夺战


很长一段时间里，以太坊的市场表现显得格外疲软，与 Solana 的强劲崛起形成鲜明对比。尽管 ETH 价格曾短暂反弹至 3,525 美元，但未能突破关键阻力位，随后回落至 3,348.8 美元，显示出市场信心不足。

随着 TRUMP 币的热潮和 Solana 的人气高涨，大量以太坊鲸鱼纷纷将资产转向 Solana。数据显示，1 月 18 日，一位知名鲸鱼在短短 1 小时内抛售了 8,161.7 枚 ETH（价值约 2,659 万美元），并迅速购入 SOL。这一现象不仅体现了投资者对 Solana 高效网络和低交易成本的高度认可，也进一步暴露出以太坊在用户和开发者中的吸引力正在逐渐下降，而其他新兴公链如 Avalanche 也在不断蚕食其市场份额。

然而，以太坊并未坐以待毙，而是积极通过治理改革试图扭转局势。以太坊基金会近期宣布了领导结构的重大调整，旨在提升技术专业性、加强与社区的沟通，并吸引更多新人才。此外，以太坊还计划加大对隐私技术和去中心化应用的支持力度，以巩固其在加密行业中的核心地位。尽管这些举措彰显了以太坊的反击决心，但它能否成功挽回市场份额，还有待时间检验。在日益激烈的竞争环境中，以太坊需要加速改革步伐，以应对来自 Solana 和其他公链的多重挑战。

4.Solana 的未来：能否维持热度？


尽管 TRUMP 币的热潮为 Solana 带来了巨大的短期流量和市场关注，但长期来看，其能否维持热度仍然存在不确定性。首先，Solana 需要在技术性能和用户体验上持续保持竞争优势，以吸引更多项目开发者选择其平台。其次，机构投资者对 Solana 的认可程度也将成为其未来发展的关键因素。若能在机构投资中占据更大份额，Solana 将有望进一步巩固其市场地位。此外，Solana 的网络效应和生态系统扩展也是决定其未来发展的重要因素。尽管从交易量和用户增长情况来看，Solana 已展示出强劲的市场吸引力，但这是否能形成可持续的增长模式，还有待观察。

5.加密市场新格局初现


TRUMP 币的发行为 Solana 带来了巨大的流量和关注度，推动其价格创历史新高，并促使市场重新审视 Meme 币的潜力。然而， Solana 能否长期保持热度，取决于其生态建设、用户增长及机构投资表现。同时，以太坊能否通过治理改革反击，仍需市场进一步验证。

加密市场正进入新竞争阶段，Meme 币与政治结合为行业带来了更多可能性，未来随着创新项目的涌现，市场格局可能发生深远变化。Meme 币因其强大的实效性、快速的迭代周期和高爆发性等特点，已经成为各大交易平台争相上线的热门资产。对于投资者而言，越早参与，潜在收益越大。MEXC 以其高效、迅速的上币机制在行业中享有盛誉，常常成为新兴 Meme 币的首发平台。通过快速上线优质项目，用户能够抢占市场先机，把握更多投资机会。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。 MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金