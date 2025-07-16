TON DeFi 使用指南：如何赚取加密美元收益?





本文将从钱包选择、资产获取、质押流程到收益策略四个方面，全面解析 TON DeFi 使用方法，帮助用户高效接入链上稳定收益体系。









在参与 TON DeFi 前，用户首先需要选择一个支持 TON 的主流钱包，主要包括：





TON Space （Telegram 原生钱包 @Wallet）：可在 Telegram 设置页中进入“钱包”，或搜索「@Wallet」进行访问。

MyTonWallet ：可通过下载应用，或私信 Telegram 上的「@MyApp」进入迷你应用操作。

TonHub ：直接下载 TonHub 钱包应用。

TONKeeper：通过下载 TONKeeper 应用或在 Telegram 上私信「@TonKeeper」进行访问。





以上钱包均支持接收 USDe 和 tsUSDe，并集成 DeFi 质押功能。









USDe 是 Ethena 协议发行的链上美元资产，用户可通过以下三种方式获取：





跨链桥接：用户可在以太坊主网、Arbitrum、Solana 或 Base 上购买 USDe，并通过 LayerZero 与 ：用户可在以太坊主网、Arbitrum、Solana 或 Base 上购买 USDe，并通过 LayerZero 与 Stargate 桥接至 TON 网络。





在 TON 上直接购买 USDe： 利用钱包的内建兑换功能，或连接去中心化交易所（如 DeDust、StonFi），使用 USDT 或其他资产直接兑换获得。





通过中心化交易所提现：在 ：在 MEXC 等支持平台购买 USDe 后，直接提现至用户自控的 TON 钱包，如 TON Space、TonKeeper 等。





注意：操作过程中需提前准备 TON 代币用于支付网络交易手续费。









tsUSDe 是用户将 USDe 质押至 Ethena 协议后获得的收益凭证型资产，用于参与稳定收益机制。不同钱包的获取路径略有差异：





TON Space ：用户点击钱包内 USDe 板块，进入 Ethena Staking 区域，点击「Stake」或「Start Earning」即可转换为 tsUSDe。

MyTonWallet ：点击 USDe 余额或“Earn”按钮，即可进入质押界面，完成 USDe → tsUSDe 的转化。

TonHub ：在「Earnings」板块点击「Start Earning」，选择 USDe 并点击「Top Up」完成质押。 ：在「Earnings」板块点击「Start Earning」，选择 USDe 并点击「Top Up」完成质押。

TONKeeper：对于 ：对于 TONKeeper 用户来说，操作流程略有不同。需通过由 StonFi 提供的专属质押应用进行操作。在该质押应用中，用户既可以质押已持有的 USDe，也可以直接在应用内使用 USDT 购买 USDe 并完成质押，以换取 tsUSDe。完成质押后，用户所获得的 tsUSDe 将自动显示在钱包中，无需额外操作。









Ethena 协议在 TON 上不仅提供稳定资产，还通过 tsUSDe 及流动性模块构建了完整收益路径。用户可根据风险偏好与操作便利性，选择以下三种方式获取链上回报：









tsUSDe 是一种原生带息资产，持有后可自动获得协议奖励：





tsUSDe 每 8 小时自动分发收益，当前基础年化收益率约为 8%；

若完成钱包内的绑定或激励交互，可获得额外 Toncoin（TON）激励，使综合年化收益率达到 15%–20%；

支持平台包括 TON Space、MyTonWallet、TonHub、TONKeeper 等。













通过 Telegram 的 @Wallet 功能，将 USDT 存入 Ethena 支持的金库中，参与质押并定期获得收益。

无需跨链、兑换等复杂操作，即可获得稳定收益，适合新手参与。













用户可将 USDe 或 tsUSDe 与 USDT 配对，在 StonFi、DeDust 等去中心化交易平台提供流动性，获取以下收益来源：





交易手续费；

Ethena 协议激励；

Toncoin 流动性激励（视活动安排而定）。





注意：请确保添加流动性时钱包中同时持有等值资产，以降低交易滑点。









问题 解答 如何在 TON 获取 USDe？

可通过中心化交易所提现、桥接跨链、TON 上资产兑换等方式实现。 tsUSDe 如何获得？ 仅能通过在 TON 钱包中质押 USDe 获取，不支持直接铸造。 哪些方式可获得 tsUSDe 持有奖励？ 仅限于主流钱包中持有，DEX 或非托管地址无法享受奖励。









Ethena 在 TON 网络的部署，标志着稳定收益型资产正逐步走向主流区块链生态。通过 USDe 与 tsUSDe，用户可在不承担高波动性的前提下参与 DeFi 并获取链上收益。这不仅降低了参与门槛，也提升了链上资产的可组合性和实际应用价值。





随着 TON 钱包基础设施、跨链桥接技术与 DeFi 协议持续优化，Ethena 将成为 TON 网络内重要的稳定资产解决方案。对于希望通过链上美元资产实现稳定收益的用户而言，现在是参与 TON DeFi 的关键时点。



