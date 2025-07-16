TON 生态爆发！MEXC 豪送百万，多重福利引爆夏日狂欢！

区块链世界风云再起，TON 生态正以惊人速度崛起，成为市场瞩目的焦点！用户量激增、生态应用爆发、代币价值飙升，TON 的每一步都牵引着无数投资者的目光。









当前 TON 生态正处于价值爆发阶段。 TON 价格 近期涨幅显著，最高涨至 3.6 USDT，24 小时成交额超过 2 亿 USDT，市场活跃且流动性充足。





















为了让用户更加方便的参与，积极把握 TON 生态红利，MEXC 特在 2025年5月21日 22:00（UTC+8）– 2025年6月20日 22:00（UTC+8）期间推出了多重福利！









TON/USDC、 0 手续费。同时，在 TON 网络上提取 0 手续费！ 活动期间，在 MEXC 进行 TON/USDT TON/EUR 现货交易或 TONUSDT 合约交易，均可享受。同时，在 TON 网络上提取 TON USDE 和其他代币也同样享受

























活动期间，用户完成 TON 现货交易任务，即可根据交易量瓜分 32,500 TON 奖励。















