随着以太坊稳定收益协议 Ethena 正式登陆 TON 网络，TON DeFi 生态迎来了重要拓展。借助 USDe（链上加密美元）及其质押形式 tsUSDe，用户可在不承担剧烈波动风险的前提下，参与去中心化金融（DeFi）并获得可观回报。这一变革不仅降低了新手参与门槛，也为 TON 带来了稳定资产层的关键基础设施。 本文将从钱包选择、资产获取、质押流程到收益策略四个方面，全面解析 TON DeFi
TON DeFi 使用指南：如何赚取加密美元收益?

随着以太坊稳定收益协议 Ethena 正式登陆 TON 网络，TON DeFi 生态迎来了重要拓展。借助 USDe（链上加密美元）及其质押形式 tsUSDe，用户可在不承担剧烈波动风险的前提下，参与去中心化金融（DeFi）并获得可观回报。这一变革不仅降低了新手参与门槛，也为 TON 带来了稳定资产层的关键基础设施。

本文将从钱包选择、资产获取、质押流程到收益策略四个方面，全面解析 TON DeFi 使用方法，帮助用户高效接入链上稳定收益体系。

1.选择支持 TON 的主流钱包


在参与 TON DeFi 前，用户首先需要选择一个支持 TON 的主流钱包，主要包括：

  • TON Space（Telegram 原生钱包 @Wallet）：可在 Telegram 设置页中进入“钱包”，或搜索「@Wallet」进行访问。
  • MyTonWallet：可通过下载应用，或私信 Telegram 上的「@MyApp」进入迷你应用操作。
  • TonHub：直接下载 TonHub 钱包应用。
  • TONKeeper：通过下载 TONKeeper 应用或在 Telegram 上私信「@TonKeeper」进行访问。

以上钱包均支持接收 USDe 和 tsUSDe，并集成 DeFi 质押功能。

2.在 TON 网络上获取 USDe


USDe 是 Ethena 协议发行的链上美元资产，用户可通过以下三种方式获取：

  • 跨链桥接：用户可在以太坊主网、Arbitrum、Solana 或 Base 上购买 USDe，并通过 LayerZero 与 Stargate 桥接至 TON 网络。

  • 在 TON 上直接购买 USDe： 利用钱包的内建兑换功能，或连接去中心化交易所（如 DeDust、StonFi），使用 USDT 或其他资产直接兑换获得。

  • 通过中心化交易所提现：在 MEXC 等支持平台购买 USDe 后，直接提现至用户自控的 TON 钱包，如 TON Space、TonKeeper 等。

注意：操作过程中需提前准备 TON 代币用于支付网络交易手续费。

3.如何在 TON 上获取 tsUSDe（质押型 USDe）？


tsUSDe 是用户将 USDe 质押至 Ethena 协议后获得的收益凭证型资产，用于参与稳定收益机制。不同钱包的获取路径略有差异：

  • TON Space：用户点击钱包内 USDe 板块，进入 Ethena Staking 区域，点击「Stake」或「Start Earning」即可转换为 tsUSDe。
  • MyTonWallet：点击 USDe 余额或“Earn”按钮，即可进入质押界面，完成 USDe → tsUSDe 的转化。
  • TonHub：在「Earnings」板块点击「Start Earning」，选择 USDe 并点击「Top Up」完成质押。
  • TONKeeper：对于 TONKeeper 用户来说，操作流程略有不同。需通过由 StonFi 提供的专属质押应用进行操作。在该质押应用中，用户既可以质押已持有的 USDe，也可以直接在应用内使用 USDT 购买 USDe 并完成质押，以换取 tsUSDe。完成质押后，用户所获得的 tsUSDe 将自动显示在钱包中，无需额外操作。

4. 参与 TON DeFi 的三种收益策略


Ethena 协议在 TON 上不仅提供稳定资产，还通过 tsUSDe 及流动性模块构建了完整收益路径。用户可根据风险偏好与操作便利性，选择以下三种方式获取链上回报：

4.1 持有 tsUSDe 赚取协议收益


tsUSDe 是一种原生带息资产，持有后可自动获得协议奖励：

  • tsUSDe 每 8 小时自动分发收益，当前基础年化收益率约为 8%；
  • 若完成钱包内的绑定或激励交互，可获得额外 Toncoin（TON）激励，使综合年化收益率达到 15%–20%；
  • 支持平台包括 TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeper 等。


4.2 在 Telegram 钱包中质押 USDT


  • 通过 Telegram 的 @Wallet 功能，将 USDT 存入 Ethena 支持的金库中，参与质押并定期获得收益。
  • 无需跨链、兑换等复杂操作，即可获得稳定收益，适合新手参与。


4.3 在 DEX 上提供流动性赚取手续费与奖励


用户可将 USDe 或 tsUSDe 与 USDT 配对，在 StonFi、DeDust 等去中心化交易平台提供流动性，获取以下收益来源：

  • 交易手续费；
  • Ethena 协议激励；
  • Toncoin 流动性激励（视活动安排而定）。

注意：请确保添加流动性时钱包中同时持有等值资产，以降低交易滑点。

5. 常见问题与操作指引


问题
解答
如何在 TON 获取 USDe？

可通过中心化交易所提现、桥接跨链、TON 上资产兑换等方式实现。
tsUSDe 如何获得？
仅能通过在 TON 钱包中质押 USDe 获取，不支持直接铸造。
哪些方式可获得 tsUSDe 持有奖励？
仅限于主流钱包中持有，DEX 或非托管地址无法享受奖励。

6. 总结：链上美元资产的稳定收益新范式


Ethena 在 TON 网络的部署，标志着稳定收益型资产正逐步走向主流区块链生态。通过 USDe 与 tsUSDe，用户可在不承担高波动性的前提下参与 DeFi 并获取链上收益。这不仅降低了参与门槛，也提升了链上资产的可组合性和实际应用价值。

随着 TON 钱包基础设施、跨链桥接技术与 DeFi 协议持续优化，Ethena 将成为 TON 网络内重要的稳定资产解决方案。对于希望通过链上美元资产实现稳定收益的用户而言，现在是参与 TON DeFi 的关键时点。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

